Hace no tanto las amigas aún nos escribíamos cartas. Las mujeres de mi generación tenemos cantidad de cajas, baúles y cofres donde guardamos esa forma de memoria compartida que es la correspondencia. Durante la pandemia me sumergí en ellas. ¿Ese pensamiento que antier me pareció tan novedoso, ya estaba allí en la adolescencia? ¿esa cierta intuición? ¿esa urgencia? Una cambia y tanto permanece. La correspondencia devela los leitmotiv de la vida. Hay inquietudes, deseos, convicciones recurrentes. Dolores que se repiten, también. Una tiende a la repetición. A la de lo luminoso y a la de lo oscuro. Y corta. Y se fuga. Y la oscura repetición vuelve a asomar la cabeza y sus patitas peludas.

En esa larga vivencia del ensayo y el error siempre están las amigas. Tejedoras de certidumbre en medio de la incertidumbre. Así desde la infancia. Los susurros entre amigas comienzan prontísimo. La búsqueda de techo y cobijo. El aprendizaje de liberar las palabras. Quién sino una amiga podría decirte: "te repites, manita, te repites". Decirlo sin brusquedad y sin juicios. Quién sino una amiga nos abre ese territorio en el que, con el tiempo, podemos reírnos a carcajadas de nosotras mismas. Quién sino una amiga para lo bonito, para lo regular, para lo de plano muy feo. Para atravesar los puentes colgantes y los duelos. "¿Te acuerdas de aquél?" "Ay, no" "Estabas presa entre la cárcel de sus besos". Referencia de época. Con la amiga de la infancia y la adolescencia imaginamos mundos en relaciones casi simbióticas. Son nuestra huida de las relaciones familiares, de la claustrofobia del entorno cerrado y los mandatos del clan y la cultura, son la promesa de la libertad y del futuro.

Guardadoras de los secretos la una de la otra. Junto a la amiga una siente esa fuerza imparable de "puedo elegir". Elegir quién quiero ser. Puedo elegir cómo quiero vivir. "No me lo imagino, no estoy ´loca´, porque mi amiga lo comparte". Conversar con "la amiga de toda la vida" cuando una tiene la fortuna de que una relación de infancia subsista. Recrear el pasado juntas con tanto detalle, lo que una olvidó lo recuerda la otra. pero también, todo lo que ya no es necesario aclarar: la amiga "sabe" de dónde venimos, cómo era nuestro entorno, hacia dónde anhelábamos ir. La amiga conoce nuestros logros y nuestros resbalones. Nos conocemos. A veces tanto que casi podríamos sonrojarnos. Cuántas batallas libradas. Cuánta presencia aún en la distancia. Cuánta complicidad. Es curioso pensar que los cimientos de los vínculos continúen siendo tan parecidos décadas después.

La tendencia a la simbiosis con las amigas puede durar toda la vida, una solo aprende a domesticarla. Una ya sabe que así no va, que se construye en la diferenciación, que es la aceptación de la diferencia lo que sostiene el amor a lo largo del tiempo. Que la fusión es arbitraria, es daltónica y es confusa. Pero si alguna vez supuso que los contenidos indispensables cambian demasiado, es probable que estuviera en el error: ¿puedo elegir? ¿qué elijo? ¿cómo quiero vivir? ¿junto a quién sí? ¿junto a quién no? "Aquí estoy para ti. Qué fortuna que tú estés para mí". La empatía. Juntas se aprende de tolerancia y de paciencia. Juntas se aprende que cuando ha existido la fortuna de un gran encuentro, es necesario cuidarlo, acicalarlo, sostenerlo a través de las montañas rusas y los encontronazos que también se dan.

La voluntad de permanencia es una decisión que cuando coincide, sella pactos: "vayan ustedes a saber lo que pueda suceder, pero queremos que dure 'para siempre'". La pandemia ha sido una confirmación de la intensidad y la belleza de los vínculos. Saber que estamos. Comer juntas por medio de una pantalla. Las llamadas. El chat colectivo. Espacios para decir cada una lo que supone que es "la verdad" y analizarla. Compartir desde las preguntas más cotidianas: ¿cuál gel antibacterial es mejor? ¿qué están leyendo? ¿viste qué tamaño de misógino? ¿quién declaró qué? Hasta esas "confesiones" de las consecuencias del encierro: "me cuesta levantarme de la cama". "Siento la amenaza de la muerte cercana, como mi sombra". "Extraño a mis hijes". "No puedo parar de llorar". Todas opinamos. Proponemos. Nos mandamos libros. Artículos. Películas. Esa riqueza de toda una banda pensando la vida juntas. Desde hace ya tanto.

Las amigas no nos permiten -sin darse cuenta- quedarnos ajenas a la vida colectiva. Respetan nuestros silencios y nuestros rinconcitos secretos, pero cuando logramos asomar la nariz, allí están para recibirnos. A estas alturas hemos caminado larguísimos tramos juntas. Hemos celebrado tantas felicidades y acompañado tantos duelos. Enfurruñándonos y contentándonos. Dándonos fuerza y señalándonos las patotas que nos da por meter. A veces con solemnidad, a veces con mucho humor. Una de nosotras ya no está. La mayor de la mesa. Nuestra líder. Nuestra guía. Se hizo un hueco profundo en el "nosotras". Doloroso y hondo. Pero surge con tanta frecuencia: "¿Qué hubiera dicho Chanequita?" "Como diría Chanequita..." Meticulosas y descabelladas a nuestras horas, entre razonables y cabras locas, seguimos juntas. Seguimos trabajando nuestro "para siempre".

