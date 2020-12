El sábado pasado el Consejo Nacional del PAN aprobó una posible alianza con el PRI y con el PRD, y esto ha generado un gran debate tanto al interior como al exterior del PAN porque se plantea la elección del 2021 en una dicotomía y quizás sea lo mejor, algunos comentarios al respecto:

· Siempre me he pronunciado en contra de las alianzas electorales; he vivido experiencias buenas y malas, pero en prácticamente todas las ocasiones he defendido la necesidad de que cada partido se presente con su identidad al electorado, sin embargo, creo que en esta ocasión es necesario aliarse.

· Lo que va a pasar es muy similar a lo que pasó en Estados Unidos en donde la elección fue sobre Trump, una especie de plebiscito de si se estaba a favor o en contra de él... ganaron los que estaban en contra, pero no es necesariamente que haya ganado Biden, perdió Trump. Lo mismo pasará aquí respecto al líder populista, la elección se va a plantear como estar a favor o en contra de su gobierno... la narrativa pública ya es así.

· Lograr la alianza significaría no pulverizar el voto... un análisis somero de lo que pasó en Venezuela y otros países podría indica dos verdades claras: se necesita un presidente con ganas de ser dictador, pero también se necesita una oposición divida que lo deje pasar y no pondere el peligro de la situación.

· Los esfuerzos de la sociedad civil organizada se perderían o incluso serían negativos sin una alianza como la que plantea Acción Nacional. De hecho, el vínculo entre la sociedad civil organizada y el PAN seguramente se fortalecerá a partir de esto.

· La amenaza que representa AMLO es real y sus consecuencias ya son palpables. Su visión es contraria a la de cualquier demócrata: es el centralismo contra el federalismo, es el autoritarismo contra la democracia, y es una visión clientelar frente a una visión republicana... dicho de otra manera es el México de los 70 contra el México de este siglo... y ese será el dilema del año que entra.

· Por otro lado, el PAN se ha aliado con el Verde y con el PRD bajo un argumento de bien mayor; si ese argumento fue cierto tanto hace dos años como hace 20, en este momento es más válido que nunca.

· Andrés Manuel López Obrador le dedicó media hora al tema en su conferencia del lunes, es obvio que le preocupa porque conoce sus resultados; si fuera una balanza en donde está AMLO y en el otro polo muchas opciones, obviamente tendría mayoría relativa, la posible alianza cambia todo.

· Es evidente que se necesita mucha madurez política de las tres fuerzas que se pueden aliar. No será una alianza absoluta y mucho se define desde lo local.

· Es muy simple la elección porque será de sistema. La elección del 2021 se definirá a favor si toda la batalla democratizadora de los 80 y 90 sirvió de algo, o si México prefiere un líder con ínfulas de dictador.

El PAN es la mayor oposición y abrió la puerta para la gran alianza, es el partido con mayor identidad y con mayor tradición de México y está reconociendo que hoy la urgencia es que no se retroceda en democracia y derechos.

