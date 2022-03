Laberinto sin salida

La desesperación y la pérdida de rumbo son cada vez más notorios en el gobierno de López Obrador. Lo que empezó como una nota independiente en donde se denunciaba un claro conflicto de intereses entre PEMEX y una petrolera norteamericana donde labora la esposa del hijo del presidente, escaló a un segundo conflicto de intereses con otro empresario y a la persecución más visible de las últimas décadas contra la libertad de prensa; hecho que ya fue denunciado incluso por el Parlamento Europeo y que devino en un cuarto problema, que es la ridícula respuesta de López Obrador a los legisladores europeos... un asunto es claro: las cosas no van bien para AMLO y cada vez se ven medidas más desesperadas:

· La semana pasada el tema del Parlamento Europeo demostró una cosa claramente: estamos frente a un presidente que ya perdió la realidad y que se ve a sí mismo como infalible. En un acto de total arrebato y con un texto que parecía escrito por un preparatoriano bastante ardido y bastante soberbio, vimos como nos convertimos en hazmerreír de las democracias en todo el mundo.

· Lo del Parlamento Europeo se suma al ciclo de noticias de que AMLO simplemente no ha podido salir y seguimos esperando saber qué se hará con el conflicto de intereses entre la familia directa de López Obrador y PEMEX.

· También, el presidente de la Cámara (el mismo autoritario de cuarta que le cerró el micrófono a la oposición desde la primera sesión y que interpuso una denuncia contra los Consejeros del INE por no cumplir su voluntad) y otros diputados de Morena metieron una iniciativa para que los funcionarios públicos puedan promover la votación por López Obrador en el absurdo ejercicio de ego al que convocan a la población... esperen ¿qué no estaban muy seguros de que iría la gente en masa a apoyar al presidente? ¿qué pasó? Ya no les basta con romper la ley poniendo espectaculares y publicar volantes en donde incluso condicionan las vacunas del covid a ir a "apoyar" a AMLO... van tan mal que necesitan cambiar la ley que ellos mismos hicieron para que no se les caiga el show...

· Ahora van incluso a inaugurar el nuevo aeropuerto la semana que entra... otra falta a la ley dentro de la veda de la revocación, pero ¿creen que inaugurar un aeropuerto le va a dar fuerza a AMLO? No está de más recordar que la promesa no se cumplió ya que el 28 de octubre de 2018 el compromiso fue que en tres años (28 octubre 2021) estarían inauguradas dos pistas en Santa Lucía y estaría funcionando el tren Toluca – CDMX... 5 meses después del compromiso van a inaugurar una pista, con unos pocos vuelos y además están dejando en el olvido los otros aeropuertos para presionar a las aerolíneas de pasarse a Santa Lucía... el sábado pasado regresé de Sudamérica a la terminal 1 y de más de 20 estaciones para sellar pasaportes había una abierta para mexicanos (dos más para extranjeros y una para pilotos y diplomáticos), estaba más sucio que una terminal de camiones, apestaba a baño y las maletas, además de que tardaron poco más de una hora en salir, las dejaron arrumbadas por toda la sala sin siquiera haber pasado por las bandas para ello.... Una verdadera vergüenza que así se presente nuestro país frente al mundo...

En fin, por mucho que distraigan, por mucho que insulten, por mucho que griten y por mucho que pataleen, las cosas no van bien y no parece que vayan a mejorar... aunque viene siendo medio absurdo sugerirlo porque es lo único que hace, deberían reflexionar si es necesario salir diario a la rueda de prensa porque mientras no recupere la narrativa, cada aparición es para seguirse desplomando.

