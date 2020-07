La visita de AMLO a Estados Unidos

El martes 7 de julio el presidente López Obrador notificó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que viajará a los Estados Unidos para reunirse con el presidente Trump por la entrada en vigor del nuevo acuerdo comercial de América del Norte, conocido como T-MEC. La noticia viene luego de una serie de declaraciones de ambos lados del Río Bravo sobre la posibilidad de reunirse, luego de una serie de descalificaciones a la posible reunión y luego de que incluso el primer ministro canadiense Justin Trudeau anunció que no acudirá.

En lo personal creo que es complicada la encrucijada en la que se encuentra el presidente López Obrador y aunque entiendo que asista, tendrá costos políticos fuertes y una serie de cuestiones que valdría la pena pensar:

o López Obrador frente a la pregunta expresa de si abordará el tema del muro fronterizo respondió: "soy dueño de mi silencio". Esto es una forma de contestar muy mala para un presidente, pero se entiende que lo intentará sin esperar resultados... un día antes de la pregunta y sin razón aparente el presidente Trump publicó una serie de fotos del muro en sus redes, parece una provocación directa pero igual ambos saben algo que los demás no... ojalá.

o Hace unos años, cuatro para ser precisos, Peña Nieto hizo algo similar recibiendo durante la campaña electoral norteamericana pasada a Donald Trump en Los Pinos, respaldado por el entonces secretario de Hacienda Luis Videgaray (a quien por cierto le costó el cargo)... el resultado lo conocemos todos y aunque a la larga pudo ser ligeramente positivo, en el momento se vio como un espaldarazo a un candidato presidencial que había sustentado su narrativa en atacar a los migrantes mexicanos y en ofrecer un muro en la frontera. Entonces ¿se equivocó Peña?, yo creo que sí, como también creo que se equivoca AMLO al ir.

o López Obrador y Trump son líderes populistas que en el fondo se parecen mucho: ambos fomentan discursos de odio que dividen a la sociedad, ambos creen en un nacionalismo proteccionista (aunque irónicamente se reúnen por la firma de un acuerdo comercial), ambos creen que hablan a nombre de un pueblo y ambos creen en las soluciones simples y absurdas... cosas como que un muro resuelve el problema de la migración o que la seguridad se resuelve con abrazos o que el coronavirus se cura consumiendo cloro o con una estampita religiosa. Son los discursos claros del populismo de derecha y del de izquierda.

o Un acuerdo comercial sin duda es algo positivo y el no tenerlo hubiera sido un desastre para ambos países y peculiarmente más para México, pero no es algo nuevo, ni representa una oportunidad mayor a la que se tenía antes. Ciertamente no se pierden las oportunidades que se tenían y gracias a la guerra comercial entre China y Estados Unidos podría representar atraer capitales del mercado asiático, pero no hay avance de fondo. El verdadero objetivo sería pensar más en mundo y menos en globo, más en comunidad y menos en comercio. Hay coches que cruzan 17 veces las fronteras entre México, Estados Unidos y Canadá antes de estar listos para venta, la delincuencia y el tráfico ilegal (armas, personas, drogas, mercancía pirata o robada) también funcionan de forma trilateral, pero llevamos mucho tiempo sin avances en la construcción de una región más allá de la economía o el intercambio comercial.

La visita de López Obrador a Estados Unidos es un error y tendrá consecuencias durante mucho tiempo, pero si su apuesta es a largo plazo y Trump se reelige y se construyen las bases de un acuerdo migratorio sería histórico... pero son demasiados condicionales para convertir un error en acierto y no creo que pase. Ahí está el ejemplo de Peña Nieto...