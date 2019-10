La versión oficial...

Hasta anteayer nadie en el gobierno había explicado exactamente qué fue lo que pasó aquella tarde noche del jueves 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa, excepto la información generada por el presidente López Obrador en las mañanera, por cierto, siempre con el mismo mensaje: "decidimos primero la vida de los seres humanos, no la violencia. La paz, la tranquilidad, no la discordia, no el odio, no la violencia. La hermandad, el amor al prójimo...".

Para empezar el número de decesos y heridos es distinto al que publicamos hace ochos días, aunque nuestra fuente fue oficial: la SSP de Sinaloa.

Ahora el general secretario de la Defensa Nacional nos dice que hay 8 fallecidos "un civil, un agente de la Guardia Nacional, un interno del penal y cinco agresores", y 19 heridos; "un oficial de la Guardia Nacional, ocho agentes de la Guardia Nacional, siete soldados, un policía estatal, dos policías municipales".

Dio muchos datos, sobre todo la línea del tiempo, leamos:

Jueves 17 de octubre...

i) A las 12 horas -hora de Sinaloa-, personal de la Guardia Nacional se constituye en la Fiscalía para presentar el informe de la investigación, lo cual va a sustentar la solicitud de cateo; en ese momento se inician los preparativos para iniciar la operación;

ii) A las 14 horas arriba Ovidio al domicilio, y a las 14:30 se inicia la operación:

iii) A las 14:50 se inician las agresiones de los delincuentes contras las fuerzas de seguridad;

iv) A las 15:25 se reportan los primeros militares heridos:

v) A las 15:45 se informa al presidente por parte del Gabinete de Seguridad (GS);

vi) A las 15: 50 se reportan vehículos con gente armada rodeando las bases militares en Cosalá, Costa Rica, El Fuerte, así como retención de personal militar de esas bases;

vii) A las 16:45 en el aeropuerto el señor presidente menciona que el Gabinete de Seguridad dará un informe sobre los hechos; (¿16:45 horas o 18:45?):

viii) A las 17:04 se registran agresiones a instalaciones y fuerzas militares en diferentes puntos de la ciudad, así como el despojo y quema de vehículos civiles y fuga masiva de reos;

ix) A las 18:49 se ordena la cancelación de la operación y el retiro de las tropas del lugar;

x) A las 19:17 la estructura delictiva libera a detenidos;

xi) A las 19:30 horas se da el mensaje con la información que tenía el Gabinete de Seguridad sobre lo que estaba sucediendo.

"Esa es la línea de tiempo. Toda la línea está en horas del Pacífico, como ahí menciona la lámina", dijo el general.

Lamentablemente en la mañanera de ayer no hubo ni preguntas ni respuestas.

Un dato que comentó el general secretario en mañanera es sobre la foto que había circulado en redes y publicado la mañana del viernes 18 en el periódico La Jornada.

Y ayer el general precisó que el de la imagen era un oficial retenido en Costa Rica.

En su comentario final el presidente aprovechó para lanzar críticas:

"Nada más decirles -porque como lo mencionó Alfonso y yo le doy la razón, lo creo- fue impresionante el despliegue de medios de información cuestionando este suceso, se nos lanzaron con todo, desde los supuestamente más independientes hasta los boletines o pasquines al servicio del conservadurismo: periódicos, estaciones de radio, canales de televisión".

Precisa que "fueron capaces hasta de dar a conocer una fotografía falsa... y lo difundió un periódico independiente, para vergüenza, por el ansia de la información, pensando en que la nota era la nota y también sin importar lo que estaba de por medio".

"Ojalá y nos sirva a todos esto, dijo el presidente y agregó que esto no significa que no se ejerza el periodismo con libertad absoluta, desde luego que sí, pero mostraron el cobre".

¡Caray! Fue el mismo presidente quien en lugar de haberse quedado callado respondió sobre el tema en la mañanera del viernes 18 en Oaxaca, y respondió no saber.

Esa mañana La Jornada dio a conocer como auténtica la imagen del supuesto Ovidio disfrazado de militar. La fuente del reportero fue de "integrantes del gabinete de seguridad federal".

Muchas interrogantes.

¿Por qué dejaron pasar 13 días para informar que la imagen no era de Ovidio?

¿Por qué mintieron en el primer informe emitido a las 20:28 hora del centro de que se había dado un enfrentamiento casual con el crimen organizado?

Dijo Durazo que "la primera versión equivocada que se difundió sobre este evento se hizo sobre la información que en ese momento recibió el Gabinete de Seguridad...".

¿Quién los engañó, si todo estaba siendo grabado y pudieron verlo en tiempo real?

¿Por qué le informan del operativo al presidente hasta las 15:45 horas cuando había iniciado a las 14:10 horas?

¿Por qué no llegó a tiempo la orden de cateo expedida por un juez especializado, cuando eso se tramita en minutos por la vía virtual?

¿Hasta dónde participó Washington?

Se sabe que habría participado en el operativo la DEA -no necesariamente físicamente sino con información-, hay datos que en su momento fueron publicados -en Alabama, Estados Unidos- pero que conocimos hasta después del jueves negro de Culiacán.

El periodismo de investigación avanza.