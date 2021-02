La vacuna electoral

Esta semana y después de al menos 3 planes fallidos de plan vacunación, lograron iniciar con los adultos mayores de unas pocas localidades. Antes se había anunciado, se había festejado y se habían hecho cuentas alegres de cómo se terminaría la pandemia que sigue cobrando alrededor de mil vidas a diario. Algunos comentarios al respecto:

· Sería importante conocer una relación entre lo que se ha dicho y lo que ha pasado porque según mis cálculos en las conferencias de prensa de López Obrador han anunciado alrededor de 230 millones de vacunas seguras (sumadas 34 millones Pfizer, 77.5 millones AstraZeneca, 35 millones CanSino, 52 millones Covax y 32 millones Sputnik) y se ha vacunado a menos de 1 millón de mexicanos.

· ...si en México se vacunan a 70 millones de personas (140 millones de dosis... menos de dos terceras partes de las que ya supuestamente llegaron) ya no habría problema de pandemia... estamos muy muy lejos de eso.

· La lógica de anunciar millones de vacunas inexistentes es mucho más peligrosa de lo que parece porque al promover que vamos saliendo del problema (sumado a dar un mal ejemplo) la gente se confía y no sigue los protocolos de seguridad y la realidad es que no estamos ni cerca de tener en el horizonte una solución y se siguen contando en miles los decesos diarios.

· Supongo que la falta de resultados en todos los rubros obliga a que las conferencias mañaneras sean sobre lo que se piensa o lo que se quiere hacer... eso las convierte en un instrumento electoral, no en uno de transparencia.

· Por otro lado, la estructura alterna que está haciendo la estrategia de vacunación es una estructura electoral y eso es muy bajo. Existe un sistema nacional de vacunación integrado por gente capacitada para ello, pero no lo están usando... obviamente para mandar a gente disfrazada de Morena, en pleno proceso electoral.

· Mientras en México seguimos hablando a diario de vacunas por millones y no se vacuna a casi nadie, en otros países ya hay un avance significativo y aun se ven a sí mismos lejos de superar la pandemia.

Somos testigos de mucha promoción para muy pocas vacunas... En el pasado se habían visto dinámicas muy bajas para coaxionar el voto; desde la cínica compra y hasta la intimidación, no sorprenden a nadie las estrategias fraudulentas, pero utilizar el miedo a una muerte trágica para inscribir a personas en bases de datos electorales para ser vacunadas por personas totalmente identificadas con signos y colores de Morena (que además no es un color que pudiera confundirse con los colores que usan los médicos y enfermeras) es un nuevo nivel de bajeza... y eso sin abordar el tema de los formatos que se publicaron de Víctor Hugo Romo (actual alcalde de Morena que busca reelección) en los cuales se promociona a partir de ofrecer vacunas directamente... no abundo en el tema porque creo es demasiado bajo para ser cierto... incluso sería un nuevo estándar de bajeza para Morena.

