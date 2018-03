La trampa es ampliamente conocida entre quienes han intentado, durante años, la construcción de nuevos partidos políticos. Consiste en comprar bases de datos del registro nacional de electores –robados durante muchos años– y luego amparar esa información con credenciales falsas.

La trampa la hacen empresas especializadas, que venden esa y otra información de usuarios, no solo a partidos a políticos que aspiran a construir un partido, sino a empresas que difunden sus productos y mercancías.

En el caso de algunos candidatos independientes, como Armando Ríos Piter y Jaime Rodríguez Calderón, la trampa quedó evidenciada de manera contundente. El INE detectó miles de supuestos simpatizantes que, en realidad, eran falsos.

La trampa, en mayor medida, la llevó a cabo Armando Ríos Piter, convertido en el mayor tramposo en la historia de los candidatos independientes.

En menor medida, la trampa también estuvo a cargo de Jaime Rodríguez Calderón, motejado como El Bronco. Incluso, es posible que El Bronco también quede fuera de la boleta electoral.

Pero en el caso del gobernador con licencia de Nuevo León, no es nueva la trampa. Hoy se sabe que hizo trampa mediante redes sociales, desde los tiempos de la elección que lo llevó al gobierno del estado del norte.

La trampa fue mínima en el caso de Margarita Zavala, ya que solo cuatro de sus promotores fueron pillados en la compra de apoyos, cuya cantidad no rebasó los 500. Además, Margarita Zavala ya demandó a los pillos que cometieron el delito. Es decir, la ex primera dama no compró votos falsos, según el reporte del INE. Eso sí, sus promotores de firmas cometieron muchos errores, todos ellos detectados por el INE.

Los tramposos, en síntesis, son Armando Ríos Piter y Jaime Rodríguez Calderón. Lo lamentable, sin embargo, es que luego de hacer la trampa, los tramposos candidatos independientes intentan la destrucción del INE. ¿Por qué? Porque no conformes con haber realizado trampa y que los cacharon, acusan de tramposo al instituto electoral

Así los tramposos de la política.

Al tiempo.

