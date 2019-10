La trama ucraniana y las elecciones de 2020

El procedimiento de juicio político iniciado contra Donald Trump ya está cambiando el mapa político hacia la carrera presidencial en Estados Unidos de 2020. Sin duda, con la revelación de la trama ucraniana tanto Donald Trump como Joe Biden se vieron debilitados; mientras que Elizabeth Warren, una de las candidatas a las primarias demócratas, es la que mejor se está posicionando en las preferencias de los votantes estadounidenses.

El que Trump admitiera su intención de chantajear al presidente de Ucrania condicionándole casi 391 millones de dólares en ayuda militar ya comprometida, a cambio de información para debilitar la candidatura de su principal rival en la contienda de 2020, justificó que la Cámara de Representantes abriera formalmente una investigación de juicio político en su contra el 24 de septiembre. Después de esa fecha, la presión sobre la Casa Blanca aumentó cuando dos socios de Rudy Giulliani, abogado personal del presidente, fueron detenidos el 9 de octubre presuntamente por violar las leyes de financiamiento de campañas electorales. De acuerdo con la acusación, se demostró que una donación de 325 mil dólares realizada por Lev Parnas e Igor Fruman hicieron en mayo pasado a través de una empresa, estaba destinada a un fondo para la reelección del presidente Trump, The America First Action Committe. Pero esto aún no ha terminado pues Parnas y Fruman también son sospechosos de colaborar con Giulliani desde Ucrania para obtener información en contra de los Biden.

Aunque el escándalo de Ucrania ha tenido un pequeño impacto negativo en la aprobación del presidente, éste sí es perceptible. De acuerdo con Gallup, el índice de aprobación de Trump en lo que va de octubre, pasó de 43% a 40% con respecto a la primera quincena de septiembre. En lo que respecta al juicio político, FiveThirtyEight indica que antes del asunto ucraniano 40.1% apoyaba el juicio político a Trump, ahora ese porcentaje ha subido a 49.3%.

Por otro lado, aún sin pruebas en su contra, la candidatura de Joe Biden se ha visto afectada por las acciones orquestadas desde la Casa Blanca. A pesar que mantiene el reconocimiento por sus ocho años como vicepresidente en la administración de Barack Obama, 36 años en el Senado y de conservar una postura discreta sobre la trama ucraniana. Biden ha perdido apoyo en su camino a la nominación como candidato presidencial pues, de acuerdo con RealClearPolitics, sus índices pasaron del 30.3% a 27.8%, cediendo ante Elizabeth Warren, quien saltó de 19.2% a 26% de apoyo entre los demócratas tras el inicio del entuerto ucraniano.

Estas tendencias colocan hoy a Elizabeth Warren en el segundo lugar como candidata para contender contra Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2020, eso si en su camino Joe Biden logra quitarse el lodo que le están salpicando. A pesar de los contratiempos, Biden aún mantiene altos niveles de apoyo especialmente entre los votantes mayores y afroamericanos, y continúa siendo percibido como el que más probabilidades tiene de vencer a Trump. Sin embargo, los índices de elegibilidad de Warren parece que mejorarán con el tiempo al disminuir la intensidad de la campaña de Bernie Sanders, por lo que podría colocarse como una fuerte contendiente contra Trump.

De acuerdo con las encuestas de RealClearPolitics en un cara a cara de Trump contra cada uno de los tres principales candidatos demócratas, Trump pierde con todos. Al 8 de octubre, Joe Biden superaba a Trump por 6.9 puntos, Bernie Sanders por 5.3 puntos y Elizabeth Warren por 5.2 puntos.

Estos números tientan a apostar a que Donald Trump podría no ser el próximo presidente de Estados Unidos, sin embargo, dados los resultados de las elecciones de 2016 y a que la campaña no ha comenzado formalmente, es necesario esperar. Se debe considerar que la opinión pública es fluctuante y que en el sistema electoral estadounidense los colegios electorales juegan un papel definitivo en la elección presidencial.

Por otro lado, si bien el procedimiento de juicio político está justificado, y a pesar de que en estos momentos existe un mayor apoyo público para la destitución, hay pocas posibilidades de que el Senado, que los republicanos controlan 53-47, alcance la mayoría de dos tercios requerida para destituir a Trump de su cargo antes de las elecciones de noviembre de 2020.

No obstante, los efectos de la trama ucraniana no sólo se observan en las encuestas políticas, sino también en las acciones aceleradas que Donald Trump está tomando para cerrar frentes abiertos. En el transcurso de la semana pasada Trump se apresuró a anunciar el retiro de las tropas estadounidenses en Siria, el acuerdo para terminar la guerra comercial con China y el cambio del titular del Departamento de Seguridad Interna. La cuestión ahora no es si el presidente Trump se verá obligado a renunciar, sino si puede sobrevivir políticamente hacia 2020.