La tragedia de Bavispe, ¿cómo va?

La mañana del lunes 4 de noviembre de 2019 un grupo de la delincuencia organizada presumiblemente vinculado al Cártel del Pacífico masacró entre los límites de Chihuahua y Sonora, a nueve personas miembros de la familia LeBarón cuando se trasladaban de Galeana, Chihuahua a Bavispe, Sonora.

Perdieron la vida tres mujeres madres de familia de 30, 32 y 42 años de edad, además de 6 menores; todos contaban con doble nacionalidad.

Algunos de ellos fueron calcinados, mientras que cinco menores de edad lograron salvarse milagrosamente; Cody -el niño milagro- sobrevivió al ataque, y a Dios gracias se recupera lentamente.

¡El hecho generó una gran indignación nacional e internacional!

¿Quiénes fueron?

¿Qué pasó?

¿Por qué?

Dos semanas y días después nos enteramos que existe un vídeo bajo resguardo de la autoridad y en ella se observa el momento del ataque a balazos con armas de alto poder y el momento en el que se da la orden para incendiar una de las camionetas.

Se sabe que por lo menos 12 hombres vestidos de negro son quienes habrían atacado a la familia, según se puede ver en un video en poder de la autoridad.

Según una entrevista radial de Julián LeBarón, los sicarios bajan del cerro gritando "quémenlos" y disparan hacia al vehículo en el que iban mujeres y niños. Esto es "diabólico", señaló.

Entrevistado por Luis Cárdenas, LeBarón indica que ese video demuestra que el ataque era dirigido a su familia. "Y esta idea de que fue un fuego cruzado y que no sabían lo que estaban haciendo, nosotros no aceptamos eso", dijo.

Condenó en entrevista la estrategia del presidente López Obrador, para resolver la inseguridad en el país, e instó a "hacer algo distinto".

Ese video echará abajo la primera versión emitida la mañana del miércoles 6 de noviembre que dio el Gabinete de Seguridad encabezado por del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, en el sentido de que habría sido una confusión...

El general Homero Mendoza, jefe del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa dijo entonces que una de las primeras líneas de investigación que tienen es la conexión de hechos violentos ocurridos horas antes en Agua Prieta, entre miembros del grupo delictivo La Línea y Los Salazar. Dijo sin fundamento que consideran que no fue una agresión directa; que habría sido una confusión.

-¿Cómo llegaron a esta conclusión?-, le pregunta un reportero...

La respuesta es que tienen "inteligencia", "no por los eventos de ahorita, sino el acopio histórico de información sobre los grupos que se han venido confrontando en este espacio territorial, en la línea divisoria entre Sonora y Chihuahua", respondió.

Mmm...

¿Y cómo van las cosas, hoy?

En las primeras horas de la tragedia y por las expresiones vertidas de nuestra inteligencia no le vimos ni idea de lo que le pasó, quizá por ello el FBI envió agentes a México para investigar los hechos, y habría que hacerlo bien, con invitación de por medio.

El 8 de noviembre la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, solicitó a la Fiscal de Justicia del Estado tramitar la colaboración del Buró Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) en las investigaciones; lo anterior tras los encuentros que sostuvo con el Embajador Christopher Landau, y el gobernador de Arizona, Doug Ducey.

Ocho días después de la tragedia -11 de noviembre- vimos circulando por Agua Prieta un convoy de lujosas camionetas Suburban tripuladas por agentes del FBI, quienes fueron escoltados por agentes de la policía federal hacia el aeropuerto local, donde abordaron un helicóptero que los llevó al lugar de la tragedia...

El número de agentes no fue precisado por las autoridades, pero se presume que son por lo menos doce, aunque algunos medios hablan de 30, todos ellos expertos en ciencias forenses, explosivos, armas de fuego, así como en el rastreo de comunicaciones.

Un día antes, la SRE emitió un comunicado donde formalizan la invitación "para que (nos) acompañe(n) en la investigación de los hechos antes señalados".

"Es una iniciativa que México tomó porque se trata de ciudadanos norteamericanos", justificó Marcelo Ebrard un día después en conferencia matutina, precisando que el trabajo que realizarán es de acompañamiento, no de reemplazo al trabajo que realiza la FGR. ¡Ah!, y la nota fue que no estarían armados.

Y durante varios días toda ha sido silencio. La denominada Comisión Intersecretarial -Semar, Sedena, SSP, FGR- no ha vuelto a convocar a conferencia. Quien sí ha respondido a preguntas es el presidente López Obrador.

Mañanera del lunes 18.

-La reportera Daniela Pastrana pregunta al Presidente si tienen algún informe, avance de qué pudo haber ocurrido, porque había varias versiones. (Y) Si ya hubo un acercamiento con las familias para la atención.

Finalmente, ¿en qué va lo de los niños que estaban sobrevivientes? Si hay atención para la familia.

La respuesta de AMLO fue el de que "se está haciendo la investigación", y espera que pronto se informe sobre los resultados "y que sean buenos los resultados".

Un día después el martes 19

La reportera Shaila Rosagel le dice "preguntarle si nos puede dar algún adelanto".

-Estamos atendiendo el caso en especial. Es una investigación abierta, estamos trabajando de manera conjunta todas las dependencias federales (...) y con la Fiscalía General. Y se está haciendo la investigación y se está actuando. respondió el Presidente.

¿Cuándo podemos tener resultados?-, pregunta el presidente y responde...

"Yo espero que pronto. Y se les va a informar, no queremos cometer imprudencias (¿Como en Culiacán?), pero sí se está trabajando en la investigación".

-Le han dicho cuántas líneas de investigación hay, sin que nos dé detalles, inquirió de nuevo la reportera...

-Sí, hay información ya, pero no puedo informarlo, dijo...

"Tenemos todo el testimonio que se los vamos a presentar en su momento de todo lo que se ha hecho desde el principio y en la investigación, y en su momento les vamos a presentar todos los elementos", dijo el jefe del Ejecutivo...

-Adrián LeBarón menciona que hay un video donde se aprecia que varios sujetos bajan del monte a atacar a su hija y que ellos mismos ordenan que quemaran la camioneta; es decir, fue un ataque directo, no fue una confusión, como lo mencionaba Durazo. -le pregunta Augusto Atempa, de El Heraldo Televisión.

Esa pregunta la evita responder el presidente. Sólo reconoce que sí hay videos: "eso es parte de la investigación, sí existe, quienes tienen a su cargo la investigación tienen todos los elementos, subrayó el Presidente, pero aclaró "no se trata de caer en conjeturas, este es un asunto muy serio. Que no vaya a pasar lo que sucedió en el caso de Sinaloa, que por buscar la nota...". (Aquí el Presidente bromeó... yo me acuerdo que decían los compañeros periodistas, decían: ´La nota es la nota´).

Responde sólo que si se lo piden se reunirá con los familiares y les dará información...

-Sí. Si se necesita, sí, claro -dijo AMLO-, porque ellos tienen todo el derecho y además es muy justo lo que plantean. Si ellos desean entrevistarse conmigo, yo estoy en la mejor disposición de hacerlo y de explicarles lo que se está haciendo. A ellos sí les daríamos más información..., subrayó.

Sí, en ese sentido, algunos familiares le tomaron la palabra a López Obrador.

Adrián LeBarón, padre de una de las mujeres asesinadas y abuelo de cuatro niños fallecidos dijo estar listo para la reunión, que se celebrará en la mañana del 2 de diciembre en Palacio Nacional.

Julián LeBarón indicó que a la reunión asistirán entre 12 y 14 integrantes de las familias LeBarón, Langford, Miller, Johnson y Ray.

Eso sí, dijo Adrián LeBarón en una entrevista que esperan les digan la verdad y no les den atole con el dedo, "porque nosotros estuvimos ahí, vimos la lumbre, vimos los cuerpos, fuimos los primeros en encontrar las cosas humeando. El FBI no llegó hasta una semana después, ¿qué le puedo decir? A mí no me van a dar atole con el dedo", afirmó.

El familiar de las víctimas dijo a Azucena Uresti de Grupo Fórmula, que piensa invitar a un grupo de gente que lo acompañe para que sean testigos de la reunión, y pidió que hubiera medios. Obviamente eso no será posible.

Aunque no descartó también la posibilidad de pedir una audiencia con el Presidente Trump para movilizar las investigaciones.

No olvidemos que el mandatario estadounidense está puestísimo.

"Si México necesita o solicita ayuda para limpiar estos monstruos, Estados Unidos está listo, dispuesto y capaz de involucrarse y hacer el trabajo de manera rápida y efectiva", dijo en un tuit durante las primeras horas de la masacre.

La respuesta de AMLO fue rápida. Agradeció a Trump, pero -subrayó-, que "en estos casos, nosotros tenemos que actuar con independencia, de conformidad con nuestra constitución y con nuestra tradición de independencia y de soberanía". Aunque días después aceptó la ayuda del FBI.

¿Funciona el trabajo coordinado de la FGR con el FBI?

Hasta donde sabemos, no.

Existen muy pocas posibilidades de lograr resultados en el corto plazo, debido, principalmente, a la contaminación que sufrió la escena del crimen; la autoridad llegó al lugar muchas horas después, lamentablemente.

"Habrá muchas huellas que sean de los familiares, de los amigos de las víctimas. La escena estuvo muy contaminada desde el inicio y buscar fibras, rastros, plomos, ADN, no será tarea fácil", explicó uno de los investigadores, quien solicitó el anonimato, relata Víctor Hugo Artega reportero de El Financiero (18 de noviembre).

La marcha a Washington DC, dolor de cabeza para AMLO...

Mediante una carta enviada al presidente Trump, los familiares de las víctimas anunciaron que partirán de México en una caravana rumbo a la capital estadounidense.

La carta fechada del 17 de noviembre, se hizo llegar al presidente Donald Trump a través del gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum.

En el escrito, consideran que la masacre en La Mora se ha convertido en un llamado a unir a todos para defender la paz y la seguridad en México: "esta tragedia no sólo afecta a nuestras familias y a los más de medio millón de ciudadanos estadounidenses que viven al sur de la frontera, sino a todos nuestros vecinos en México".

La caravana habría partido ayer rumbo a Washington...

La marcha de Javier Sicilia rumbo a Palacio Nacional ha sido desdeñada por el gobierno por lo menos no le quita el sueño al C. Presidente, incluso le da "flojera", pero quizá la marcha de la familia LeBarón sí le preocupa, y más si los recibe Donald Trump...

¿Se imaginan si se suma Javier Sicilia y es recibido por Donald Trump?

¿Cómo quedará México?

La tragedia de Bavispe puede ser es un parteaguas en el combate al crimen organizado, todavía está vigente la frase del Senador Tom Cotton cuando crítico la estrategia de abrazos y besos eso "sólo puede funcionar en un cuento de hadas para niños, pero en el mundo real, cuando tres mujeres estadounidenses y 6 niños estadounidenses son asesinados a tiros y quemados vivos, lo único que puede contrarrestar las balas son más y más grandes balas", subrayó el republicano.