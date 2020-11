La teoría del caso...

Traición a la Patria: son ACTOS contra la independencia, soberanía o integridad, con el FIN de someter a la Nación a una persona, un grupo o gobierno extranjero.

De acuerdo con el Código Penal Federal, Libro Segundo, Título Primero –Delitos contra la Seguridad de la Nación, Capítulo I– Traición a la Patria, Artículo 123.

De acuerdo con la información con la que hoy contamos, criterios de oportunidad, denuncia, solicitud de orden de aprehensión contra Luis Videgaray, las declaraciones de Luis de Meneses Weyll, exdirector de Odebrecht, ante el departamento de Justicia de Estados Unidos y la carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República, Emilio Lozoya Austin ha dejado entrever que... pónganse cómodos y tráiganse una botanita y un refresco bien frío o un fuerte.

Enrique Peña Nieto junto con Luis Videgaray, en asociación delictuosa y a través de cohecho con Ernesto Cordero, Francisco Domínguez, Jorge Luis Lavalle, Salvador Vega, David Penchyna y Ricardo Anaya, habrían operado para sacar adelante la Reforma Constitucional Energética, con el fin entregarle a la empresa brasileña Odebrecht la soberanía energética del país, a cambio de 10.5 mdd.

¿Cómo les quedó el ojo? ¡Seguro, cuadrado!

Vayamos barril por barril...

Para sacar adelante una Reforma Constitucional, incluida la Energética, se necesitan dos terceras partes de la Cámara de Diputados, dos terceras partes de la Cámara de Senadores, más los Congresos Locales.

Entonces, si son congruentes, habrá que esperar que la FGR investigue y persiga a más de 600 legisladores que traicionaron a la patria aprobando la reforma energética, ¿o no?

Pero me pregunto, ¿cómo es que aprobando la Reforma Energética le dieron la soberanía o el control de los hidrocarburos mexicanos a la empresa brasileña?

Si dicha reforma asignó nuevas funciones y facultades a los dos órganos reguladores del sector: la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), y creó un nuevo órgano regulador, la Agencia de Seguridad, Energía y Medio Ambiente (Asea); obligó a Pemex realizar sus licitaciones y contratos públicamente, y estableció que debía de pedir autorización a la CNH para ver con quién se asociaría. ¡Que alguien me explique!, diría Eugenio Derbez.

Odebrecht fue investigada por el gobierno de Estados Unidos, y el 22 de diciembre del 2016 los funcionarios de esta empresa admitieron haber entregado a diversos funcionarios de distintos países, sumas de dinero en dólares, a cambio de verse beneficiados y obtener un posicionamiento en relación con contratos públicos. Dentro de este acuerdo que Odebrecht firmó con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, señaló que respecto a México, le habían entregado 10.5 mdd a Emilio Lozoya Austin en dos periodos. De hecho, Luis de Meneses Weyll, manifestó en su denuncia rendida ante el Ministerio Público Federal de la Procuraduría General de la República del Brasil, que le entregó a Lozoya dinero para apoyarlo y que tuviera un posicionamiento efectivo en el comité de campaña de EPN, y luego para lograr el contrato de Tula 1.

La multiplicación de los panes

Si usted estimado lector es creyente, a continuación verá cómo Emilio Lozoya pudo multiplicar los 10.5 mdd que Odebrecht le entregó; si no es creyente, sólo saque su calculadora.

De entrada, déjenme decirles que las cuentas no salen pues a pesar de que Odebrecht acepta haberle depositado 10.5 mdd, documentalmente aparecen en las cuentas bancarias tanto de Latin American Asia como de Zecapan 9,101,351 dólares. ¿dónde quedó el millón 389 mil 649 dólares?

De acuerdo con los dichos de Lozoya en su denuncia, estos 10.5 mdd alcanzaron para el financiamiento de la campaña de EPN, para la aprobación y compra de votos de la reforma energética. También le alcanzó para comprar su casa, pagar las deudas de Etileno XXI, etc, etc. Ah y cómo dejar de mencionar que, y tal cual lo documentó Luis Pablo Beauregard, en el periódico "El País", el empresario alemán Gerhard Henze, tras estallar la bomba de Odebrecht en México, declaró ante la PGR, hoy FGR, haber recibido 6 mdd gracias a un contrato firmado con una empresa del Estado de Hidalgo y no sólo eso, sino también afirmó ser el fundador de Zecapan S.A.

¡Quiúboles!

Ojo, en la página 21 de su denuncia, Lozoya, señala que las entregas de dinero al grupo de legisladores del PAN, iniciaron el 11 de diciembre del 2013, cuando la reforma energética ya había sido aprobada.

Lo cierto, es que a Lozoya las cuentas NO le salen. Continuará...

Público conocedor...

Regresando al punto inicial, si es cierto que la Reforma Energética Constitucional estuvo viciada de inicio y el actual gobierno la sigue operando, entonces... ¿No serán ellos también culpables de esta Traición a la Patria?

La columna de Lourdes Mendoza Peñaloza se publicó originalmente en El Financiero, reproducida aquí con autorización de la autora.

* Lourdes Mendoza Peñaloza es una periodista mexicana especializada en finanzas, política y sociales, con más de 20 años de experiencia en medios electrónicos, impresos, radio y televisión.

