La tensa relación de México con EU

"La geografía nos ha hecho vecinos, la tradición nos ha convertido en amigos, la economía nos ha vuelto socios y la necesidad nos ha vuelto aliados..." -John F. Kennedy

El pasado 8 de mayo, el C. Presidente López Obrador estuvo en La Habana, donde fue recibido con honores por Miguel Díaz-Canel quien le entregó la Orden José Martí, la más alta distinción que conceden las autoridades de la isla a una personalidad extranjera; fue una visita rápida y con gran contenido político.

Curiosamente a su regreso, en la primera mañanera, señaló que estaba pensando no asistir a la Cumbre de las Américas si Washington excluía a cualquier país de la región. Precisó que desea "hacer valer la independencia, la soberanía y manifestarme por la fraternidad universal. No estamos para confrontación, estamos para hermanarnos, para unirnos", dijo, y desde ahí lo señaló varias veces.

El tema estuvo varios días en la mañanera e incluso generó una falsa expectativa.

Pero la realidad se impuso

El domingo cinco de junio a pocas horas del inicio de la Cumbre de las Américas circuló la versión oficial de que no estaban en la lista de invitados ni los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, pero si estarían en Los Ángeles representados por la sociedad civil.

Ante ello, AMLO dijo en la mañanera del lunes seis:

"Podemos informarle al pueblo de México que no voy a asistir a la Cumbre (...) Y no voy porque no se invita a todos los países de América [....] No puede haber Cumbre de las Américas si no participan todos los países del continente americano".

Al evento empero, comentó que asistiría en su representación el Canciller Marcelo Ebrard.

Comentó AMLO que le mandó a decir a Biden que lo va ir a visitar en julio en la Casa Blanca ya que quiere "tratar con él el tema de la integración de toda América...Y dejar atrás la confrontación, el odio, la amenaza, los bloqueos, el injerencismo y optar por la hermandad, por la política de buena vecindad", subrayó.

Dijo más cosas, aprovechó para criticar el embargo estadounidense a Cuba al decir que eso también es considerado una violación a los derechos humanos.

Un reportero le preguntó: "¿Habló con Biden?"

Dijo que no que hubo comunicación.

Mmm.

Washington le bajó el nivel, quizá haya sido el secretario de Estado o el mismo embajador... mala señal.

Pero nuestro presidente no midió bien el daño que causa un desaire, a pesar de todo el trabajo que hizo la diplomacia norteamericana; y lo que pudo hacer con Biden, pensamos que jamás lo hubiera hecho con Donald Trump...

Esa decisión le ganó la animadversión de legisladores demócratas y de varios republicanos.

La reacción del Departamento de Estado en voz de su vocero Ted Price ante la negativa de AMLO fue la de que comprendían la posición y esperan colaborar con el Canciller Marcelo Ebrard.

Price defendió la posición de Washington de no convocar a representantes como Miguel Díaz-Canel, Nicolás Maduro y Daniel Ortega. "Esos países que no son ejemplos de una gobernanza democrática".

Un reportero le insistió y recordó a Price que Ebrard "no es el jefe de Estado. ¿No es una decepción que el líder de México no asista?"

Price manifestó que "ciertamente hemos escuchado al presidente López Obrador (en la mañanera), entendemos su posición al respecto", pero es evidente que no gustó. A López Obrador se le sumaron algunos presidentes de la región, nada importante, asistieron 23 jefes de Estado y de gobierno...

Ebrard viajó a Los Ángeles

Antes de partir, el Canciller dijo que planteará su visión del futuro de la región, su propuesta para regular los flujos migratorios, sus acciones en contra del cambio climático y reiterará su condena al embargo comercial a Cuba, como lo ha dicho el presidente de México en varias conferencias matutinas.

Reacción grosera de algunos legisladores

El primero en hacerlo fue el Senador por Nueva Jersey, Robert "Bob" Menéndez quien afirmó que la ausencia del presidente de México "retrasará los esfuerzos" para continuar reparando la relación bilateral.

Precisó en un comunicado que "la cumbre es una oportunidad para que las democracias, no los matones autoritarios de todo el hemisferio, forjen una agenda que haga avanzar nuestra prosperidad compartida y nuestros valores democráticos".

Por su parte, el senador de la Florida, Marco Rubio se pasó. Celebró en su cuenta de Twitter que López Obrador no haya acudido a la Cumbre y lo acusó de entregar partes del territorio mexicano a cárteles, además de ser un apologista de la tiranía en Cuba, de un dictador asesino en Nicaragua y de un narcotraficante en Venezuela.

Lo que hizo el legislador fue irresponsable y sin presentar ninguna prueba, obviamente tuvo respuesta de López Obrador: "yo lo emplazo a que presente las pruebas de lo que está diciendo, porque yo sí tengo pruebas de que a él (Ted Cruz) le han dado dinero los que están a favor de la fabricación de armas en EU".

Y ahí se metió de nuevo con el expresidente Felipe Calderón,

"¿Cuál es mi vinculación con el narcotráfico en México?" -, preguntó y él mismo respondió " Yo no soy Felipe Calderón".

Aprovechó para pedir a su vocero que pusiera un video sobre Cruz y quizá sin darse cuenta se metió al tema electoral. al comentar "ojalá nuestros paisanos tomen nota (...) Para que ya no se esté apoyando a gentes de malas entrañas que no tienen ideales, que no tienen principios, que actúan de mala fe".

Otra reportera le preguntó que no sólo eran los legisladores quienes han comentado el tema del narco, sino también lo hizo el año pasado el jefe del Comando Norte de EU, el general Glen VanHerk, afirmando que del 30 al 35% del territorio mexicano es controlado por organizaciones criminales.

"Saber si estas declaraciones las ha discutido o las ha dialogado con el embajador Ken Salazar."-, inquirió la reportera.

- "Bueno, eso de lo del comando es lo mismo del senador, este Ted Cruz, de los territorios, una vez el jefe del comando...". Se le olvidó decir Norte...

Comentó que " le tuvimos que mandar a decir que estaba desinformado".

"¿Y ha dialogado estos temas con el embajador?", le preguntaron.

- "¡No, no porque no es serio! Es politiquería", dijo que tampoco es privativa de México, Agregó. que "es grave porque no les están funcionando sus agencias (de inteligencia)", gravísimo, y que además no debe descartarse eso, porque hay mucha dispersión, está muy suelto todo en Estados Unidos, hay muchos grupos.

Y agregó que "lo otro es mala fe, que también pues es cuando menos inmoral, politiquería..."

¡Órale!

Es bueno que el presidente pida pruebas a los senadores de EU, que se han pasado en sus declaraciones, pero también él debe medir sus palabras, ¿tiene acaso pruebas contundentes de lo que dice del expresidente Calderón?

Esperamos que le vaya bien a Marcelo Ebrard, pero él no es jefe de Estado...

Me llamó la atención que el pasado domingo, el embajador Salazar haya ido a la Basílica de Guadalupe a pedir a la morenita por la Cumbre:

"Le ruego a la Patrona de las Américas para que ayude a nuestros líderes a establecer una nueva era transformadora para las Américas y la relación Estados Unidos-México", escribió en su cuenta de Twitter.

