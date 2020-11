La prisa en el Poder Legislativo siempre es sospechosa y cuando una reforma intenta saltarse los tiempos legislativos y evitar la confrontación de posturas, de interesados y de afectados, normalmente es porque no la resistiría, y es el caso de la reforma en materia de subcontratación o outsourcing que personalmente está impulsando el presidente López Obrador.

La reforma, como la mayoría de las reformas que han impulsado, es sumamente mediocre e intenta llevar prejuicios a la ley, ignorando que el problema de subcontratación no es legislativo sino de simple voluntad y aplicación de la ley, algunos comentarios al respecto:

· Para empezar la subcontratación está regulada y está bien regulada. Se reguló en lo que se podría calificar como la primera iniciativa del Pacto por México, que en realidad fue todavía cuando Calderón era presidente de la República, pero ya era Peña Nieto presidente electo. Fue la última reforma que promulgó Calderón y en ella no sólo se reguló la subcontratación, se sobre reguló.

· Los trabajadores cuentan con derechos laborales e incluso es obligado solidario legal la empresa que contrata a la empresa subcontratante, lo cual hace que los trabajadores estén protegidos.

· Nadie puede negar que a muchas personas se les explota laboralmente bajo el esquema de subcontratación, pero no responde a un vacío legal, sino a la falta de aplicación y de conocimiento de la ley.

· ¿Quiénes contratan empresas de subcontratación? Desde los gobiernos (que muchos servicios los tienen contratados así) y hasta las personas que contratan servicios para su casa. Es sumamente común para trabajos especializados y eventuales. Todos lo ubican como algo relacionado a la limpieza, pero en realidad es muy amplio el espectro: relaciones públicas, marketing, seguridad, servicios de informática, de diseño, etc... cuando una pyme va a hacer una campaña publicitaria no contrata a un diseñador, a un productor, a un guionista, camarógrafo, etc. Contrata una agencia y eso es subcontratación; cuando alguien da un banquete en su casa no contrata y da de alta en el Seguro a cada mesero y cocinero, contrata a una empresa de banquetes y eso también es subcontratación.

· La reforma está tan mal hecha que criminalizaría los ejemplos anteriores al nivel de prisión... no está mal cuidar que se cumpla la ley, combatir la informalidad y eliminar la explotación... todo eso ya es ilegal y la reforma impulsada no es para eso.

· Según cálculos de la IP que se han expresado en el parlamento abierto que se está llevando a cabo en la Cámara de Diputados, el resultado inmediato de la reforma sería 4 millones de nuevos desempleados porque ante la amenaza de cárcel directa nadie contratará sus servicios.

Es difícil juzgar las intenciones, pero no hay manera de entender a este gobierno. No sólo estamos perdiendo inversión extranjera a diario y el mal manejo de la pandemia nos pone como el peor lugar para ir; ahora van ahorcar a un gran sector de la población pensando que les hacen un favor... habría que preguntarles a los trabajadores qué prefieren y tomarse el tiempo para hacer las cosas bien.

