La sororidad se elige y se construye

"El feminismo no puede y no debe construir a los hombres como sus enemigos `naturales'. El enemigo es el orden patriarcal, que a veces está encarnado por las mujeres": Rita Segato

Basta recordar la infancia y la adolescencia de las mujeres de mi generación para tener claro que, si bien eran los "patriarcas" quienes decretaban el orden del mundo, sus permisos y sus prohibiciones, eran en general las mujeres quienes se encargaban de transmitirlo, imponerlo, mantenerlo vigente, con un celo al que no podría calificar sino de implacable. En el centro de este orden reinaba "la virtud" cuya connotación era, por supuesto, eminentemente sexual. A mediados de los años setenta y ochenta sucedía como en el siglo XIX, no bastaba que una mujer fuera "virtuosa", era además indispensable que lo pareciera. "Parecerlo" era una empresa compleja atravesada por el "qué dirán".

Los juicios sumarios ante el más mínimo desacato corrían en las voces femeninas y murmullo a murmullo sostenían las rejas de una cárcel que nos aprisionaba a todas. Casi todo era sospechoso de "relajación moral". ¿Qué recibían las guardianas del patriarcado a cambio de su celo y su lealtad? A cambio de ese harakiri cotidiano. Sentirse "elegidas". Aprobadas. Admiradas por su lealtad. La fantasía de formar parte de ese "poder" por cuyas migajas estaban dispuestas no solo a encadenarse, sino a heredar a sus hijas sus cadenas. En este contexto, educar varones para dominar era una forma de oscuro resarcimiento. A través del esposo y del poder social que el hijo varón pudiera adquirir, la esposa y madre "virtuosa" se erguía por encima de las demás.

Reproducir entonces, las reglas. Marcar las prohibiciones en la piel de las hijas. Transmitir la obediencia y el sometimiento como "esencias de la feminidad". La rivalidad entre mujeres como herramienta de sobrevivencia. La mayoría de las mujeres que educaron a mi generación en esa curva del sureste mexicano no pudieron cambiar. En "la virtud" se jugaba el ser. La posibilidad de ser amada, reconocida, "protegida" por un hombre. El castigo a la trasgresión era feroz: el repudio social. Un abismo entre esta manera de vivir y la tan generosa pancarta que hemos visto en las marchas feministas de un tiempo para acá, mujeres ya mayores que escriben: "Lo que no fue para nosotras que sea para ustedes". Desde siempre hubo mujeres que rechazaron la repetición, que enfrentaron al autoritarismo. Un puñado por aquí y por allá.

A partir de los años setenta el número fue creciendo: el deslumbramiento de los encuentros entre mujeres y sus descubiertas. El anhelo de un orden del mundo a transformar juntas. Dejar de restar en la rivalidad para aprender a sumar/nos. Cada vez somos más. Miles y miles más. Por eso cuando hablamos de sororidad, hablamos de construcción. La sororidad no es un dato inscrito en los cromosomas. La sororidad se crea, se reflexiona, se trabaja, se construye. Es un anhelo. Una elección de vida. No se crea de manera indiferenciada. No es posible ser sorora con todas y a rajatabla. Aprendemos a reconocer a las otras. A admirarlas. A cuidarlas y a vivir y ser cuidadas por ellas. A coincidir cuando es posible y (quizá) las más de las veces es posible.

Aprendemos a escuchar. Y a desmenuzar esa rivalidad que nos explicaron que era casi genética y que no es sino la mejor herramienta para mantenernos ajenas y en pugna. Quizá para algunas de nosotras el anhelo de sororidad nos llegó, justamente, como una urgencia de resarcimiento. Una urgencia de vivir que las lecciones de las tan leales y tan implacables soldaditas del orden patriarcal, en el peor de los casos: las regalonas del orden patriarcal y sus meticulosas repeticiones y litigios, están equivocadas. Más que equivocadas. El orden patriarcal es persecutorio. ¿Cuántas mujeres no se aplican en perseguir a las otras, en descalificarlas, en dañarlas para responder a los llamados de esa tan triste y engañosa idea de "poder" que quisieron marcarnos en la piel? Quizá no pudieron/no pueden hacer otra cosa. Quizá tantas no quisieron/no quieren hacer otra cosa. Es tan tentador ser las réplicas femeninas de los amos. Las guardianas de sus cerrojos. Hay quienes en el harakiri encuentran sus delicias. La sororidad es el anhelo de escudriñar las escrituras que nos impusieron, para escribirnos distintas.

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.