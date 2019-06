La seguridad de nuevo

Hay casos que despiertan sociedades. Así lo vimos con los secuestros de los hijos de Alejandro Martí y de Isabel Miranda, y así lo vemos con el caso de Norberto Ronquillo. Es indignación, es impotencia y es sacar a la luz una realidad que no siempre tenemos presente pero que siempre está. La inseguridad y el riesgo de ser secuestrado es algo permanente pero ahora es mucho más probable que antes. Ya no hay estado que se salve, ya no es una realidad exclusiva de la capital y pesa la falta de voluntad para que las cosas cambien.

Ganaron los de la amnistía y parece que el único crimen que se persigue es el "huachicol", ni siquiera la corrupción que tanto les indignaba hace un año se ha perseguido y aunque tanto el robo de combustible como la corrupción son crímenes importantes, ninguno genera el dolor de un secuestro, y mientras la familia Ronquillo buscaba respuestas, las principales autoridades de la CDMX estaban aplaudiéndole en Tijuana a López Obrador en la absurda celebración que encabezaba después de entregarle todo lo que quisieron a Estados Unidos.

Hacía tiempo no escuchaba comentarios sobre "salir a la calle con miedo", hacía tiempo no crecían tanto las cifras de inseguridad. Se ha evidenciado que es el peor inicio de sexenio de la historia, se han documentado los asesinatos, feminicidios y secuestros a la alza y la respuesta no llega. El lunes me hizo llegar un amigo el mapa de inseguridad en la Ciudad de México en donde especifica que las delegaciones más inseguras son la Cuauhtémoc, Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Benito Juárez y Coyoacán, que las colonias más peligrosas son la Doctores, el Centro, la Del Valle, la Narvarte y Buenavista, los 9 cruceros más peligrosos y una serie de consejos para no ser una víctima más. Información valiosa que funciona en mucho niveles pero que deja más preguntas que respuestas:

Si las autoridades están conscientes de cuáles son las alcaldías o municipios en donde es más inseguro por qué no lo cambian. En la Ciudad de México la policía con la que cuentan las alcaldías es mínima y de bajo impacto, es un tema estatal y a pesar de poder cambiar la realidad no lo hacen.

Si existe un mapa en el gobierno con todos los puntos de venta de drogas por qué siguen siendo puntos de venta .

Si existe un mapa con los 9 cruceros más peligrosos de la ciudad por qué siguen lo siguen siendo. Entendería si cambiaran cada semana pero si en realidad tienen localizados los lugares más peligrosos para transitar en automóvil y lo han sido durante años por qué la falta de voluntad para cambiar la realidad.

Cómo es posible que en lo que va del año se hayan incrementado los homicidios en más de una tercera parte respecto al año pasado, que la mayoría de los incidentes sucedan en la mañana y que además sepan las zonas en donde pasa más... Qué cambió entre el año pasado y este.

Parece más bien falta de voluntad del gobierno de la Ciudad de México... en el mejor de los casos es falta de voluntad porque si no es eso, sólo resta pensar que las autoridades son parte del problema y no de la solución.

López Obrador fue Jefe de Gobierno entre el 2000 y el 2006, curiosamente también hubo un incremente inusitado en los secuestros y en la inseguridad. En aquel entonces los ciudadanos salieron a la calle vestidos de blanco exigiendo seguridad y el entonces Jefe de Gobierno los minimizó argumentando que era la marcha de los ricos.

En lo personal me gustaría que todos los "huachicoleros" y los corruptos de "cuello blanco" fueran a la cárcel pero si no es posible atender todo y en realidad sólo se pueden enfocar a un tipo de problema prefiero salir a la calle con tranquilidad. El robo de combustible sólo afecta las arcas del gobierno, prueba de ello es que lo han combatido exitosamente y la gasolina no sólo no cuesta menos, es más cara cada día, en cambio la falta de seguridad doméstica nos agrede a todos y preferiría que en lugar de contar con mapas de zonas peligrosas y consejos de seguridad, se combatiera con la misma determinación que combaten el "huachicol".

