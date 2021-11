La SCJN exorciza el fantasma de la reelección

Por fin, el martes 16 de noviembre el Pleno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declararon inconstitucional el artículo Décimo Tercero transitorio de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que fue agregado perversamente de último minuto en el Senado -y ratificado en San Lázaro-, bajo la absurda justificación de que así se garantizaría la adecuada implementación de la reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Recordemos que, de último momento, y a propuesta del senador Raúl Bolaños, del Partido Verde Ecologista, el @senadomexicano amplió el plazo para que @ArturoZaldivarL permanezca en la presidencia de la @SCJN hasta el año 2024.

"La persona que a su entrada en vigor ocupe la Presidencia de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) durará en ese encargo hasta el 30 de noviembre de 2024", decía la reserva aprobada.

(Véase en La Silla Rota "Agandalle en el Congreso" / Fred Álvarez, 21 de abril de 2021)

Pensamos -ilusos-, que los diputados iban a corregir el exceso de los senadores, pero no fue así. ¡Les valió madres! todo para quedar bien con el jefe y sin quitarle ni una coma, y además, sin discutirlo, el Pleno de San Lázaro aprobó en lo general -con 262 votos a favor, 7 abstenciones y 182 votos en contra-, y particular la minuta respectiva y la envió al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.

Entonces llamó la atención que el ministro @ArturoZaldivarL haya rechazado pronunciarse sobre la reforma, argumentando que tomaría una decisión sobre el tema una vez que el máximo tribunal resolviera sobre su constitucionalidad.

"No estamos en presencia de un rompimiento del orden constitucional. En democracia los parlamentos emiten las leyes, cuando son cuestionadas en su constitucionalidad se impugnan. Nuestra Constitución tiene los propios medios para su defensa, en este caso será la Corte la que resuelva como tribunal constitucional si este precepto es constitucional o no. Tengo confianza que mis compañeros y compañeras resolverán este tema con responsabilidad", dijo Zaldívar en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Adelantó entonces que cuando la Corte discuta el tema se declarará impedido para participar en la votación, y consideró que este asunto no tiene nada qué ver con una posible extensión del mandato del presidente López Obrador.

En comunicado posterior, precisó: "Ejerceré el cargo de presidente de la SCJN y del CJF por el periodo para el cual fui electo por mis pares (que termina el último día de 2022) y estaré a la determinación de la SCJN sobre el precepto en cuestión".

Las reacciones fueron muchísimas, sobre de destacados constitucionalistas, y el fantasma rondó en México.

Posicionamiento de AMLO

En una de las mañaneras, antes de la votación en San Lázaro, el presidente dijo:

"Yo entiendo que no, que es constitucional (la reforma a la ley secundaria), que no es inconstitucional, pero eso lo van a decidir en la Cámara de Diputados (Sic) Mi opinión -precisó-, ya la externé, es que el Ministro Presidente de la Corte es íntegro, honesto, y que ayudaría mucho en la renovación del Poder Judicial porque urge la reforma", afirmó.

Dijo que apoya que Zaldívar se quede dos años más, si es garantía de que se aplicará la reforma en el Poder Judicial, pues si llega otra persona será más de lo mismo y del antiguo régimen, precisó: "yo estoy de acuerdo, es fundamental la reforma en el Poder Judicial, no puede haber magistrados o ministros al servicio de los intereses creados, deben estar al servicio del pueblo", subrayó.

Las reformas fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 7 de junio de 2021.

Larga espera...

Y desde entonces, el fantasma de la reelección rondó varias semanas, hasta que en la mañana del viernes 6 de agosto el presidente de la Corte anunció a medios que no aceptará prolongar dos años su periodo al frente del máximo tribunal como pretende el Congreso.

"Quiero informar que concluiré mi mandato como presidente de la Suprema Corte de Justicia el 31 de diciembre de 2022, cuando termina el periodo para el que fui electo por mis compañeros y compañeras Ministros", anunció. (Véase el video)

Confirmó que comunicó esta decisión al C. presidente en una reunión que tuvieron horas antes "como una deferencia", por el apoyo constante que el Ejecutivo dio a la reforma judicial, y que el Mandatario federal le expresó su apoyo y respeto.

"Mi decisión ya está tomada, con independencia de lo que resuelva la Corte", respondió.

Decisión final de nuestros grandes árbitros

Hasta que llegó el martes 16 de noviembre, donde el Pleno de la Corte declaró por unanimidad la inconstitucionalidad del artículo décimo tercero transitorio del Decreto de reformas del 7 de junio de 2021 en materia de justicia federal.

El Pleno sostuvo que dicha ampliación es contraria a los artículos 97 y 100 de la Constitución, los cuales establecen la forma de designación y los plazos de periodo del presidente de la Corte y las y los Consejeros de la Judicatura, así como de los principios de supremacía constitucional, división de poderes y de autonomía e independencia judicial.

Por tanto, la SCJN determinó que tales funcionarios deberán dejar los cargos correspondientes conforme al plazo originalmente determinado en el momento de su nombramiento.

Punto.

La declaratoria de invalidez -dice un comunicado-, surtirá sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos al Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal, como consideramos que ocurrió...

¿Cómo votaron?

Hay que leer la versión taquigráfica de la Corte. Sólo decir que a ponencia estuvo a cargo Fernando Franco González Salas -ministro que va de salida- quien indicó que el transitorio viola la Constitución al constituir una reelección de facto.

En tanto, Luis María Aguilar consideró que la ampliación del mandato de Zaldívar y del cargo de los consejeros de la Judicatura puede generar una ruptura en el equilibrio de poderes y constituye una intromisión indebida del Congreso de la Unión.

¡Durísimo!

En tanto, la ministra Norma Piña destacó que los tribunales constitucionales no tienen como misión la de complacer a las fuerzas políticas y que el Congreso aprobó la ampliación del mandato en total desapego a la Constitución.

Ese miércoles el ministro Zaldívar votó en favor de la invalidez, pero se abstuvo de opinar, misma actitud asumieron los tres ministros nominados a la Corte por López Obrador -Juan Luis González Alcántara, Yasmín Esquivel Mossa y Margarita Ríos Farjat-.

Felices porque habemus Suprema Corte de Justicia de la Nación; ¡enhorabuena!

Es la segunda llamada de atención que le hace la Corte a nuestros legisladores en pocos días. Recientemente el Pleno resolvió por mayoría de ocho votos contra tres la invalidez de algunos artículos de la Ley de Seguridad Nacional y algunos párrafos del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuyo objeto era que algunos delitos como contrabando, venta de facturas falsas y defraudación fiscal fueran considerados como prisión preventiva oficiosa...

(Aunque el asunto no está cerrado como lo expresó en La Silla Rota el abogado penalista Rodolfo Félix Cárdenas...)

Entonces el C. Presidente de la República, lamentó desde Campeche la postura del ministro Zaldívar sobre el tema: "lamento mucho que el presidente de la Suprema Corte, al que estimo, de verdad y lo respeto, haya dicho que esto no afecta a los pobres o que es a los pobres a los que se les protege si no van a la cárcel los factureros o los defraudadores fiscales".

Para el C. presidente la justicia debe estar por encima del derecho, así dice él, con todo respeto.

Pero la Ley es la Ley, y como dice el poeta británico Audem es "la sabiduría de los viejos".

PD: En unos días los senadores definirán quien será el otro ministro de la Corte, será el cuarto ministro afín al presidente, en la terna están los consejeros Bernardo Bátiz, Eva Verónica de Gyvés y Loretta Ortiz; en unos días serán llamados a comparecer. De ser nominado el maestro Bátiz, hoy de 85 años, será el ministro más longevo de la Corte por encima de don Juventino V. Castro...

