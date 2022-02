"Tropecé de nuevo con la misma piedra", dice una canción. Nos sucede a todas/os. Repetir no es consciente, hasta que un día lo es. En los mejores casos. De golpe una persona se encuentra en una situación que reconoce como ya vivida. Y vuelta a vivir. Mira hacia atrás y comienza a preguntarse cómo, a través de elecciones que podrían parecer muy distintas entre sí, se encuentra una vez más en circunstancias muy similares y dolorosas. Como si estuviera atrapada en "algo" que le es ajeno. Que trae dentro pero que no reconoce. Puede buscar alrededor suyo y señalar "culpables". Los encuentra. Se queda rumiando la experiencia repetida de ser cosificado por otras/os. Pero esta certidumbre no es –todavía– el camino a la liberación posible.

El segundo paso está ausente. El de reconocer todo lo que tenemos que ver en eso que "nos sucede". ¿Acaso lo estaríamos haciendo suceder sin darnos cuenta? ¿Habrían maneras no conscientes de elegir, de actuar que no nos permiten avanzar porque nos regresan –con demasiada frecuencia– a la repetición de un punto de partida que no logramos aprehender? Un hombre se encuentra inmerso de manera repetida en situaciones en las que es abusado. La realidad lo prueba: lo están abusando. Cierto que las banquetas están llenas de personas dispuestas a abusar. Pero también de personas que no lo harían. ¿Cómo sucede que los primeros sean las presencias más rotundas en su vida?

Un buen día decide detenerse ante la pregunta: ¿qué estoy haciendo yo? ¿en qué lugar me coloco ante las/los otras/os? ¿qué voy permitiendo sin darme cuenta hasta llegar al punto en el que dejan de verme, dejan de escucharme, dejo de existir? Al punto de lo insoportable. La recreación de lo insoportable. El viaje hacia el pasado comienza. Más bien: un ir y venir entre el presente y el pasado. "Esto no puede seguir así, quiero cambiar. Necesito cambiar". En su proceso llega a un punto en el que cuando habla, siente un intenso ardor en la garganta. Las palabras atraviesan esa garganta lastimada. "Quiero hablar, pero no quiero". Así va. Una quiere cambiar, pero algo adentro lo impide. Se aferra. "Algo" se defiende para mantener nuestra manera de vivir en su sitio. ¿Qué perdemos si perdemos nuestros síntomas? Porque sin saberlo, con pocas cosas se encariña una más que con sus síntomas.

Es más que cariño: una hondísima lealtad con el pasado. Con las figuras tutelares. Con el primer entorno. "No sé cuáles son los límites", dice. "¿Dónde están? ¿cómo los reconozco? ". Quien pone límites –así lo da por hecho– "pierde". "¿Qué pierde?" "El amor". Sin embargo, y así lo reconoce, es justo el no aceptar la necesidad de los límites en sus relaciones significativas (o no tanto) lo que lo arrastra cada vez a resultados tan parecidos. Ese pánico a "perder", que lo lleva a perder. "Me siento despojado". Vuelta a las escenas familiares: habla de una madre invasiva que se otorgaba el derecho de irrumpir en su habitación, revisar sus cajones, escuchar sus llamadas telefónicas. Despachar a sus amigas/os según sus gustos. Los de ella. Un padre esporádico cuya vida parecía estar siempre en otro planeta desconocido y distante. "Era un amor condicionado. Solo te quiero si... solo eres digno de ser mirado si..." "¿Si qué?" "No lo sé".

Solo te quiero si no te opones. Si te sometes. Si dejas de ser tú para que te domine yo. Si te extingues. No se dice así. Claro que no. Pero se dice, se actúa y se transmite de tantas maneras. Y esas "maneras" quedan asociadas a la única forma de ser "aceptado" y "amado" que le es concebible. Por el momento. La dolorosa contradicción entre la necesidad de tomar su lugar de adulto y como él dice "respetarse" y el niño amenazado por la pérdida. Un choque de trenes. El deseo y su contra-deseo. "Es que no sé cuáles son los límites". "¿Usted qué siente?" "No me doy cuenta". Sumergido en la complacencia acepta y acepta, contra sí mismo, convirtiendo a cada otra/o en una especie de Gran Otro ante el cual tiene que rendirse. "Soy como el jugador que se queda en la banca por miedo a jugar y que lo expulsen del juego. Mejor que ganen de una vez".

Pero "la banca" duele. Mucho. Y es entonces cuando dice: "tropecé de nuevo con la misma piedra". "Pero su ex pareja no es "la piedra". "No, creo que a la mejor la piedra es mía, yo la pongo en el camino, porque estos desmadres no pueden ser casualidad, ¿no?" Es probable que no. Y a la siguiente vez llega con una piedra y me la entrega. Una piedra de verdad, pesada y cubierta de musgo. "Qué piedra antigua y pesada". "Acá se la dejo, guárdemela, para comenzar". "Acá se la guardo, nada más que un día usted va a recoger su piedra y se la lleva. Ya verá en qué ceremonia se deshace de ella". Su madre le había llamado para exigirle y exigirle. Las dimensiones de la demanda. Su arbitrariedad. Su violencia. "Y usted qué dijo". "Que así no y me salí al parque por la piedra". La piedra está en una maceta junto a un palo de Brasil. Un día me la va a pedir y caminará ligero por las calles con ese "objeto" en la mano. Ya solo será "esa" piedra. Ojalá.

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.