La pureza narcisista

Entre los más complicados conflictos con una personalidad narcisista es su recurrencia a la proyección. En la medida en que su "grandeza", sobre todo moral, no podría estar en duda sin que su andamiaje interior sostenido con curitas se derrumbe, toda emoción negativa, todo acto oscuro, toda vileza que lo atraviese no puede ser suya. En cualquier conflicto que tenga que enfrentar en su vida, sin excepción, la otra persona es la portadora de todo lo que no soporte adentro suyo. No sucede sin cantidad de malabares. El hermano que planea despojar a sus hermanas de una herencia comenzará por trabajar meticulosamente para intentar convencer al mundo alrededor suyo de la avidez de sus hermanas. Para convencerse él a solas frente al espejo.

La realidad lo contradice, hay pruebas rotundas, pero no importa: él arma una realidad paralela que ante sí mismo le permita salir beneficiado e "indemne". Una enfermedad que invade su piel pareciera indicar que adentro suyo, una voz que vive como ajena, lo contradice. La solución: abundar en los discursos de "nosotros los buenos y ustedes los malos". Se escucha, no para de escucharse. Es Moisés leyendo en voz alta las tablas de la ley. Pero para el narcisista hard no hay más ley que la suya, porque los límites no existen. Basta con negarlos cada vez que se los topa. Basta con señalar de "traidor", "violento" o "envidioso" a quien lo deja hablando solo, porque ya entendió de qué va. Él es portador de una superioridad que solo los "mediocres", los que viven "engañados y los "locos" no reconocen.

Se las ingenia para construirse un mundito minúsculo o menos minúsculo de aplaudidores incondicionales. Los que no saben quién es, o si lo saben, pero esperan algún tipo de beneficio a cambio del aplauso. ¿Lo más grave para un narcisista? Cuando tiene que aceptar que la otra persona sabe quién es, que no logra "seducirla", que no cae o que un día dejó de caer en sus puestas en escena. Abunda en el "lenguaje paradoxal", en la negación de las realidades más evidentes. Evade. Miente. Confunde. Tiende trampas. Insulta como de ladito. La ofensa edulcorada es su especialidad. Todo está encaminado a desestabilizar a la otra persona.

A menos de dedicarse a adorarlo incondicionalmente y estar dispuesta a negarse y desaparecerse en tan agotadora empresa (a cambio de migajas cada vez más escasas), es imposible salir de una relación de intimidad con un/a narcisista sin terminar siendo en su boca: "traidora", "loca", "violenta". La proyección de su propia violencia es continua y también la de su propia incapacidad de amar. No confía en nadie, porque no puede ser leal a nadie. Por eso vive en un estado de desazón y pensamientos paranoicos. No hay, por supuesto, madre más ideal que la madre narcisista: en lo privado, irá destruyendo todo lo que pueda a su paso engalanada con su vestido preferido: la gran víctima. La madre extraordinaria de los hijos ingratos. Sí, los narcisistas son con enorme frecuencia "las víctimas" de la villanía de este mundo que no los reconoce lo suficiente. Que no les otorga ese trato de veneración que se merecen.

La mayoría de las personas que rompieron su relación de pareja con narcisistas o son hijas/os de padres y/o madres narcisistas coinciden: "no podía creer lo que escuchaba, intentaba entender, llegué a pensar que estaba yo loca". "Llegué al punto de pedirle que grabáramos nuestras conversaciones importantes para que después no pudiera decir que yo había dicho lo que no dije y él no había dicho lo que sí dijo". "Llegué a sentir una terrible desesperación, me sentía culpable, ¿qué era lo que no estaba yo haciendo bien? ¿por qué de pronto me odiaba tanto?" "Comenzó a atacarme a través de terceras personas, me acosó de esa manera por años". ¿Por qué una persona llega al punto de dudar de sí misma de esa manera aún ante las pruebas más rotundas? Porque para cualquier ser humano inscrito en el más básico principio de no infringir daños (aunque a veces no lo logre) es imposible creer, al menos por mucho tiempo, la necesidad de dañar, disminuir, manipular del narcisista. Y en los casos en que la persona se defiende, de aniquilarla moralmente.

Todo lo anterior sucede mientras el narcisista abunda en los discursos de su absoluta pureza. Podríamos pensar en Marcial Maciel, como uno de los ejemplos más claros: el salvador de las almas y las infancias que abusaba emocional y sexualmente de sus discípulos. Hostia tras hostia. Si alguien espera que una persona así, algún día reconozca su vileza, ofrezca una disculpa por el daño, o por lo menos se calle la boca, está perdiendo dolorosamente su tiempo. No cambia nada, no se mueve nada, en quien considera que no tiene razón alguna para cambiar: ellos son perfectos, el problema está en los otros.

