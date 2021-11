La política y el poder militar

En últimas fechas se han desatado los comentarios de muchos "especialistas" y una serie de críticas sin fundamento, por lo que me permitiré ilustrar a estas personas y demostrarles que una cosa es el marco jurídico y otra la perspectiva personal. Pueden estar en contra de las acciones gubernamentales, pero en su momento, fueron omisos para levantar la voz en los períodos de gobierno del PRI y el PAN. Muchos de estos personajes políticos y de círculos de poder, mediante el nepotismo y el tráfico de influencias recibían beneficios de manera directa o indirecta. Por eso es que el día de hoy se han convertido en los más feroces críticos y detractores. A continuación, se los explicaré.

Dentro de las facultades y atribuciones que tiene el presidente, está precisamente velar por el Estado Mexicano, el cual, en estos tiempos modernos, ha realizado de manera contundente acciones y decisiones firmes, que a muchos no les podrá gustar, pero que están marcando un cambio en nuestra nación, resalta para este análisis la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que indica:

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia.

IV. Nombrar, con aprobación del Senado, los Coroneles y demás oficiales superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales;

V. Nombrar a los demás oficiales del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, con arreglo a las leyes.

VI. Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación.

VII. Disponer de la Guardia Nacional en los términos que señale la ley;

X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales;

XX. Las demás que le confiere expresamente esta Constitución.

Como podemos observar el presidente no únicamente es un Jefe de Estado, también es el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas Mexicanas, sus órdenes y decisiones las trasmite por medio del Alto Mando, quien es el Secretario de la Defensa Nacional, el cual es cabeza del organismo político-administrativo del poder ejecutivo. En un primer momento la Sedena estaba regulada mediante la Ley de Secretarías de Estado (publicada el 14 de abril de 1917 en el Diario Oficial de la Federación) y actualmente se encuentra en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Comprende un Estado Mayor, una inspección General, direcciones de las armas, direcciones de los servicios y departamentos administrativos. Cabe mencionar que los mandos superiores (territoriales de Regiones y Zonas Militares) y las grandes Unidades, (como la Comandancia del Ejército Mexicano) y los del fuero de Guerra, son considerados como órganos del alto mando y de la administración, por lo que pueden intervenir en cada entidad federativa, como parte de sus funciones técnicas y administrativas como auxiliares del Alto Mando. Se han tomado las acciones necesarias para regular y mejorar la actuación del personal militar bajo un marco jurídico enfocado a su fuero.

Por otro lado, precisamente la Guardia Nacional se alinea como un órgano descentralizado, que en un primer momento estuvo bajo el mando de la SSPC y con el fin de mantener la disciplina y evitar la corrupción de tiempos pasados, se configuró su armonización con el art. 89, fracción VII, quedando a disposición del Comandante Supremo. Hoy se requiere optimizar el capital humano de cada una de las dependencias, esta parte es la que muchos miembros del gabinete no han entendido. No se trata de hacer recortes de personal, sino más bien actualizar sus manuales de organización para agilizar a la vieja burocracia que se resiste a morir, con todos los coyotes y gestores que pululan en cada una de las dependencias y que son tolerados por los funcionarios públicos de diferentes niveles en función.

En su artículo 129 de la CPEUM, indica que:

En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá Comandancias Militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión; o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere para la estación de las tropas.

La LEY ORGÁNICA DEL EJÉRCITO Y FAM, establece que:

ARTÍCULO 1/o. El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, son instituciones armadas permanentes que tienen las misiones generales siguientes:

I. Defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación;

II. Garantizar la seguridad interior;

III. Auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas;

IV. Realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país; y

V. En caso de desastre prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas.

ARTICULO 2/o. Las misiones enunciadas, podrán realizarlas el Ejército y la Fuerza Aérea, por si o en forma conjunta con la Armada o con otras Dependencias de los Gobiernos Federal, Estatales o Municipales, todo, conforme lo ordene o lo apruebe el Presidente de la República, en ejercicio de sus facultades constitucionales.

En esta parte muchos están tergiversando el ordenamiento y su fundamento, ya que ningún militar está tomando decisiones de manera autónoma. Dentro de la división territorial del Teatro de Operaciones, las Regiones, Zonas Militares y las unidades tipo Batallón y Regimiento, únicamente cumplen con sus funciones específicas de acuerdo a sus misiones, y participan con base a los requerimientos que solicitan los titulares de las entidades federativas para que coadyuven a abatir los índices de delitos de alto impacto, de acuerdo a los datos duros de su política criminal e índice delictivo y problemática actual.

Para hablar de militarización o militarismo, habría que tener indicios de que los civiles no pueden expresarse, no pueden hacer o ejercer el trabajo que más les guste, no puedan realizar sus actividades, las cuales comúnmente se prohíben en un estado de sitio o toque de queda. No veo campos de concentración en donde se estén agrupando a los opositores políticos, ni veo a civiles enrolados de manera obligatoria y permanente en el Servicio Militar Nacional como sucede en otros países de Latinoamérica, Europa y Asia. No veo a civiles, ni políticos ni empresarios que estén sujetos al orden militar. Son una falacia los argumentos de una dictadura, golpe de estado blando y demás acepciones creadas por opositores ignorantes del tema.

Sus palabras son una difamación, una falta de respeto que habla mucho de la falta de educación de aquellos civiles que hablan sin fundamento en contra de todos aquellos hombres que portan el uniforme verde olivo de la Patria. Es falso e irrespetuoso para todos aquellos hombres que anteponen a diario el interés personal para salvaguardar a la población civil, con los pocos medios que se tienen al alcance, sin lujos y sin el sueldazo que ganan los magistrados, senadores, diputados, secretarios, etc. Muchos de estos, sólo calientan la silla todos los días, comen en su casa o restaurantes caros y están a diario con su familia, esa es la gran diferencia.

No se comprende esa dura crítica en contra de un militar, que está cumpliendo con su trabajo. Díganme quién de todos los opositores va a levantar la mano para fungir como vigilante en una guardia, o para caminar en la sierra, o quedarse sin comer o sin dormir. Esa es la parte dura de este trabajo, sin embargo hay hombres y mujeres nacidos de buena cuna que se han forjado como guerreros de la Patria.

Ante tanta ignorancia los invito a que podamos debatir ideas, propuestas, soluciones que nos ayuden a mejorar a México. Los invito a reflexionar y a que en vez de criticar, mejor hagan propuestas, tangibles, medibles y alcanzables. Seamos congruentes y no sólo se dediquen a despotricar con críticas destructivas e infundadas, con datos fuera de contexto que al final no ayudan en nada a nuestra nación y sí la perjudican mucho.

Hoy necesitamos que los mexicanos cambiemos de mentalidad para ser una potencia y no seguir comportándonos como en el tiempo de la conquista.

Por último, me queda claro que la política es perversa, así como muchos de los actores que participan en ella, ya que quienes apoyaban hace algunos años la participación de la Fuerzas Armadas sin un marco jurídico que les diera facultades para realizar ese trabajo de coadyuvancia en la participación de la Seguridad Pública, hoy se han convertido en sus más férreos críticos. Quienes los criticaban por su participación en estas tareas, ahora son sus más fieles defensores.

Lo que queda claro es que los militares nunca han pedido salir a hacer funciones de policías, eso queda claro, no es su función, no están preparados para ello y mucho menos es una tarea que les guste realizar. En nuestro país tienen más derechos los delincuentes que las fuerzas del orden, como hemos visto en las últimas décadas. Gracias a todos aquellos políticos que acabaron con las corporaciones policiacas.

En este México mágico, un policía, marino o militar, termina en la cárcel por realizar su trabajo y a un delincuente se le debe llamar presunto, porque si no, estamos violando sus derechos humanos. Sumado al hecho de que el servidor público no cuenta con los medios económicos y de defensa como el presunto delincuente, y los órganos de derechos humanos solo operan para los civiles que son detenidos. Por más increíble que les parezca, si un policía, marino o militar es acusado de presunta violación a los derechos humanos, él ya no puede acceder a que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ni a las estatales, porque se le considera un violador de ese derechos y no se le da la oportunidad de luchar por sus derechos humanos aunque los estén violando con estas acciones. Así es de ilógico e incongruente.

Invitaría a todo los de ese club de halagos mutuos que se aplauden entre ellos y se citan constantemente en sus estudios y ensayos, a que salgan a la calle y conozcan la realidad de lo que pasa en nuestro país. Ellos sacan los números de contexto y tergiversan con el afán de querer tener siempre la razón, y atacar a quienes en realidad son los únicos que combaten la delincuencia en nuestro país, y que no pueden salir a defenderse ni desmentirlos. De poder hacerlo entonces si gritarían y clamarían para expresar que existe una restricción total de derechos humanos, su libertad de opinión, cuando muchas veces éstos sólo publican opiniones personales que no permiten sean cuestionadas con datos duros y reales. Esa es la indudable prueba de las fallas que existen en sus tan cacareados estudios.







