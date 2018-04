I. Las crónicas

«Tengamos presente que el PRI gobierna veinte entidades del país; es un PRI que ha venido renovándose en su interior donde hay presencia de las nuevas generaciones (...) el gobernador de Quintana Roo, Beto Borge; [el gobernador] de Veracruz, Javier Duarte; César Duarte, gobernador de Chihuahua; el gobernador de Campeche; todos son parte de una generación nueva, que son parte de este proceso de renovación...»

Enrique Peña Nieto, 23 de mayo de 2012

«Hoy, ninguna fuerza política puede, por sí sola, imponer su propia visión ni un programa único. [...] Nuestro largo proceso de transición democrática debe culminar. Las diferencias políticas y la legítima aspiración de acceder al ejercicio del poder mediante el voto, no deben impedir que las diversas fuerzas políticas logren acuerdos que coloquen los intereses de las personas por encima de cualquier interés partidario.»

Pacto por México, 02 de diciembre de 2012

«El desvío de recursos detectado en el gobierno de Javier Duarte en Veracruz ascienden a 35 mil millones de pesos, cifra récord para cualquier entidad local o federal que se ha descubierto desde el año 2000.»

David Vela, para El Financiero

«De acuerdo con un nuevo testigo, el exgobernador de Chihuahua, quien hoy se encuentra prófugo de la justicia, habría desviado ilícitamente 379 millones de pesos en efectivo, a través de un contrato de servicios, a las instalaciones de una constructora, los cuales se suman a los 250 millones de pesos que desvió hacia las arcas del PRI durante su gestión, delito por el cual fue acusado. »

Animal Político, 27 de diciembre de 2017

«El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares afirmó que durante el gobierno de su antecesor, Javier Duarte, la Secretaría de Salud aplicaba "quimioterapias falsas" a niños enfermos de cáncer. »

Noé Zavaleta para Proceso, 16 de enero de 2017

«En una investigación realizada por la CNBV a la cual Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) tuvo acceso, se detectó que el nombre de Reynaldo Molina Espinoza aparece como parte de mil 495 casos de damnificados a cuyo nombre Bansefi emitió muchas más tarjetas de las que tenían derecho. De acuerdo con esa pesquisa de 90 páginas, Bansefi emitió 4 mil 574 tarjetas para mil 495 beneficiarios; es decir, se hicieron 3,079 plásticos de más. En esas tarjetas de débito, la CNBV encontró que Bansefi "dispersó recursos en efectivo" que ascienden a 68.8 millones de pesos...»

Thelma Gómez y Miriam Castillo para La Silla Rota, 15 de enero de 2018

«Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) detectaron contratos ilegales [de parte del Gobierno Federal] por 7 mil 670 millones de pesos y de este dinero no se sabe dónde quedaron 3 mil 433 millones. Los 7 mil 670 millones de pesos le fueron entregados a 186 empresas, pero 128 de ellas no debían recibir recursos públicos, porque no tienen ni la infraestructura ni personalidad jurídica para dar los servicios para los que fueron contratadas, o simplemente porque no existen.»

"La Estafa Maestra[1]", Premio Ortega y Gasset de Periodismo 2018

II. Mal tiempo

Se nos entumen los dedos; se nos incendia la lengua; se quiebran los labios; los huesos se agrietan; los dientes rechinan; la piel se endurece; el corazón se entorpece; el ego se infla; y la razón se nos vuela. Son los síntomas de un proceso electoral: nos duele una elección en todo el cuerpo.

III. Del oxímoron y cosas peores...

Partido Revolucionario Institucional. Ese partido no solo lleva el oxímoron en su nombre, sino en sus máximas. Ofrecen el agua para marearnos de sed; nos entregan las leyes para luego torcerlas; dan de comer al pobre para alimentarse en las urnas; promueven la juventud, pero adoctrinan adeptos. Dime, dime, querido lector o lectora, ¿con qué oxímoron nos habrán de enterrar?

IV. Triunvirato

Y sin saberlo, la boleta estará plagada de priistas: el cómplice ingenuo, el adulador y el desertor. ¿A quién le lloramos?

V. Heracles

El fruto de la unión entre Zeus y Alcmena –dice Dietrich Schwanitz–, fue Heracles, célebre por sus penosos trabajos: limpiar establos de Augias; dar caza al guardián de los infiernos, Cerbero; vencer a la hidra de las cien cabezas; estrangular al león de Nemea; y coger las manzanas de las Hespérides, tras una feroz lucha con Anteo.[2] ¡Bendito entre los hombres!, pues al PRI, jamás tuvo que enfrentar.

VI. Dilemas existenciales

¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¡Bah! ¿La corrupción o el PRI?

VII. Divina Comedia

Al descender al Segundo Círculo del Infierno, Dante llega a la presencia de Minos: rey cretense y juez del infierno. Su nombramiento –revela el poeta en un Canto jamás publicado–, fue obra del mismo priismo, que entre compadrazgos con Plutón, Caronte y Flegias, aprobaron la terna propuesta del Paraíso... en fast track, desde luego.

VIII. La perra flaca

No se puede condenar a todos los miembros de una ideología, pero sí podemos –y debemos– condenar a la ideología cuando se ha vuelto el artífice de la corrupción.

¿Hay acaso en las próximas elecciones (o en cualquiera) algún candidato que de verdad represente una ruptura al sistema que ha saqueado al país durante los últimos setenta años? No lo sé. Y sospecho que nadie lo sabe. (Ni los propios candidatos). Pero sé con certeza quién encarna una regresión al pasado.

Porque pasan las temporadas, las canículas, los inviernos, las navidades, las primaveras; y los mismos rostros en desolación, con alguna arruga extra, continúan sus calvarios: existir. El tiempo se detiene para las pobres, mientras avanza rápido para los ricos. Alguien fisuró esas manecillas de voluntad política. Ya es tiempo de arreglarlas.

León Tolstói decía que «Todas las familias felices se parecen unas a otras, pero cada familia infeliz lo es a su manera». Es igual con los pueblos. Venezuela ha tenido a Chávez y ahora tiene a Maduro; Cuba tuvo a un Castro, y ahora tiene al otro; la Argentina se levantó entre dictadores; Colombia ardió con el crimen organizado de los ochentas; en México, es el PRI. Nuestro dictador de facto. ¿Latitudes malditas?

Los gobiernos nos miran como miramos a la perra flaca que, en cualquier esquina, empecinada, se niega a morir. Oh, pero nosotros sí ladramos, y en las urnas, morderemos.

Bestiario fantástico de Anáhuac

---

[1] El proyecto fue coordinado por Daniel Moreno, director de Animal Político; Salvador Camarena, director de investigación periodística en MCCI; el trabajo fue una investigación de los periodistas Nayeli Roldán, Manuel Ureste y Miriam Castillo. [2] Schwanitz, Dietrich, La cultura: todo lo que hay que saber, (traducción de Vicente Gómez Ibáñez), Alemania, Editorial Taurus, 2002, pág. 35. @JavierTalamas | @OpinionLSR | @lasillarota



[1]



[1]