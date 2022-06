La peor avenida de México

Mi visión de una avenida de primer mundo es muy simple. Arbolada, muy arbolada, con ciclovía, banquetas amplias, un carril exclusivo de transporte público y "lo que sobre", para el auto. Me encantaría, antes de morir, ver en México una vialidad de al menos 28 metros de ancho que haya renunciado a sus 6 u 8 carriles vehiculares, para que el auto sólo ocupe un espacio marginal. En fin, es mi visión de una avenida de primer mundo.

En la visión del gobernador de San Luís Potosí, Ricardo Gallardo, una avenida de primer mundo carece de ciclovías y camellón arbolado, pero tiene la virtud de gestionar los giros en un carril central, que no estorba a los vehículos que siguen derecho. En realidad su perspectiva corresponde al tipo de avenida de algunos países en específico, podríamos decir que sueña con avenidas texanas.

Recién, Gallardo anunció la renovación de la Avenida Himno Nacional, una vialidad de 5 kilómetros de longitud y que corre en paralelo a la Carretera Federal 80, que dentro de la Zona Metropolitana de San Luís Potosí lleva el nombre de Av. Doctor Salvador Nava y cuenta con pasos a desnivel. Destaco el paralelismo porque describe bien el tipo de viaje, para recorridos largos los usuarios evitan semáforos por Salvador Nava, para recorridos cortos, los usuarios quieren flexibilidad, lo que entre otras cosas habla de vueltas, a la derecha o a la izquierda, y una estancia corta en la vialidad.

Si los límites de velocidad de la "avenida de primer mundo" se apegan a los aprobados recién en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, es decir, 50 kilómetros por hora, el tiempo de uso de la vía será de 6 minutos, sin tráfico. Si en San Luís privara la congestión de la Ciudad de México podríamos hablar de 20 minutos, pero dudo que sea el caso.

Himno Nacional tiene un ancho de 28 metros. Hoy cuenta con banquetas de 2 metros, una ciclovía a cada lado, carril de estacionamiento y dos carriles de circulación por sentido. El camellón central posee pasto y alrededor de 700 árboles.

Al perder el arbolado, se volverá una vía más caliente, menos atractiva para quienes llegan a los comercios a pie, pero sin duda habrá poca diferencia para quienes no se bajan del auto ni apagan el aire acondicionado.

Al no haber camellón central habrá colisiones de frente y atropellamientos, en las que siempre se culpará a personas y no a la infraestructura: el camellón no sólo tiene una función estética, es un descanso para los peatones cuando cruzan y una barrera de contención entre sentidos de circulación.

Cualquiera que sea el material que utilice la vialidad, concreto o asfalto, tendrá un desgaste. Es decir, será de buena calidad el día de la inauguración. Si se estructura bien el mantenimiento, ya sea mediante la figura de "prestación de servicios" o participación directa del gobierno estatal, permanecerá bien con el tiempo, de lo contrario, el deterioro se verá en un par de años. No es que esto no le suceda a las calles peatonales, la cuestión es que el impacto no es el mismo cuando pasan personas que vehículos automotores.

Más capacidad vehicular significa más ruido, más vibraciones, más contaminantes, y a la vez, más manchas de aceite, más baches. Mantener Av. Himno Nacional en buenas condiciones costará más recursos con el tiempo, que una vialidad más sustentable.

No imagino una avenida de primer mundo talando cientos de árboles. El gobernador sí. Tampoco la imagino sin un buen transporte público.

Me parece que al aspirar a un modelo ideal, de "primer mundo", tendríamos que ser más complejos en el abordaje: comercio, densidad, servicios, movilidad sustentable, diseño de bajo mantenimiento y criterios de "Smart City".

El gobernador Gallardo cree que está dejando su legado en la historia con una "avenida de primer mundo". Es lo contrario. Está muy lejos de ser la "avenida ideal". De hecho, está más cerca de la antítesis, la peor avenida de México.

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.