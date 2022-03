La paz rota

A inicios de siglo, un movimiento intelectual en los Estados Unidos llamado neoconservadurismo cobró fama durante los años del Presidente George W. Bush. Sus principales figuras estaban en think tanks como el Project for the New American Century o el American Enterprise Institute, en publicaciones como The Weekly Standard, y en puestos clave de la administración republicana.

Si bien el neoconservadurismo tenía importantes aristas de política interior, como me explicaron en entrevistas William Kristol, David Frum o Charles Krauthammer, el rasgo más notorio fue su filosofía política sobre el exterior. Con sus matices, los diferentes neoconservadores coincidían en que los Estados Unidos necesitaban asumirse como vigilantes de la estabilidad global, por todos los medios necesarios, incluyendo la intervención militar. Sumergidos en el contexto post 9/11, la invasión a Afganistán y el derrocamiento de Saddam Hussein en Irak, las ideas de los neoconservadores iban en sintonía con las decisiones del gobierno.

A medida que las ideas neoconservadoras iban ganando tracción, también aparecían las justificaciones teóricas del intervencionismo estadounidense. Uno de sus exponentes, Robert Kagan, escribió su perspectiva sobre el caso europeo en un libro llamado Of Paradise and Power: America and Europe in the New World Order.

La tesis de Kagan era más o menos la siguiente. Los países de Europa vivieron siglos de guerras interminables promovidas por el egoísmo y la irracionalidad nacionalista, siendo la Segunda Guerra Mundial el hito que advirtió la posibilidad real de aniquilación. Al finalizar esta, apoyados por los Estados Unidos y el Plan Marshall, Europa entró a una dinámica de paz y cooperación inéditos en la historia. La caída de la Unión Soviética, y la superioridad militar norteamericana sobre China, permitían al concierto europeo entrar a un periodo de ´paz perpetua´, según la definió Kant.

Para que esa ´paz perpetua´ pudiera prevalecer, decía Kagan, era necesario que los Estados Unidos se hicieran cargo por la vía militar de los riesgos en otras partes del mundo. Europa viviría el paraíso, Estados Unidos ejercería el poder. Por ello, el gasto militar y la capacidad de intervención eran parte de una ecuación mucho más amplia que la seguridad nacional norteamericana: era la balanza del orden mundial que imaginaban los neoconservadores.

Esta visión de Kagan asumía que la historia llegaba a un momento cúspide de verdades absolutas, como en su momento lo hizo Daniel Bell en los sesenta cuando declaró ´el fin de la ideología´, o décadas después Francis Fukuyama con ´el fin de la historia´.

La vuelta de los años probó una realidad distinta: el intervencionismo estadounidense fue de resultados desastrosos, multiplicó frentes de conflicto y permitió el surgimiento y resurgimiento de amenazas globales. Más aún, el tiempo mostró la irrealidad de esa ´paz perpetua´ europea con crecientes polarizaciones internas a causa de la migración, socios dispuestos a abandonar el barco y guerras que no cesan.

Es poco probable que veamos un regreso al intervencionismo militar estadounidense como en la década pasada, menos en Ucrania. No solo tiene Rusia medios de disuasión, sino también los Estados Unidos una lista de derrotas morales por las que, ni siquiera los neoconservadores hoy, se atreven a sugerir entrar en acción.

