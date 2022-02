La otra casa gris

Desde su toma de posesión, Andrés Manuel López Obrador no ha hecho más que atentar contra el orden constitucional y mentir consistente y sistemáticamente. Aquí, algunas respuestas a solicitudes de información formuladas a la Oficina de la Presidencia de la República, las cuales prueban la inexistencia de documentos que soporten los dichos del mandatario:

1.- A finales de diciembre de 2018, López Obrador dio a conocer la ausencia "casi total" de los muebles y artículos que integraban el menaje de la planta alta de la hasta entonces Residencia Oficial de Los Pinos.

Un año después, la respuesta de la Oficina de la Presidencia de la República a la solicitud de información 0210000042419, referente a los bienes muebles "perdidos" o "faltantes" en Los Pinos fue: "Después de haber realizado la búsqueda exhaustiva y razonable de la información en los registros, archivos físicos y electrónicos que obran en la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, se informa que no se localizó evidencia documental que atienda el requerimiento del interesado, razón por la cual, se declara la inexistencia de la información".

El supuesto robo de obras de arte, por parte de Enrique Peña Nieto, debió generar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República. Sin embargo, dicha institución reconoció no poseer ninguna denuncia sobre dicho tema.

2.- A la fecha, más de 150 organizaciones campesinas e indígenas le han manifestado al presidente de la República, su preocupación por las consecuencias negativas que tendrá para el medio ambiente la construcción del Tren Maya. Expertos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología también han cuestionado la viabilidad ambiental del proyecto.

Sin embargo, luego del escándalo por la casa de Houston —que involucra al hijo mayor del presidente— el propio López Obrador reveló que el empresario Daniel Chávez Morán, fundador de Grupo Vidanta —para quien trabaja José Ramón López Beltrán— supervisa la construcción del Tren Maya, lo que supone un conflicto de interés, en razón de que dicha obra arrojará beneficios para los negocios turísticos de Chávez Morán.

López Obrador se comprometió a involucrar a la Organización de las Naciones Unidas en lo relativo a la supervisión de las licitaciones del Tren Maya. Y aunque la ONU editó un documento intitulado El trabajo de la ONU en relación con el proyecto del Tren Maya, en el que se señala que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) proporcionará asistencia técnica "para garantizar el cumplimiento de los mejores estándares y las buenas prácticas internacionales en las licitaciones", lo cierto es que la Oficina de la Presidencia de la República manifestó su "notoria incompetencia" ante la solicitud de información 0210000044119, referente al Acuerdo firmado por el presidente de la República, para que la ONU supervise las licitaciones del Tren Maya, a pesar de que el artículo 8o de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, obliga a dicha oficina a apoyar directamente al presidente "para sus tareas y para el seguimiento permanente de las políticas públicas y su evaluación periódica, con el objeto de aportar elementos para la toma de decisiones".

3.- En febrero de 2019, Andrés Manuel López Obrador dijo poseer un millón y medio de pruebas de la corrupción existente en las estancias infantiles, por lo que determinó retirarles los subsidios. La respuesta de la Oficina de la Presidencia a la solicitud de información 0210000044219, relativa a los elementos probatorios de la corrupción manifestada por el presidente, fue que dicha instancia "no es competente para atender la solicitud".

Para septiembre de 2021 —más de dos años después del retiro de los subsidios— la Secretaría de Bienestar manifestó que "se encuentran en curso las investigaciones correspondientes", relativas a la supuesta corrupción de las estancias, por lo que declaró que dicha información tiene el carácter de "reservada", sin que precisara el periodo de reserva a que obliga la Ley General de Transparencia.

Investigación de la periodista Nayeli Roldán, de Animal Político, demostró que "en realidad solo tenían una evaluación que enlistaba incumplimientos y sus respectivas recomendaciones, como ´usar bote de basura con tapa´, ´usar uñas cortas y sin esmalte´, ´usar cubrebocas al servir alimentos´ o que ´los cepillos dentales de los niños tengan su nombre´.

4.- Aunque López Obrador ha reclamado al gobierno español por el supuesto despojo de que ha sido objeto la nación mexicana por parte de sus empresas privadas, lo cierto es que el presidente defendió el derecho de la española Abengoa a continuar con la construcción de la termoeléctrica de Huexca, Morelos. Para ello, realizó una encuesta a modo, sin apego al procedimiento exigido en la fracción VIII del artículo 35 constitucional.

La Oficina de la Presidencia respondió que no es competente para atender la solicitud de información 0210000044319, relativa a la consulta sobre la termoeléctrica en Morelos, mientras que la Secretaría de Gobernación cínicamente reconoció que la encuesta no se realizó con apego al mandato constitucional, además de que fue realizada por los llamados "Servidores de la Nación", quienes no tienen atribuciones para ello.

5.- La auditoría de la Cuenta Pública 2019 concluyó que el costo total de la cancelación del aeropuerto de Texcoco será de 565 mil millones de pesos, cifra superior a la suma de los presupuestos de Salud y Educación Pública, para el ejercicio fiscal de 2022. Más cara aún que el Fobaproa, cuyo costo original fue 13 mil millones de pesos menos que el capricho de López Obrador.

Sin embargo, la respuesta de la Oficina de la Presidencia a la solicitud 0210000060319, relativa a los archivos, expedientes o documentos que demuestren la supuesta corrupción, por la que el que cobra como presidente determinó la cancelación del aeropuerto de Texcoco, se informó que fue turnada a la Coordinación de Asesores del Presidente, a la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República, a la Secretaría Particular del Presidente, a la Coordinación General de Política y Gobierno, a la Jefatura de la Oficina de la Presidencia y a la Coordinación de Opinión Pública, quienes manifestaron no contar con documentos que probaran los dichos del presidente de la República.

6.- Respecto al robo de hidrocarburos, sobre el cual López Obrador señaló en enero de 2020 que se redujo en 91 por ciento, la Oficina de la Presidencia respondió a la solicitud 0210000141520, relativa al área de Pemex responsable de informar al presidente sobre las cifras de robo de hidrocarburos, que "no es competente para atender la solicitud"; es decir, en Presidencia de la República nadie sabe quién le informa sobre este tema al jefe del Ejecutivo.

7.- El 29 de septiembre de 2021, el flamante vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, dijo en su cuenta de Twitter que, durante 16 años, el Foro Consultivo del Conacyt recibió 571 millones de pesos, pero sólo 100 millones fueron empleados para proyectos de Ciencia y Tecnología.

A solicitud de información 331000121000259, relativa a los documentos que prueben sus afirmaciones, la Oficina de la Presidencia respondió que "derivado de la búsqueda exhaustiva y minuciosa realizada dentro de los archivos físicos y electrónicos de esta Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República, se informa que únicamente se localizó un archivo electrónico, el cual se anexa al presente". Dicho archivo es una hoja simple que no prueba absolutamente nada, pues no constituye un informe elaborado por ninguna instancia fiscalizadora, ni por las autoridades del Conacyt.

Las respuestas proporcionadas por la Oficina de la Presidencia de la República, a las solicitudes de información formuladas respecto de las afirmaciones de López Obrador, permiten demostrar que miente permanente y sistemáticamente y que su equipo no tiene modo de probar lo contrario. El presidente de la República también habita una casa gris de manipulación y engaño. Sus hijos no tendrían por qué ser diferentes.

