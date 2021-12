La observación electoral

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), sección Jalisco, obtuvo su registro como observadora electoral, en los comicios pasados.

Pese a ello, utilizó su cuenta de Facebook y su página de internet oficial para realizar algunas publicaciones que, valoradas en su contexto y de manera integral, tuvieron como finalidad rechazar o desestimar la intención de voto por el partido Morena. También pagó para conseguir un mayor alcance de sus publicaciones en dicha red social.

Por esa razón, la Sala Especializada determinó, por mayoría, que esa organización había vulnerado la equidad en la contienda.

Si esas mismas expresiones se analizaran considerando a la Coparmex Jalisco como un sindicato patronal estarían protegidas por el derecho a la libertad de expresión. ¿Qué cambia al haberlas realizado al tener, adicionalmente, el carácter de organización observadora electoral?

Al contar con esa calidad -la de observadora electoral-, tanto la Constitución como las normas electorales le imponen la obligación de regir sus actividades con imparcialidad, evitar irregularidades, desviaciones o proclividad partidista en su actuar.

Un mismo mensaje puede encontrarse protegido o no, según quien lo emita. En este sentido, es transcendente precisar que la calidad de observadora electoral de Coparmex Jalisco fue solicitada ante la autoridad electoral por la organización y, una vez que la adquirió también aceptó las obligaciones que derivaban de ella.

Esta organización tiene 21 años observando procesos electorales, lo que permite concluir que conocía a plenitud el marco legal que debía acatar.

A fin de ilustrar lo que el principio de imparcialidad impone, se puede plantear una pregunta: si este mismo mensaje lo hubiera emitido alguna empresa e, incluso, los hubiera promocionado para aumentar su difusión, ¿se consideraría libertad de expresión o generaría un desequilibrio en la competencia electoral?

No se trata de equiparar a las organizaciones de observación electoral con una empresa, pero sí de atender las exigencias que la ley les impone a los observadores electorales, entre ellas, actuar de forma neutral, no tener injerencia alguna en la competencia electoral, para no desequilibrar la cancha en favor o en perjuicio de alguna opción política.

Esto adquiere mayor importancia, si recordamos que en seis estados de la República ya iniciaron o están por iniciar procesos electorales, y que cualquier organización de observación electoral que participe deberá garantizar, de manera muy puntual, el cumplimiento del principio de imparcialidad en aras de abonar a la construcción de la democracia en este país y no intervenir en una contienda que les toca vigilar.

Hasta nuestra próxima entrega.

