Mucha tinta, tiempo aire y trabajo periodístico se dedicó en la semana pasada a responder una pregunta vital para la democracia mexicana: ¿Quién estaba detrás del video de La Niña Bien? Como si la respuesta fuera a cambiar la intención de voto, bajar el precio de la gasolina o apreciar al peso frente al dólar.

Objeción de conciencia

Mientras discutíamos esto, el Senado aprobó la objeción de conciencia, lo que busca es brindar derechos a los profesionales de la salud para que no tengan que participar en actividades, programas, procedimientos, tratamientos o métodos que vayan en contra de sus valores siempre y cuando no sea una emergencia o ponga en peligro la vida del paciente.

Esta disposición prevé que siempre exista un médico no objetor, es decir, que si uno no quiere participar del procedimiento porque va en contra de sus creencias exista otro que pueda hacerlo, aquí el detalle en un sistema de salud que no se da abasto. Así que a la lista de deseos de un paciente como que te atiendan a tiempo, que te den cita para la radiografía antes de que el hueso roto suelde por su cuenta y que tengan los medicamentos necesarios habría que sumarle que el Dios bondadoso en el que médico objetor cree también sea un Dios que defienda los derechos de las mujeres. Se ve difícil.

AMLO y Carlos Marín

En esa misma semana quedó claro que Andrés Manuel López Obrador escucha a sus asesores y esa voz que pareciera hablar a través AMLO en la primera entrevista que da en el periodo de intercampañas es la de Tatiana Clouthier. Los consejos de Tatiana le habrían venido bien a Carlos Marín: sonríe, contesta o pregunta con calma y repite como si fuera mantra "con todo respeto".

Mikel Arriola y Alejandra Barrales

Con todo respeto o sin él en la Ciudad de México el PRI busca repetir la estrategia federal. Como si fuera deja vu el candidato del PRI al gobierno de la CDMX interpuso una denuncia ante el SAT contra Alejandra Barrales, señala enriquecimiento ilícito, no haber pagado impuestos completos y tomarse un frutsi al revés. Pareciera que en este periodo electoral el partido ha adquirido una extraña filia por el segundo lugar y ese amor loco entorpece su proceso de aprendizaje. ¿No entendieron que no les funcionó? Eso o algo muy perverso traman.

Vacaciones en Cancún

Y por último los jóvenes extranjeros que aprovechan en Cancún las vacaciones de primavera tendrán que acatar un código de conducta establecido por el gobierno municipal y no hacer cosas como desnudarse en la vía pública, manejar en estado de ebriedad, no orinar en la calle y otro tipo de detalles que algunos mexicanos suelen hacer en eventos importantes en el extranjero. Esto se les está informando al llegar al aeropuerto. No vaya a ser que crean que como somos laxos en asuntos como el narcomenudeo, el robo o la corrupción no ponemos atención a los pequeños detalles. Así que ¡compórtense chamacos!

El proceso electoral y la gimnasia cerebral

