La mirada Olímpica

Las olimpiadas de invierno son una belleza recreativa, estética y deportiva, apenas la semana pasada nos emocionábamos con la sonrisa y el estilo de Donovan, nuestro mexicano sobre patines -héroe olímpico aparte-. El paisaje helado de las Olimpiadas en Beijing 2022, son una delicia. Y nadie captura mejor la geometría, el ritmo, las emociones y el color del invierno, que el canadiense Nick Didlick.

Didlick es un fotógrafo deportivo, comercial y editorial, que además hace consultoría y es diseñador web con sede en Vancouver, Canadá. La extensa carrera de Nick Didlick en el fotoperiodismo deportivo abarca más de tres décadas, arrancó en Sarajevo en 1984, ha trabajado para United Press Canada, Reuters y National Post. Ha sido nominado dos veces a un Premio Pulitzer y es ganador del Premio Nacional de Periodismo en su país de origen.

Mientras estuvo en The Sun, se desempeñó como fotógrafo y director de fotografía, a Nick le tocó organizar el cambio del departamento de fotografía, de película analógica a digital. -Como a muchos de nosotros a mediados y finales de los noventa del siglo pasado-.

Foto: Nick Didlick

Las imágenes de Didlick son hermosas, precisas y originales. Aquí les dejo varias. Pero ninguna tiene desperdicio. Jugadores de hockey, patinaje artístico, esquí, y hasta una radiografía de su propio equipo fotográfico.

Cuando comenzaba, Nick cuenta que trabajaba hasta 20 horas al día y así pulió su mirada. Pero ahora Nick Didlick dice a casi 40 años de sus inicios que "en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022, muchas cosas han cambiado. En 1984, filmé en película y la envié al MPC (Centro principal de prensa) para revelarla, imprimirla y transmitirla". Hoy todo se va casi en tiempo real. La fotografía cambió radicalmente en estás últimas cuatro décadas.

Este año, Didlick trabaja con Sony Alpha, que tiene "mucha más potencia que la que tenía a su disposición en el pasado". La configuración total del equipo de Didlick para los Juegos Olímpicos de este año es compleja. Además de todo lo que se puedan imaginar Didlick dice que también tiene sistemas de activación de Rocosoft y Pocket Wizard, así como una variedad de equipos en red. De hecho carga con 7 cuerpos Sony y 17 lentes largos y cortos de todo tipo. Tres cuerpos trabajan de manera remota y lo demás como se vaya ofreciendo. No se le escapa nada.

Aunque él trabaja ambas temporadas, tanto las olimpiadas de invierno como las de verano, Nick Didlick asegura que estas dos últimas -Tokio 2020 y Beijing 2022- han sido muy especiales por el tema de la pandemia y el covid. En una entrevista en la red, cuenta que diario se hace la prueba de PCR, antes de fotografiar cualquier competencia.

Es obvio que Nick tiene un profundo respeto por aquellos a quienes fotografía. Cuenta con un feroz sentido de la aventura, ya sea montando en un camello frente a las pirámides de Giza o fotografiando a Gorbachov durante la "perestroika". Las fotos de Didlick han aparecido en varios de los principales periódicos y revistas del mundo, incluidos el International Herald Tribune, The New York Times, The Times of London, Stern, Time, Newsweek, Vanity Fair y Rolling Stone entre muchos otros.

Así las cosas; este fin de semana terminará la justa Olímpica y Nick Didlick necesitará semanas para reponerse. Pero mientras él descansa, ustedes pueden seguir disfrutando de su trabajo aquí en su cuenta de Instagram: @nickdidlick









