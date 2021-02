La marea verde

No debemos hablar del aborto desde la perspectiva de quienes tenemos una historia feliz sobre la maternidad, no podemos discutir sobre el aborto si vamos a partir de la premisa que nuestra propia existencia es milagrosa prueba de que todos debemos vivir. La primera parte nos sesga y la segunda pone la discusión en donde no está.

Aborto

La interrupción del embarazo se ha practicado a lo largo de la historia de la humanidad y eso no va a cambiar. Se tienen documentadas infinidad de prácticas que se han llevado a cabo a lo largo de nuestra historia como especie. Una breve búsqueda en internet nos llevará de las recomendaciones para obtener un aborto natural que van del uso de hierbas hasta la técnica para utilizar “correctamente” un gancho.

Hablar de la interrupción legal del embarazo no es discutir sobre si las mujeres deberíamos o no abortar, es discutir sobre cómo garantizamos que la práctica que de igual forma va a suceder, sea con las mejores condiciones de seguridad. El derecho al aborto es también la oportunidad para que las autoridades en salud puedan hablar sobre anticoncepción, para detectar casos de abuso y violencia. Para educar.

Interrupción legal del embarazo

Los mismos grupos, en este caso las iglesias, que se han negado rotundamente al aborto, argumentando que buscan proteger ambas vidas, son contradictorios en sus discursos. No quieren aborto, pero tampoco quieren educación sexual en las escuelas y ni se les ocurra que la autoridad en salud regale condones o pastillas anticonceptivas. Ignoran la realidad humana y del país y sostienen su ignorancia en un prejuicio moral. Ese prejuicio absurdo que pone además la discusión en el lugar equivocado, da como resultado que incluso aquellas mujeres que han sido víctimas de violación encuentren complicaciones a la hora de tratar de ejercer su derecho a la interrupción del embarazo. La no despenalización del aborto hace pasar por procesos legales e incluso condenas a mujeres por abortos espontáneos.

La marea verde argentina ha demostrado fuerza, escuchar y leer los argumentos de quienes se opusieron deja claro el enorme trabajo que aún falta por hacer.

@PamCerdeira| @OpinionLSR | @lasillarota

