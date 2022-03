La marcha es nuestra morada: separatismo

La marcha del 8 de marzo fue casi separatista. La inmensa mayoría de las participantes (entre setenta y cinco mil y cien mil) fuimos mujeres de distintas generaciones, también personas no binarias, pero, sobre todo, mujeres adolescentes y mujeres muy jóvenes. También había niñes. Hubo contingentas (solo mujeres) y escasísimos contingentes (hombres y mujeres). Fue deslumbrante observar cómo las contingentas ese día, durante esas horas, tomaron el espacio. Muchas colectivas hicieron llamados separatistas, otras convocatorias fueron mixtas. En los hechos, el separatismo ganó las calles por esta vez. En México las convocatorias separatistas gozan de muy mala reputación. Las reacciones van desde las críticas estratégicas: "si de lo que se trata es de transformar una sociedad, no es posible, ni deseable excluir a los hombres", hasta "dejar fuera a los hombres es discriminatorio" y luego la rampa enjabonada se desliza a grandes velocidades hacia "odian a los hombres". Todas y cada una.

Decenas de miles de supuestas "odiadoras". Como si no hubiera más espacios desde los cuáles transformar la sociedad y trabajar contra las inequidades, sino las marchas. Que se solicite a los hombres algo tan específico como no sumarse a una contingenta, no significa que el maléfico plan de fondo sea recluirlos en guetos, o encerrarnos nosotras en gineceos. Justo de esos encierros andamos huyendo. Tampoco es un deseo feminista "tomar el poder" para prohibir el tránsito masculino por los espacios públicos, eliminar la heterosexualidad, detener de golpe la tan llevada y traída "reproducción de la especie" y pasar de oprimidas a opresoras. Estas andanadas de comentarios que leemos y escuchamos a cada rato me han hecho sentir que algunas confusiones quizá vienen de reducir las maneras de vincularse entre personas a la lucha de poder: "si no te controlo, me controlas". No todes permiten que esos pensamientos lleguen a su consciencia, pero igual pasa. Imaginemos otros mundos/as.

Para hablar de separatismo es necesario dar un rodeo: el separatismo en las marchas ha sido un tema llevado a debate -hasta el mareo- en su versión anecdotario ruidoso: entre la ofensa y el franco "ultraje". Se ha esgrimido como la más intensa prueba de androfobia jamás vista. Debo confesar que me costaba entender de qué iba la discusión, dado que en la realidad y por años, las contingentas separatistas ocupaban la descubierta y su inmediata continuidad y después marchábamos quienes elegíamos los contingentes mixtos. Las marchas feministas No eran separatistas. En ellas había, sí, contingentas que como su femenino lo especifica: eran y son separatistas. No se precisaba de leer un manual de reglas para darse cuenta: si una constata que solo van mujeres y pasadas las contingentas observa que ya marchan mujeres y hombres, la realidad queda más que clara: si eres hombre te esperas y te sumas donde sí toca.

Para decirlo con exactitud (el diablo está en los detalles): los hombres que fueron "echados de la marcha", fueron "echados", no de la marcha, sino bien específicamente de las contingentas separatistas. ¿Por qué alguien cuestionaría el derecho de las compañeras a marchar entre ellas? En las marchas LGBTTI me ha tocado ver pasar contingentes en donde solo marchan hombres. Esa es su elección. ¿Cómo por qué se me ocurriría irrumpir en uno de ellos, después enojarme porque me piden que me salga y además sentirme dolida y discriminada mientras insinúo que "bola de ingratos", una que va de generosota a apoyarlos y así la tratan? ¿Verdad que sería ligeramente requete descabellado? Todo lo anterior para explicar que el separatismo (que ni siquiera existía en las marchas como totalidad, caray, ¡Ni siquiera!) se ha usado como una herramienta para descalificar las marchas, las reivindicaciones, las denuncias, las realidades y la maravillosa alegría de estar juntas. Horas en los que el tema principal es: "no quieren hombres en sus marchas", "expulsaron a un hombre de su marcha". Más importante que el acoso, que el abuso sexual, que el femincidio: la supuesta androfobia. Qué manera de desbarrancar a todo un movimiento. ¿No les parece sospechosísimo?

Suenan las tamboras y sucedió hace tiempo. Mi amiga y yo nos sentamos en una banquita cercana a Bellas Artes, le digo que apenas puedo moverme. Caminamos muy rápido para ver de nuevo pasar la descubierta. De golpe escucho un coro de "fuera", "fuera" y veo que dos muchachos se deslizaron a provocar hasta el centro de una contingenta. Para cuando me di cuenta ya había saltado y coreaba junto a ellas enojadísima: "Fuera", "fuera". "¿No que te mataba la ciática?" me dijo mi amiga bien artera. ¿Qué aprendí? La indignación contra el expansionismo, contra la invasión de los espacios íntimos cura la ciática. ¿Por qué invadir justo allí? ¿Qué los amenaza? ¿De qué se sienten -algunos- despojados? Los hombres pueden participar en cantidades de espacios mixtos de reflexión, pero también pueden trabajarse hacia adentro para deconstruir (como nosotras lo intentamos) sus mandatos y actuar en consecuencia. No por "apoyarnos" y "comprendernos", sino porque también cambiar les es bueno.

Como me decía una joven feminista madre reciente: "si mi compañero se peleara por llevar al niño a la guardería como se pelea por apersonarse en la marcha". O, "Está bonito que le preocupe su consigna para la marcha, pero estaría chido si me encuentra el clitoris". Cada vínculo es distinto, no intento generalizar. Solo quiero insistir en la revelación del hilo negro: para hombres y mujeres, cada hora, de cada día, es una oportunidad para cuestionarse y para cambiar. Aunque las razones de los hombres para participar sean tan vastas y distintas, es un hecho que la ruta Victoria alada-Zócalo no es la única e indispensable oportunidad. Hay distintas experiencias separatistas, para muchas compañeras el separatismo es una manera de marchar y de vivir. Por razones que son suyas y ante las cuales nadie tiene por qué llegar a opinar, han elegido que sus vidas transcurran sobre todo entre mujeres. Marchan junto a mujeres. Aman a sus parejas mujeres. Esa es su libertad.

Cuando alguna, siempre de manera muy cariñosa me ha interpelado: "hablas de separatismo, pero duermes con tu opresor", he entendido que hay separatismos distintos. Solo puedo responder: cuando me he engañado a mí misma me sucedió dormir con mi opresor. Con mi opresor elegido por mí. Cuando he sabido elegir/me y respetarme, he dormido con mi compañero. Ay, queridas, ¿quién no ha bebido sus gotitas de arsénico suponiendo que es malteada? Nosotras también nos estamos trabajando. Existen muchas compañeras que deciden caminar al lado de los hombres con los cuales comparten una diversidad de luchas que no pasan por la diferencia sexual. La lucha contra otras tantas formas de discriminación. La posibilidad de los pactos entre un hombre y una mujer son infinitos. Los feminismos son muchos.

Los feminismos consisten en intentar entender que hay espacio para todas. Y que todas estamos en proceso hasta el último tan citado "suspiro". Somos muy diversas y estamos aprendiendo a sumarnos. La mayoría de las jóvenes feministas reivindican el separatismo que desde otras visiones es una elección de "blancas" o "blanqueadas". Creo que el separatismos en México hoy, no es una elección de "blanquitas" con "cuarto propio" y cantidad de horas libres para leer a Virginia Woolf. Pero ¡Por favor! Basta con escuchar. El separatismo es una necesidad emocional y política que convoca a una pasmosa diversidad de mujeres y que ante la escalada de la violencia se convierte en una urgencia. La interseccionalidad toma las calles más allá de las teorías: es una realidad emocional y política.

Los feminismos de la segunda ola comenzaron en las clases medias universitarias, cuando los registros anotan que las feministas en la Ciudad de México eran valientísimas y poquísimas. No es que fueran sectarias y estuvieran llenas de mala voluntad, es que casi nadie se detenía a escucharlas. Comenzaron con los "pequeños grupos de reflexión". Espacios entre mujeres para pensar sus vidas y la manera de desmontar los mandatos culturales en lo privado y en lo público. En los trabajos, en el transporte, en la cocina, en la cama. ¿Acaso no era indispensable que sucediera solo entre mujeres? Creo y así lo viví cuando tuve la edad de esa mayoría feminista que ahora toma las calles como una marea inmensa (y qué felicidad la oportunidad de volver a vivirlo junto a ellas): el separatismo puede ser fundamental en la formación feminista, en la toma de consciencia de una manera de estar en el mundo minuciosamente determinada por el afuera. Llama a sumergirse en la experiencia personal. Y lo personal es la detonación de la búsqueda colectiva. Después se sumaron mujeres que venían de orígenes muy distintos y que, hasta ese momento, tenían menos tiempo para encontrarse entre ellas o vivían formas muy distintas de encontrarse entre ellas.

Heme aquí defendiendo los separatismos cuando en los últimos veinte años de mi vida marché en contingentes mixtos con amigos, con mis tres hijos varones desde que eran chiquitos. "¿Todas son tus amigas mamá? Tienes muchas amigas". Recuerdo una marcha a la que vino la novia de mi hijo adolescente y escuché que le decía: "qué familia tan grande, tienes muchas tías". Como tantísimas otras y cada vez más: en los feminismos encontré mi morada. Insisto: no es que no tengamos enormes diferencias entre nosotras, es que quiero pensar que es más lo que nos une que lo que nos separa y que hasta que nos topamos con "lo irreconciliable", vamos encontrando las vías para caminar juntas. Como no vivía en la ciudad de México (sino en Tabasco y en Nuevo León), mi primera marcha feminista la viví en Roma en 1986. Había dos convocatorias: una mixta y una separatista. No entré en ninguna reflexión profunda, fue una sacudida emocional y me fui con ellas. "Ellas", así en femenino.

Después las seguí hacia la casa separatista que habían ocupado y que la Comuna de Roma -harta de las demandas del mujererío- terminó cediéndoles. Fue una epifanía. Podía existir un "nosotras" como una palanca para mover al mundo. Éramos "nosotras" pensando al mundo. Sororidad. Sororitá. Sororité. Sisterhood. Amo la palabra "sororidad" que representa el presente en marcha, la creación de futura y el cálido abrazo a la memoria. Entre el feminismo de esa segunda ola y hoy hay una diferencia abismal: la escalada brutal de las violencias. Jamás podríamos haberla imaginado. Ni en los peores escenarios: jamás. Ahora los "pequeños grupos" se multiplican por miles. Desbordantes y alados. Se convocan y se organizan a través de las redes en minutos. Y vaya que se organizan y vaya que saben de estrategias y de solidaridad y de apoyo recíproco. Es más que lógico que el deseo de acuerparse entre mujeres esté allí, más intenso que nunca.

Miles de "pequeños grupos" que hacen cadenas y convierten los feminismos en una experiencia multitudinaria que nos suma de una más una. Me formé en el feminismo de la diferencia y sigue siendo mi querencia: para acceder a la munda es indispensable reconocer, respetar a las otras. Una no puede ser sorora con todas, ni todas son sororas con una: es un anhelo, un punto de partida. ¿Qué hacen las otras? ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? ¿Qué necesitan? ¿Cuáles han sido las historias de las mujeres? ¿Qué nos une con las que sí nos sentimos unidas? ¿Qué admiramos de las otras? ¿Qué nos enseñan? ¿Cómo reproducimos tantas veces los mandados patriarcales en nuestra relación con las compañeras?

Algo se movió en el camino: esta marcha fue casi separatista. Algunas colectivas circularon carteles: "Hermana feminista, no lleves a tu novio el 8 de marzo. Es un día para nosotras, por la seguridad de todas seamos separatistas". Hay otras convocatorias: "no marches con tu opresor". Hay hombres que han entendido sin el más mínimo conflicto: "Va con sus amigas", "Es su marcha". "Se siente protegida con sus amigas". Por las razones que hayan sido, la sororidad habitó las calles. Cuánta garra. Cuánta suavidad. Cuánta reflexión, cuánta ternura. Vámonos juntas a construir la munda.

