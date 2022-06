La mano invisible del crimen organizado (2a parte)

En mi columna del 27 diciembre de 2021 habla del posible escenario que se tenía contemplado para este año, y que, de no atenderse para mejorar la gestión pública, se complicaría la gobernanza del país. Hoy podemos observar que la constante de diversos funcionarios públicos es tratar de convencer al ejecutivo con justificaciones y trabajo maquillado para conservar el hueso, sin prever las consecuencias de todo lo que implica un proyecto sin diagnóstico o planeación estratégica. Hoy necesitamos sacar a México adelante, necesitamos identificar y comprender que es la prioridad y lo urgente. Lamentablemente los efectos de los fenómenos políticos, sociales, económicos y militares están arrojando más consecuencias de las que nadie quiere asumir y es más fácil echarles la culpa a otras dependencias o a otros funcionarios de menor nivel.

Lo que sí es necesario es que el ejecutivo sepa la verdad, por más dura que sea, para que pueda tomar las decisiones necesarias. No se trata de tener aplaudidores. Se requiere una transformación. México no necesita más pobres, necesita que cada ciudadano se ponga a trabajar y que los delincuentes estén donde les corresponda, que es detrás de las rejas.

La Secretaría de Economía debe materializar los estímulos a la inversión nacional y extranjera, para reactivar la economía mexicana, ya que el programa de tandas y créditos a la palabra es un dinero que no se va a recuperar en su totalidad.

La Secretaría de Hacienda debe proponer bajar los porcentajes o montos de los impuestos, los cuales se han convertido en un yugo al ciudadano mexicano (mientras que la delincuencia organizada no paga impuestos). Los ciudadanos de a pie no pueden generar recursos ya sea porque perdieron su empleo o quebraron sus negocios, lo cual debe coordinarse con la Secretaría de Economía para reactivar la inversión nacional.

La seguridad pública debe coordinarse con la Fiscalía General de República, la UIF y la Guardia Nacional, así como las Fiscalías Estatales y Secretarios de Seguridad Pública, para que de forma conjunta, una vez que cuenten con información confirmada, mediante investigación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) se bloqueen las cuentas y se ejerza la acción penal en contra de los integrantes y la red de corrupción de aquellos funcionarios que les brindan protección.

Las Fuerzas Armadas en cumplimiento de sus misiones generales, en coordinación con la Fiscalía General de la República y los jueces de control, deben liberar las órdenes de aprehensión en contra de todos aquellos transgresores de la ley que utilicen armamento de uso exclusivo del Ejército. No debe confundirse la frase de "abrazos y no balazos" con la comisión por omisión o algún tipo de inacción. Se debe más bien reconfigurar el sentido común y la lógica de las operaciones. No tiene caso hacer patrullajes donde los graben como cobardes o que permiten la acción de los delincuentes, que no tiene nada que ver con el "mátalos en caliente" si los delincuentes se resisten y agreden al personal militar. Es muy claro que se debe imponer el orden. La justicia comienza desde el momento en que se cumple cabalmente con el trabajo de quienes portan el uniforme de la patria.

Por último, me han preguntado por el hilo que hizo en Twitter el Coronel de Infantería D.E.M. Emilio Cosgaya Rodríguez, titulado la "guerra contra el narcotráfico", el cual hace referencia a la justificación del actual gobierno respecto a una inexistente política de seguridad y apoyo indirecto al crimen. Platica su supuesta experiencia como comandante de batallón para implementar las operaciones militares para combatir a los carteles, en específico el conflicto y lucha territorial de los Zetas y la Familia Michoacana.

A mi parecer habla de situaciones reales pero exageradas, sin datos para comprobar sus afirmaciones, sumado al hecho de que se da mucho valor cuando los que conocemos del tema sabemos que un comandante de batallón cumple órdenes del comandante de zona militar y este a su vez del comandante de región militar. Lo que deja claro es cómo dejaron crecer el poder del crimen organizado en diferentes regiones del país. No cabe duda que conoce del tema al ser egresado de la Escuela Superior de Guerra y haber conseguido ser Diplomado de Estado Mayor, sin embargo el mayor problema que yo veo ante dichas declaraciones y afirmaciones es que se encuentra procesado en el ámbito militar y federal por diferentes delitos. Se le acusa de formar parte de una red que operaba para la sustracción ilegal de hidrocarburos y el robo de combustible (huachicol), junto con el General Trauwitz y el Coronel Wenceslao Cárdenas Acuña.

En específico, el supuesto pecado del Coronel Cosgaya fue el desvió de recursos de PEMEX, ya que lo acusaron de crear un sistema no oficial para inhabilitar las tomas clandestinas, así como el pago de la paraestatal a la SEDENA sobre el uso del personal militar en apoyo a la dependencia. Es decir pagarle a la Secretaría de la Defensa Nacional por la utilización de los elementos que tenían que realizar los trabajos de protección a las instalaciones de PEMEX. De igual manera se habla de la compra de los deficientes sistemas de seguridad adquiridos por la paraestatal.

Por supuesto que toda persona que se siente perseguida o acusada injustamente tiene derecho a defenderse y es lo que hace el Coronel Cosgaya Rodríguez, es su derecho y es válido que lo haga. Lo que llama la atención es que en el sexenio de Enrique Peña Nieto tuvo uno de los puestos de mayor jerarquía en la subdirección de salvaguardia estratégica de PEMEX, siendo gente cercana del General Eduardo León Trauwitz (su mano izquierda para ser claros) también era el coordinador de las reuniones con el alto mando que era el General Salvador Cienfuegos. Se autorizaron pagos millonarios de PEMEX a SEDENA por el uso de personal militar, dichos pagos no han sido aclarados ni justificados. Se gestionaron acuerdos modificatorios con personal directivo de PEMEX para que fueran autorizados y formados los contratos con la Secretaría de la Defensa, creando despliegues militares en diversas áreas geográficas del país para elevar el pago del uso del personal militar, generando aumento en el gasto público en aquellos años.

En su momento, como despachaban directamente en el cuarto piso de la SEDENA se daban el lujo de utilizar los recursos de la subdirección de salvaguardia de forma discrecional. Los aviones de esa dependencia eran utilizados de forma personal por los altos mandos militares sin rendir cuentas a nadie, de esto hablé e hice del conocimiento público de dicha información en esta columna.

Hasta hace un par de años no se sabía en dónde se encontraban un par de aviones pertenecientes a Pemex y que habían sido dados a la SEDENA para el uso de DN1 y la plana mayor. Me llama la atención ¿por qué salir ahora a hacer todas estas reflexiones? En el sexenio del presidente Peña Nieto se tenía la misma problemática, incluso fue todavía mayor en la Subdirección de Salvaguardia Estratégica de PEMEX, pero le eran indiferentes en ese momento.

¿Por qué ahora se preocupa por el gremio militar y los compañeros de armas, cuando él tuvo la oportunidad de apoyarlos y cuando pudo darles mejores condiciones de trabajo no lo hizo? ¿Por qué si recibió los beneficios del puesto que tuvo, nunca se dio cuenta de todos los delitos que cometió el General Trauwitz? ¿Por qué participó en todas esas acciones con apariencia de delito por las que ahora lo están juzgando?

Él sabe y conoce perfectamente las prohibiciones que existen para un militar en activo. Es una persona preparada y aún así sale públicamente en una red social a criticar a este gobierno, a la SEDENA y afirma que la Cuarta Transformación le inventa delitos por medio de la Fiscalía General de la República, misma que no ha podido o no ha querido acreditar de forma fehaciente dichos actos con apariencia de delito. Lo que también es suspicaz, por decir lo menos ¿qué busca con esto?

Considero que es algo perfectamente planeado para buscar aceptación de la sociedad y victimizarse por las acciones que cometió en el sexenio pasado, que lo consideren un preso de conciencia tratando de emularse al fallecido general Gallardo. Con la diferencia que Gallardo Rodríguez sí cuestionó al poder antes de caer en desgracia. Perdió todo, incluso su grado militar por buscar un ombudsman militar que verificara los derechos humanos del personal y nunca se sentó a comer en la mesa de la plana mayor de la SEDENA con DN1 a hablar de pagos multimillonarios.

Todo ser humano tiene derecho a contar su versión de la historia, pero en este caso queda claro que hasta que se vio en desgracia se acordó de su gente, sus antigüedades y personal. Pero cuando estaba viviendo de los beneficios de su cargo jamás vio ni escuchó nada, lo que me hace cuestionar su análisis.

Creo que alguien está detrás de tales observaciones y se suma a la ya existente campaña de desprestigio contra la institución militar. No se me haría raro que en los próximos días veamos a ciertos actores políticos utilizando sus palabras y análisis para seguir con esta campaña de ataques. A pesar de todo, no han podido que la sociedad deje de respetar y admirar el trabajo de la institución militar.

