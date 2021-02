La malograda propuesta de seguridad de AMLO

No cabe duda que Andrés Manuel López Obrador tiene un olfato político muy desarrollado –no por nada lleva más de 10 años en campaña permanente– y una vez más marca agenda.

Las “precampañas” no han despertado interés en la ciudadanía, pues además de las generalidades en los posicionamientos de los candidatos y alguna que otra ocurrencia, se han caracterizado por la descalificación de los adversarios, abonando con ello al desprestigio de la política. Sin embargo, con gran sentido de oportunidad, el virtual candidato de la coalición integrada por Morena-PT-PES colocó en el centro de la discusión un tema de primera importancia al presentar su propuesta en materia de seguridad, así como quién será el responsable en caso de ganar la elección.

La grave situación de violencia e inseguridad por la que atravesamos desde hace cuando menos una década, y que se encuentra estrechamente vinculada a los niveles de corrupción e impunidad, demandan atención prioritaria de quienes aspiran a gobernar el país. Por ello, es necesario que, en un ejercicio de responsabilidad ciudadana, analicemos las distintas propuestas –también sería recomendable que los propios candidatos revisen la plataforma legislativa y de gobierno que registraron sus partidos o coaliciones pues muchas veces no las conocen–, así como la opinión de los especialistas para poder formarnos un criterio y estar en condiciones de emitir un voto razonado.

La estrategia planteada por López Obrador se puede sintetizar en tres puntos: 1) diálogo con los líderes de la delincuencia organizada y amnistía a quienes acepten regenerarse; 2) conformación de una Guardia Nacional integrada por Ejército, Marina y Policía Federal bajo su mando; y 3) creación de la Secretaría de Seguridad Pública.

No se requiere ser experto para cuestionar cómo con estas medidas podrá cumplir con el compromiso de recuperar la seguridad y la paz en menos de tres años. Tal parece que el centro de la estrategia es el mismo López Obrador y su tan cacareada honestidad personal, en la lógica de que si él estará al frente, en automático todo va a cambiar y habrá mejores resultados –al igual que en el tema de la corrupción–, lo que es un poco ingenuo, por decir lo menos, sobre todo si tomamos en cuenta la dimensión de los intereses involucrados.

Tampoco la designación de Alfonso Durazo da mucha certeza, pues si bien se trata de un político habilidoso, no ha ocupado cargos públicos de gran relevancia y no cuenta con experiencia alguna en una materia tan delicada y compleja como es la seguridad, por lo que no se vale improvisar.

Por otra parte, la falta de consistencia de la propuesta se evidencia con las rectificaciones que sobre la marcha ha hecho el virtual candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia” como por ejemplo al acotar que la amnistía no sería para violadores y secuestradores –lo que supone que sí aplicaría para los responsables de los miles de homicidios y desapariciones–, y las confusas explicaciones y matices de sus colaboradores, como el mismo Durazo o la Ministra Sánchez Cordero.

Al respecto, prácticamente todos los especialistas que han emitido opinión (Ernesto López Portillo, Javier Oliva, Sergio Aguayo, Alejandro Hope, Eduardo Guerrero) han señalado diversas interrogantes, serias deficiencias e incluso algunos riesgos tanto en la propuesta de amnistía como en la Guardia Nacional –para algunos no existe gran diferencia con la militarización de las tareas policiales de los últimos dos sexenios–, en tanto que no le conceden mucha importancia a regresar la Secretaría de Seguridad Pública como en tiempos de Calderón. No podemos pasar por alto el sentido reclamo de Javier Sicilia al cuestionar a López Obrador si en conciencia puede pedir olvido a las víctimas, sobre todo a las víctimas de desaparecidos que aún no encuentran a sus seres queridos.

Al parecer no hay nada nuevo bajo el sol. Las mismas fórmulas, planteamientos superficiales, ausencia de diagnóstico, improvisación.

Ahora a esperar las propuestas de los otros dos candidatos para poder contrastar.

