Sin excepción, los mexicanos experimentamos actualmente una sensación de ira e impotencia. Casi concluye otro sexenio y seguimos inmersos en el atraso, el desempleo, la violencia, la pobreza y la inconformidad.

Por ahora ni el PRI y menos el PAN han podido hacer los ajustes necesarios para que el país camine. La falta de crecimiento económico ha generado gritos de protestas, brotes de inconformidad y críticas al gobierno Enrique Peña Nieto quien, a ocho meses de concluir su gestión, se ahoga en un mar de descalificaciones.

"República amorosa"

Los mexicanos estamos hoy en la encrucijada: decidir más de lo mismo o dar un brinco con Andrés Manuel López Obrador.

Ese salto, según un alto porcentaje de la población, es a la incertidumbre y al vacío. Los inversionistas temen que con la llegada del dirigente de Morena al poder se ahuyenten las inversiones. Nadie, en estos meses, quiere invertir hasta esperar los resultados del mes de julio venidero.

La sensación de enojo se vuelca cotidianamente en las redes sociales desde donde le retuercen el brazo a EPN. No hay una aceptación a su gobierno. La ira ha creado una energía que ha capitalizado AMLO, quien tiene un discurso, en ocasiones, de confrontación y con pocos ánimos de entrar a un pacto o reconciliación política para darle rumbo y gobernabilidad al país.

El 2018 será un año decisivo para la vida democrática de México. Viviremos, en los próximos meses una intensa jornada política y se prevé que, desde las huestes del poder, se patrocine una campaña de miedo para buscar echar abajo la candidatura de Andrés Manuel López Obrador.

Meade desesperado

Quien anda desesperado intentando rascarle la panza al tigre es José Antonio Meade Kuribreña, el candidato del PRI a la presidencia de México, que ha retado a AMLO y a Ricardo Anaya, aspirante de la coalición Por México al Frente, a sostener un debate sobre la respectiva situación inmobiliaria y patrimonial de cada uno. "El que nada debe, nada teme. Que todos sepan quién es quién en esa elección", retó el priísta quien solo tuvo eco de Margarita Zavala de quien dijo que, en honor a la verdad, nunca ha dudado de ella y de su familia que viven de acuerdo con su ingreso "bien habido".

López Obrador, acostumbrado a las evasivas, escribió recientemente: "me estoy preparando para la próxima temporada de béisbol. Vamos a ganar por "blanqueada" y a la ofensiva bateraremos jonrón con casa llena".

A AMLO, que ha militado en las filas del PRI y ha sido del PRD, no le queda otra que mirar hacia delante. No le conviene detenerse frente a las críticas y debe afrontar los retos que México demanda. Ha pedido a sus militantes que no se dejen espantar con la campaña del miedo que desde Los Pinos viene patrocinando el actual gobierno. Lo que se busca desde sectores interesados del gobierno es sembrar la zozobra entre la clase media y el empresariado de que con López Obrador este será un país socialista y México se irá por la senda del caos.

El candidato a vencer es López Obrador, que ha prometido un crecimiento económico del dos por ciento actual al doble en los primeros años de su gestión, cerrando su gobierno con una tasa de seis por ciento, tres veces más de como inicie.

Se ve fácil y se dice fácil; de conseguirlo habrá más oportunidades para los mexicanos, mayores empleos, un mejor nivel educativo en los que se invertirá unos 110 mil millones de pesos.

Ahora a AMLO le queda la oportunidad de cambiar. De no enojarse fácilmente y de tejer alianzas estratégicas que lo lleven al poder.

Si en esta ocasión no lo consigue, pues deberá irse a su rancho "La chingada", en Chiapas, a ver los atardeceres y a escribir sobre lo que pudo haber sido y no fue.

Impactos

Alguien, desde lo oscurito, está patrocinando una campaña contra el ex dirigente chiapaneco del PVEM, Eduardo Ramírez Aguilar, candidato de MORENA al Senado de la República. No le perdonan al denominado "Jaguar negro" que haya sacado las garras contra la imposición desde el centro del candidato del PRI-PVEM-PANAL-Mover a Chiapas y Chiapas Unido, Roberto Albores Gleason. Con su movimiento por la "Dignidad", Ramírez alzó la voz, protestó y al calor esa campaña rechazó las críticas de AMLO contra los programas sociales del gobierno de Manuel Velasco Coello y lo llamó "mentiroso", frase con la que ahora quieren confrontarlo, ignorando los críticos que en política no hay nada escrito y se tejen alianzas y se realizan acuerdos, enterrando las confrontaciones. López Obrador así lo ha entendido y ha convocado a Eduardo Ramírez Aguilar que sea parte de su equipo en el Senado.

Quien no levanta su campaña política es el aspirante a la gubernatura de Chiapas de Morena, Rutilio Escandón quien está apostando por el "endoso" de votos y el efecto arrastre de Andrés Manuel.

Otro que mantiene perfil bajo es el secretario del Campo de Chiapas, José Antonio Aguilar Bodegas, quien debió sortear una serie de acusaciones, encerronas y acoso hasta que logró hacerse de la candidatura del grupo "Por Chiapas al frente". Tiene un voto duro, pero muchos ven difícil que le alcance para derrotar a Albores Gleason o a Rutilio Escandón.

Y quien está preocupado por el desenlace de las elecciones es el gobernador chiapaneco, Manuel Velasco Coello. Si no lo blindan y le garantizan una transición tranquila y sin persecuciones, podría verse envuelto en investigaciones. De ahí que le preocupe que llegue Roberto Albores o Aguilar Bodegas a la gubernatura. Le preocupa al gobernador chiapaneco ser perseguido y acusado penalmente por desvíos de fondos. Si eso ocurriera, su destino no sería un cargo en el nuevo gobierno federal o una embajada, sino el penal de El Amate, en el municipio de Cintalapa, Chiapas.



Voto amenazado

