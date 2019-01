La integridad en México

El pasado lunes siete de enero, ante la Secretaría de la Función Pública, la Organización para la Cooperación y el desarrollo Económicos (OCDE) presentó dos informes de seguimiento, el primero, sobre integridad en México; y el segundo, sobre las reformas a la Plataforma de compras de gobierno en México, denominada CompraNet, con los que se busca coadyuvar al gobierno mexicano en la toma de decisiones para el combate a la corrupción.

En su discurso de presentación, el Dr. José Ángel Gurría Treviño, Secretario General de la OCDE, manifestó algunos puntos de suma relevancia que es importante ahondar en ellos.

En principio, indicó que la integridad es indispensable para el funcionamiento del Estado, toda vez que sin ella, con dificultad se podrá combatir la pobreza, la desigualdad social, la inseguridad, la violencia y difícilmente podrá desarrollarse, y por ello, la OCDE realiza estos estudios a fin de coadyuvar al Estado Mexicano revisando sus acciones y sus políticas públicas. proponiendo estrategias y haciendo recomendaciones para complementarlas, sobre todo en materia de combate a la corrupción.

En el informe se proponen medidas como la creación de un sistema de integridad pública a través del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), asimismo, se analiza la capacidad del gobierno para promover políticas para la integridad relacionada con la ética, la protección de los denunciantes, la transparencia, el control interno entre otros aspectos. Asimismo, evalúa, toda vez que es un informe de seguimiento, las acciones emprendidas por el gobierno mexicano, en específico por la Secretaría de la Función Pública (SFP) como líder, sobre las 56 recomendaciones realizadas en el primer informe sobre Integridad en México, presentado en 2017.

El SNA tiene el potencial de ser la piedra angular en la coordinación estratégica de la política de integridad a nivel nacional, siempre y cuando, como ha sucedido, se involucre a la sociedad, al sector empresarial, a las instituciones públicas y a expertos, al incorporar códigos de conducta reflejados en políticas de integridad que desincentiven los actos de corrupción.

El Dr. Gurría, expuso también los grandes desafíos que tiene nuestro país, como lo es el seguir ampliando y fortaleciendo el SNA, y precisó que es urgente nombrar a funcionarios clave como el Fiscal Anticorrupción, así como a los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. De igual forma, refirió que sería adecuado plantearse la autonomía del Comité de Participación Ciudadana, al cual se recomendó dotar de personalidad jurídica, y otorgar presupuesto para que pueda funcionar.

Advirtió que los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés no han funcionado para transversalizar la integridad en las instituciones, debido a la falta de profesionalización de los servidores públicos, además de que formar parte de dicho Comité no es su única labor, ni la principal, por lo que es necesario que se creen grupos especializados de tiempo completo, y profesionalizados a fin de que prevengan actos de corrupción.

Recalcó que se debe profesionalizar a los servidores públicos, y capacitarlos en materia de ética e integridad, además urge la implementación de un servicio civil de carrera, por lo que se propuso en el documento presentado, que la SFP podría relanzar la reforma al Servicio Profesional de Carrera para promover la meritocracia, desarrollo y promoción de los servidores públicos.

Las reformas a CompraNet

Ahora bien, respecto al informe de las reformas a CompraNet, el Secretario General de la OCDE expresó que se trata también de un estudio de seguimiento en el que se revisó la implementación por parte de la SFP, de 14 recomendaciones del corto plazo realizadas por la OCDE en 2017; para ello se conformó un Grupo de Trabajo Plural de Compras Públicas, quien, en conjunto con el sector empresarial, la sociedad civil, y el sector público realizaron la revisión y el informe.

Las contrataciones públicas son un elemento vital para la salud de los gobiernos, para la acción de gobernar. Son fundamentales para transformar los planes de gobierno y las políticas públicas en servicios públicos de calidad. También pueden ser una fuente de eficiencias y ahorros, pues representan una parte importante del gasto gubernamental (en México representan el 21% del gasto). Por ello, es clave que los gobiernos fortalezcan la eficiencia, la transparencia y la integridad de estos sistemas.

Durante su discurso, manifestó que debe buscarse y promover a las pequeñas y medianas empresas a que participen en las compras públicas, pues son indispensables para la economía mexicana.

Otro gran avance es la realización de capacitación a los órganos internos de control y a empresas que participan regularmente en los procesos de compra pública, a efecto de que se cumpla con la información requerida.

En su intervención, la Secretaria de la Función Pública, la Dra. Irma Eréndira Sandoval, respecto a la herramienta CompraNet, manifestó que se debe ser muy autocrítico, pues aún falta mucho por resolver, ya que no todas las unidades administrativas utilizan dicha herramienta, aunado a ello, los servidores públicos no están capacitados, se ha encontrado a empresas fantasma como usuarias de la herramienta.

Asimismo, la Titular de la SFP indicó que no es un sistema amigable, no hay datos suficientes para identificar la partida del gasto con el que se paga el contrato, no se puede denunciar actos de corrupción, y hay registros incompletos de contratos, por lo que aún falta mucho para que sea un sistema transaccional, que es el fin último esperado de dicha herramienta. Es decir, que en él se complete el ciclo de contratación pública estableciendo flujos integrales de información que conecten cada una de las etapas de manera automática.

En ese sentido, integridad y compras públicas son sin duda temas a los que la transparencia abraza, que los complementa, los sustenta y legitima. Una administración pública íntegra, parte de ser primero transparente, pues esa característica a le permite a la ciudadanía conocerla, evaluarla, contrastarla y como resultado, confiar en ella.

Las compras públicas son y deben ser transparentes, en cada una de sus fases y etapas, requieren de tener la confianza de la ciudadanía para dejar constancia del cumplimiento del rigor legal que exige el ejercicio del gasto público.

En la construcción de una nueva administración pública y al reformar el sistema de compras públicas, la transparencia es una constante y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) es un aliado incuestionable en dichos procesos, para lograr así una sociedad íntegra con una administración transparente.

Puede consultar la información relativa a la presentación de dichos informes en las páginas de internet de las entidades participantes, o en la compilación que realizamos en www.blancaliliaibarra.mx/informesOCDE

