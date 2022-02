La infodemia y los doble moral en la pandemia

Desde el inicio de la pandemia, el grupo opositor a la 4T, utilizó la crisis sanitaria como ariete para atacar consistentemente cualquier tipo de gestión o estrategia implementada por la Secretaría de Salud.

Tras los primeros meses de la pandemia, en este espacio señalamos ante el incesante golpeteo de opinadores, opositores y medios de comunicación que ante cualquier dato o señalamiento que el vocero de la Secretaría de Salud emitiera en torno al manejo de la crisis sanitaria, éste era desmentido y denostado aunque eso significara desinformar a la población.

El asunto era simple, criminalizar todas las acciones de López-Gatell desde el primer día que dio la cara como vocero para comunicar la estrategia a implementar para enfrentar el covid-19.

A los opositores, poco o nada les importaba si se debía usar cubrebocas, si era prioridad o no el confinamiento, o si el número de contagios o decesos sumaban uno o cinco millones. El objetivo era el mismo, descalificar el trabajo del vocero de salud.

La hipocresía y doble moral que caracteriza a los opositores de la 4T y que vociferan desde todas las plataformas de comunicación, o no entendieron, o no quisieron entender la naturaleza y efectos del covid-19.

Dicho esto, y en el contexto de la denuncia que algunos personajes y actores políticos iniciaron contra López-Gatell por "posibles omisiones" en el manejo de la pandemia, vale la pena tomar en cuenta los siguientes detalles.

En principio, a dos años de iniciada la pandemia, aún no sé conoce con exactitud el origen del virus; muchos científicos, médicos y estudiosos, coinciden en que, aunque existen avances, todavía no se determina con exactitud su naturaleza, ni su capacidad de adaptación y mutación para seguirse esparciéndo. Lo que se ha conseguido con las vacunas, es que el ser humano, se adapte al virus.

Al inicio de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud (OMS), tampoco tenía claridad de cuáles deberían de ser las decisiones y acciones correctas a implementar. Esto generó confusión generalizada.

Dicho esto, ¿cómo se puede determinar si una decisión u otra, fue la correcta para hacer frente a la crisis sanitaria?

El desconcierto fue casi generalizado y sus efectos los vemos hoy en las manifestaciones de Canadá, Francia y los países europeos, donde los ciudadanos piden la destitución de presidentes y ministros de salud. Ni siquiera Estados Unidos estuvo exento, pues Trump, Biden y Anthony Fauci han sido señalados como responsables del "mal manejo" de la pandemia en ese país.

Si pasamos a los números, el asunto no es distinto. Los datos pueden verse desde el ángulo que se guste y bajo las filiaciones políticas con que se comulgue. Iniciada la pandemia la OMS señaló que el covid-19 contagiaría al menos al 80% de la población mundial, es decir, a casi siete mil millones de personas, o más.

Si tomamos como referencia ese dato, sólo para México, hablamos de que se deberán contagiar al menos 98 millones de mexicanos.

Si validamos las estimaciones de la OMS, los poco más de cinco millones de contagios en México reportados hasta este momento, significan menos del 4% del total de la población y cerca del 5% que deberá contagiarse. Así que, si se miran las cifras desde abajo, se verá cómo los contagios y decesos, van en "aumento", pero si se miran, desde otra perspectiva, se verá que el gap para alcanzar las cifras estimadas por la OMS, todavía están lejos. Y quizás tal vez, nunca se alcance ese número gracias a la campaña de vacunación y a las estrategias implementadas por los distintos organismos internacionales de salud, tanto en México como en otros países.

Este dato por sí sólo no serviría para criminalizar la labor del sector salud mexicano, pues no se debe perder de vista que, al acusar a López-Gatell, también se incrimina a todos los médicos que han perdido la vida y a quienes siguen dando la batalla en el sector público y privado, no sólo de México, si no de todo el mundo para salvar vidas, incluído el secretario de salud Jorge Carlos Alcocer.

Si hablamos de las vacunas, los mercenarios mediáticos, se encargaron de orquestar toda una campaña de fake news desinformando a la población. Esto dio como resultado que una parte importante de la población, aún sin la primera vacuna, perdiera la vida a causa de la variante Ómicron. Esto debido a la confusión y propagación del miedo, a la desconfianza generada por los fervorosos discursos propagados por los opositores, quienes cuestionaban la eficacia de los distintos tipos de vacunas adquiridas por el gobierno.

¿Bajo qué parámetros o medidas efectivas para combatir el covid-19 se podrá juzgar "la mala gestión de la pandemia"? ¿qué país se tomaría de ejemplo y paradigma por su buen manejo de la pandemia, cuando en más de la mitad de los países del mundo, se ha pedido la destitución del presidente, mientras que en Europa y Canadá, la gente ha tomado las calles a causa de la obligatoriedad del uso de cubrebocas, los confinamientos y los pasaportes sanitarios?

¿Con qué moral vienen los demandantes a señalar que López-Gatell es un criminal, como si la vida de los colaboradores de Coello Trejo valieran más que la de todos aquellos que fueron o son obligados a ir a sus centros de trabajo y perdieron la vida contagiados, o que infectados y en una cama de hospital, fueron obligados a firmar sus renuncias para deslindar a las empresas en que laboraban de toda responsabilidad?

Coello Trejo y los vociferantes opositores encontraron en la pandemia un ariete de golpeteo político, aunque lo nieguen. Y llamarlos hipócritas y doble moral, es un elogio de cómo en realidad deberíamos llamarlos.

