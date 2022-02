La impostura como arma de dominio

De manera reciente algunas series han puesto el tema de la impostura en el centro de un debate que escapa a las mesas de las/los estudiosas/os de las emociones y las conductas y se expande en la sociedad de manera muy amplia. Me parece muy importante. Con demasiada frecuencia "la impostura" es atribuida sólo a quienes ocupan espacios de poder y de toma de decisiones: quienes ejercen cargos públicos, por ejemplo. Se han revelado también en los últimos años las realidades detrás de líderes de grupos religiosos o empresas de "auto ayuda". Pero con frecuencia dejamos de lado que las/los impostoras/es están allí, tantas veces no demasiado lejos de nosotras/os. En nuestro entorno laboral, entre nuestros amigos, en nuestras familias, compartiendo nuestra cama.

"El estafador de Tinder" es un ejemplo estentóreo de lo que sucede de manera privada y silenciosa todos los días en decenas de miles de hogares en el mundo. Sin jet privados, viajes por el mundo o trajes de marcas. Hay un abuso emocional silenciado, cotidiano, socialmente negado que deja a la víctima en una situación de desamparo. ¿Cómo pedir ayuda? ¿acaso alguien va a creerle? ¿No irá a ser acusada de mentirosa o simplemente "dejada" o "estúpida" porque "lo permitió''? Lo que es difícil entender es cómo funciona esa seducción que dura hasta que el impostor está seguro de que "su presa" está en sus manos y lo que viene después.

¿Cómo una persona que ama a otra podría intentar aceptar que desde el primer minuto vivió un engaño y que esa persona a la que cree conocer no tiene nada que ver con la realidad? No todas las estafas amorosas tienen como objetivo obtener dinero de las víctimas. Pero aún en los casos en los que la estafa trae consigo un trasfondo económico, ambas puestas en escena comparten un punto en común: la voluntad de dominio. La urgencia de una persona por controlar paulatinamente a otra hasta quebrarla. Hasta llevarlo a dudar de sí misma en todos los planos, hasta colocarla en un nivel de dependencia total, de culpabilidad y de miedo. Ese es el motor fundamental de la estafa: la voluntad de dominio. Erigirse en el amo/la ama súper poderoso/a que decreta qué sienten, qué piensan, cómo actúan los demás. Hacia el interior del impostor un "yo" tembloroso, inmaduro, sostenido con cinta adhesiva, no puede sobrevivir sino en la fantasía de la omnipotencia. ¿Qué ofrecía el estafador de tinder"? "Yo tengo Todo lo que tú necesitas".

Y el impostor -al principio, hasta que engancha a su víctima- se convierte en un camaleón. Por eso es capaz de "coincidir" y "enamorarse" de personas aparatosamente distintas qué quizá, lo que tienen en común, es su fragilidad desde el deseo de confiar y de amar. La impostura es una manera de vivir a costa de los otros. Pareciera en muchos casos que el impostor lleva a cabo una revancha contra su víctima, como si le cobrara algo que la víctima "le debe", que el mundo "le debe", como sucede -también, pero de manera muy distinta y hasta diría que comparativamente leve- en el caso de "Inventando a Ana". Por eso es incapaz de sentir culpa. A él, a ella, "se la deben". Y no para de cobrársela con sus chivos expiatorios elegidos.

Entre más controlador sea el impostor, más hablará de libertad. Entre más humille a sus víctimas, más se llenará la boca con su discurso del "respeto a los otros". Entre más las despoje emocional y materialmente (cuando es el caso), más hablará de "honestidad". Las víctimas del impostor están particularmente solas porque su entorno tiende a no creerles. ¿Cómo? Ese hombre idílico, ese hermano tan amoroso, esa madre tan perfecta ¿podría ser capaz de semejantes abusos? Al final de cuentas el entorno sigue viendo en acción al hombre que la víctima misma conoció alguna vez. ¿Cómo entender que semejantes niveles de disociación sean posibles? Lo son.

Recuerdo una de las más fascinantes obras de la escritora Patricia Highsmith "El talento de Mr. Ripley". O la "novela" de Emmanuel Carrère: "El adversario", inspirada en un caso de la vida real que terminó en tragedia cuando el impostor supo que su caída era inevitable. Por suerte, la mayoría de las estafas amorosas no terminan en tragedias, pero sí arrastran a las víctimas a circunstancias traumáticas de las que después, tardarán mucho en sanarse. A las víctimas y a sus hijas/os, cuando los hay. Me permitiría aventurar que quienes provienen de madres y/o padres lo que podríamos llamar: narcisistas duros, tenderán, sin darse cuenta, a repetir las circunstancias de sus orígenes en sus elecciones amorosas.

Es necesario que las personas que se reconozcan en una circunstancia semejante: atrapadas/os y vulnerables ante quien actúa como un amo, pidan ayuda de inmediato. Hablen con quien sepa escucharlas. Creen una red de apoyo que las sostenga, porque la travesía hacia esa libertad de la que fueron despojadas suele ser muy dolorosa y muy larga. Pero todo comienza con permitirse escucharse, creer un tantito en una misma, lo suficiente como para atravesar los umbrales de la secrecía exigida y atreverse a nombrar: "estoy siendo abusada, he sido abusada. Ahora lo sé y no estoy siendo capaz de defenderme. Tengo tanto miedo. No sé cómo defenderme".

