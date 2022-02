La guerra política y los soldados caídos

México debe despertar, para lograr un cambio radical que nos eleve como nación ante el mundo. Los asesores y secretarios de algunas dependencias están fallando brutalmente, deben comprender que si no pueden con la alta responsabilidad del Proyecto de Nación tienen que irse, porque su raquítico liderazgo no está funcionando.

Muchas secretarías de estado están dejando mucho que desear en su gestión, ya que ante la diversidad de problemas solo se enfrascan en justificaciones y más justificaciones. Por ejemplo, se presentó un bloqueo en la exportación de aguacate debido a la posible amenaza que recibió un inspector estadounidense en Michoacán. Esto es una problemática que vulnera la seguridad en especial en esa entidad federativa, (como lo he explicado en anteriores columnas).

Ante situaciones como éstas yo me pregunto, ¿dónde está la mayoría de secretarios y asesores responsables de orientar al Ejecutivo? En su conjunto deben unir esfuerzos. ¿Acaso no han vislumbrado que, si México cae en una crisis diplomática, se pueden provocar bloqueos económicos a nivel internacional? ¿No se dan cuenta que México requiere reactivar su economía, en las diversas industrias, como por ejemplo la de la construcción que se encuentra parada?

La Secretaría de Economía brilla por su ausencia, ya que solo se limitó a utilizar el panfleto de los cuatro ejes que se van a realizar, (mercado interno, empleo, sectores y regiones; fomento a la inversión; comercio internacional, y competitividad). Pero la pregunta obligada es ¿cómo y cuándo se materializará el estímulo a la inversión nacional y extranjera? ¿No se dan cuenta de la problemática que están padeciendo las empresas? Muchas de ellas ya quebraron y dejaron a miles de mexicanos sin trabajo.

¿No comprenden que la burocracia que se ejerce en las dependencias está parando muchos trámites en los servicios que requieren los ciudadanos? Una muestra de esto es lo sucedido en Naucalpan, en donde dos ex funcionarios fueron detenidos por la extorsión a un ciudadano que realizó el trámite de una licencia de construcción.

¿No advierten que la delincuencia, que sí está organizada, sigue operando ante la omisión de las autoridades de los tres niveles? Ese es el México real que estamos padeciendo, sin importar los grandes esfuerzos que se llevan a cabo. Si no hay coordinación entre los tres niveles de gobierno estaremos condenados al fracaso.

Muchas veces la manera de decir las cosas puede desencadenar el caos, los arlequines que brindan sus opiniones nos demuestran que carecen de visión y solo incentivan más caos del que ya tenemos de facto. Necesitamos que los secretarios de estado salgan de la sombra y se pongan a trabajar. El sueldo que reciben por ello no es un premio, es por realizar satisfactoriamente su labor, con lo cual NO están cumpliendo. Hay tres cosas que no se pueden ocultar, el sol, la luna y la verdad; por consiguiente, es muy necesario que todos los funcionarios públicos de todos los niveles se pongan a trabajar y dejen la socialité para después.

Por otro lado, ya son muchas las voces que están denunciando venta de candidaturas. Ese es otro tema del que nadie habla. De todos aquellos políticos corruptos que lucran con el estrato social más vulnerable para conseguir votos. ¿Alguien me puede decir de dónde sale el dinero que se gasta de más para las campañas? ¿Toda su publicidad? Porque la suma del presupuesto que se da a los partidos no cuadra con los números. Es un secreto a voces que existe inversión en las campañas de aquellos candidatos que aspiran al poder para prostituirse ante quienes los auspiciaron, ya que quedan amarrados a los proyectos, contratos, favores, nepotismos, la redes de complicidades, que tanto dañan a nuestro país y que, como siempre sólo quedan en unas cuantas manos, como le hemos visto en las últimas décadas.

Nadie habla tampoco de aquellos políticos que utilizan a personas vulnerables, quienes se ven obligadas a asistir a marchas o a servir como grupos de choque disfrazados de movimientos sociales. Estas personas con aquellas que no pueden aspirar a tener alguna empresa, casa, auto, que tienen que pasar por eso para poder llevar el pan a su casa. ¿Dónde quedó el interés público y social? Incluso mochan los honorarios a su personal, quien les ayuda a sacar sus trabajos parlamentarios.

Es necesario que todos comencemos a trabajar, y no sólo estar esperando que el gobierno nos resuelva la vida. Debemos denunciar las cosas que están mal y a todos aquellos corruptos que se están enriqueciendo a costa del pueblo.

Por otro lado, se ha desatado un escándalo sobre el caso del Cabo de caballería Gabriel Cisneros Ramírez, quien fue presuntamente levantado por un grupo de la delincuencia organizada y encontrado sin vida poco después. Aún se desconoce el cómo se suscitaron los hechos, se requiere saber si ese día se encontraba franco o de servicio. Sin embargo, lo que sí se puede observar, fue que sus mandos no le dieron la importancia debida a la desaparición de este elemento, que solo fue dado como desertor en un área con demasiada problemática e incidencia delictiva.

Yo recuerdo que hace algunos ayeres, todos los comandantes de escuadra, pelotón, sección, compañía, batallón, regimiento, de zona y región militar, tenían que utilizar su don de mando para saber dónde estaba su personal, y eran responsables de lo que hicieran o dejaran de hacer. Sobre todo, conocían sus virtudes y defectos para apoyarlos en sus problemas -incluso- hasta personales.

El papel de un COMANDANTE consiste en resolver los problemas que se le presentan a los suyos y a los de su tropa; sancionarlos cuando lo amerite y defenderlos ante un abuso cuando fuese necesario, aunque rodara su cabeza. Aquí es donde se demuestra la calidad y supremacía de ese puesto, su forma de mando y liderazgo que hoy parece más leyenda urbana de algo que existió hace mucho tiempo.

Se considera que NO debe quedar impune este crimen, y, que debe ser investigado cabalmente; porque si eso le pasó a un elemento, qué pasará cuando les toque a otros más. Los valores que se enseñan en el Ejército son muy claros, no se permite manchar de deshonor el uniforme y las insignias que se portan. La familia del extinto militar lo merece, y no debe quedar desprotegida o en el abandono. Las leyes y reglamentos militares deben ser reformados para adecuarlos a los tiempos modernos donde, como siempre lo he mencionado, las instituciones militares son las más fuertes, pero sus elementos son de lo más vulnerable como personas y seres humanos, y lamentablemente nadie se preocupa por ellos.

Por último, el caso del Cabo de caballería Gabriel Cisneros Ramírez, no es el único donde se criminaliza al elemento militar. He tenido conocimiento de más de un centenar de casos en toda la república mexicana en los últimos años, donde elementos militares son secuestrados (levantados) por miembros de la delincuencia organizada y desaparecidos o asesinados. Pero de acuerdo con las leyes y reglamentos militares, al elemento militar se le considera como un desertor a la institución, lo que criminaliza a quien realmente es una víctima; desprotege a sus familiares, esposa, padres o hijos y los deja en el desamparo, sin una pensión para sus familias, y sin justicia para el militar que solo cumplía con su deber de cuidar y proteger a la población civil.

Hago un atento llamado a mi general Secretario Luis Cresencio Sandoval González para que se revisen este tipo de casos y las leyes y reglamentos militares vigentes. Asimismo, hacerlo del conocimiento del C. Presidente Andrés Manuel López Obrador en su calidad de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, ya que hoy los elementos militares necesitan de su apoyo para no seguir desprotegidos ante este tipo de situaciones que los afectan todos los días. La raza de bronce es pueblo uniformado, son los primeros y últimos que están al servicio de México, siempre con lealtad, orgullo y honor para cumplir con las misiones que la nación les demanda.

