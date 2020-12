La guerra política que se viene en 2021

Los objetivos de La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y sus Protocolos, establecen un marco jurídico para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños; es comúnmente conocida como la Convención de Palermo. Esta Convención reconoce que un delito será de carácter transnacional si:

? Se comete en más de un Estado.

? Se comete dentro de un solo Estado, pero una parte sustancial de su preparación. planificación, dirección o control se realiza con otro estado.

? Se comete dentro de un solo estado. Pero entraña la participación de un grupo delictivo organizado que realiza actividades delictivas en más de un estado.

? Se comete en un solo Estado, pero tiene efectos sustanciales en otro Estado.

Oficina contra las drogas y el delito de las Naciones Unidas (2004, p.6).

Considero que es factible que en México se pudiera crear un instrumento similar para poder establecer una mejor certeza jurídica de manera más amplia entre las entidades federativas, que englobe la protección al ciudadano de todos niveles, pudiendo unificar y regularizar la aplicación de los diferentes criterios en las fiscalías y juzgados, promoviéndose el irrestricto respeto a los derechos humanos, ya que no es necesario cometer ilegalidades o violar el debido proceso si se hacen bien las cosas desde un principio. Es necesario que el gobierno mexicano y su gabinete de seguridad, comiencen a crear iniciativas y estrategias que brinden efectividad ante esta problemática que sigue aumentando.

Sin embargo, México sigue sangrando ante la ola de violencia en todo el país, el asesoramiento que recibe el ejecutivo en materia de seguridad pública ¿hacia dónde va encaminado? ¿A quién le beneficia que no se pueda controlar la inseguridad, la violencia, los delitos y el incremento del número de homicidios? Hoy todavía se sigue confundiendo la seguridad interior con la seguridad nacional. El ex secretario Durazo sólo nos heredó una estadística con bastantes problemas. Este grado de violencia por su propia naturaleza jurídica vulnera de manera tajante las leyes, por consiguiente ¿a qué se debe tanta omisión de los funcionarios públicos responsables de abatir esta problemática?

A mi punto de vista, llama la atención el tamaño de la impunidad para la persecución de los delitos de alto impacto en México, cualquiera puede cometer una aberración y no recibir su castigo. Hace falta mucha voluntad en los tres poderes del estado de este gobierno. Necesitamos que se regule la pérdida de derechos a quien viole la ley en flagrancia cuando de manera voluntariamente se despliegue una conducta típica, antijurídica y culpable, que cause un perjuicio en contra del interés público y social, la sociedad mexicana lo requiere a gritos.

Lamentablemente existe mucha corresponsabilidad por el nulo trabajo de los demás secretarios del gabinete, debido que ante la falta de educación, la falta de reactivación económica, de los abusos de patrones y funcionarios públicos contra los trabajadores de menor nivel, la falta de impartición de justicia pronta y expedita que no puede llegar, el alto índice de contagios y 118 mil fallecidos de covid-19, aunado al pago incompleto de diversos programas sociales, etc. Todos estos factores han provocado el aumento de la delincuencia local y de la organizada. Lamentablemente la gente de a pie necesita comer, aunque sea ilícito ante la falta de oportunidades.

Al cierre de este año 2020, los datos duros han arrojado un saldo de números rojos, demostrando plenamente que los arlequines y asesores no han funcionado, aunado a los nombramientos de servidores públicos sin experiencia, los que no cubren el perfil de puesto, la propuesta de la agenda nacional, las políticas sanitarias con el índice de mortalidad y letalidad en México, las políticas públicas de cada entidad federativa y los programas sectoriales que determinó los alcances del proyecto de nación quedaron en el olvido.

El último ejemplo fueron los lamentables hechos ocurridos hace días en la Cd. de Vallarta, Jalisco. Los cuales demuestran que la inseguridad no puede ser tomada a la ligera, ya que se requiere mucho quehacer y no sólo tener buenas intenciones.

En base a la información proporcionada por diversos medios, se puede establecer el siguiente análisis:

a) Los hechos apuntan hacia una emboscada debido a los indicios y hechos cronológicos que se suscitaron.

b) La manipulación de las evidencias busca impedir conocer el móvil.

c) Dentro de las características de los atentados del crimen organizado siempre existe un gran volumen de fuego.

d) El político dio a conocer en diversas entrevistas que deseaba participar como candidato a presidente.

e) La muerte del ex funcionario sólo le beneficia a quien le estorba.

Ante este escenario, se considera que en las próximas elecciones seguirán los atentados a candidatos de diversos cargos populares y funcionarios.

Es importante, no perder de vista que lo sucedido en Vallarta, Jalisco, es la muestra más clara de que los grupos de poder siguen teniendo confrontaciones, ya que las líneas de investigación aun no son claras, se habla de crimen organizado, pero no se señala hasta este momento de que grupo criminal sería el atentado. Así mismo la forma de operar no es como la mayoría de los atentados a los que estamos acostumbrados, no se manejó el nivel de violencia habitual, esto fue mucho más sutil y sofisticado, al grado de sólo herir a los escoltas y no matarlos, a que no hubiera daños colaterales y al hecho de que los aparatos de video vigilancia tanto del local donde cenaban, como de la plaza aledaña fueron robados por los mismos perpetradores, lo que nos hace ver que el nivel de sofisticación fue alto y se cuidó hasta el último detalle. Por lo general quien ejecuta este tipo de trabajos no tendría por qué ocultar su identidad y parecería que aquí lo que se busca es que no se sepa, ni se tenga idea sobre quienes perpetraron la ejecución y de esa manera se evite dar con el o los autores intelectuales, ya que por lo general los cárteles de la droga les interesa no sólo que se sepa lo que se hizo, si no que quede constancia del hecho.

Se ha criticado fuertemente el hecho de que el presidente de la República anuncio que el proyecto del Tren Maya, será administrado por una empresa que será manejada por la Secretaría de la Defensa Nacional, al igual que el nuevo Aeropuerto Felipe Ángeles, ya que los gananciales serán administrados por SEDENA, para que como se hizo en Chile con la Ley del Cobre, las Fuerzas Armadas tengan autonomía presupuestaria.

Más del 80% del presupuesto de las Defensa Nacional se va en pago de sueldos, haberes, raciones y pensiones, lo que causa un peso presupuestal demasiado grande. En teoría suena lógico y beneficioso para el personal militar en activo y retiro, ya que no es posible que el personal militar reciba una pensión miserable después de una vida de trabajo y sacrificios.

Esperemos que esa confianza que les da el Ejecutivo, gracias al trabajo que están realizando para el país sea bien manejada y exista transparencia; durante sexenios vimos como esa famosa cofradía de poder utilizaba el presupuesta de la SEDENA para hacer jugosos negocios, que daba lo suficiente para que ahora tantos generales y jefes militares retirados tengan fortunas inexplicables, que no hubieran podido reunir ni ahorrando desde el PRE de Cadetes.

El ser dueños de castillos en Europa, Universidades en todo el país y tener más propiedades que cualquier gran inmobiliaria, deja mucho que pensar; sin transparencia, siempre habrá dudas, dudas que aumentan cuando el hermetismo de la información da lugar al cuestionamiento, ese que no es contestado y deja a echar volar la imaginación de muchos.

