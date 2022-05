La guerra de papel no salva vidas

Las órdenes que da el ejecutivo en su mayoría son interpretadas o modificadas a modo por los funcionarios públicos, lo cual provoca un teléfono descompuesto cuando llega la comunicación hasta el último escalafón de que se trate. Ese tipo de omisión es de la que nadie habla, muchos sólo se dedican a mantenerse estáticos y firmar papeles.

Hoy analizaremos un incidente suscitado en el estado de Jalisco, en donde lamentablemente el saldo fue de tres elementos fallecidos en el cumplimiento del deber y cinco heridos.

Las operaciones que se realizan en contra de la delincuencia organizada no están siendo conducidas con efectividad y eficacia. La planeación de la estrategia se ha realizado con demasiada ligereza al estructurar el desarrollo de cada despliegue, el cual, no produce los resultados requeridos y expone abiertamente la seguridad del personal; quienes, al presentar un flanco débil, los delincuentes aprovechan para aniquilarlos.

Cabe resaltar nuevamente, que la TRIPLE FUNCIÓN de todo Comandante es: a) cumplir con la Misión, b) procurar el máximo bienestar a su personal, y c) mantener sus recursos humanos y materiales en las óptimas condiciones posibles.

A. Aspectos relevantes del Marco Jurídico de la Ley de la Guardia Nacional

Artículo 9. La Guardia Nacional tendrá las atribuciones y obligaciones siguientes:

Fracción V. Recabar información en lugares públicos para evitar el fenómeno delictivo, mediante la utilización de medios e instrumentos y cualquier herramienta que resulten necesarios para la generación de inteligencia preventiva. En el ejercicio de esta atribución se deberá respetar el derecho a la vida privada de las personas. Los datos obtenidos con afectación a los derechos humanos carecerán de todo valor probatorio;

Artículo 22. La Guardia Nacional dispondrá de las unidades especializadas que sean necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones, las cuales adoptarán la organización que requieran sus funciones. Asimismo, contará con la Unidad de Asuntos Internos cuyo titular será nombrado por el Presidente de la República, contará con autonomía de gestión y conocerá de las quejas y denuncias, incluso anónimas, para llevar a cabo actividades de vigilancia, inspección, supervisión e investigación y las demás que determine el Reglamento de la presente Ley.

Artículo 23. La Jefatura General y las Jefaturas de Coordinación Policial serán los órganos técnico operativos, colaboradores inmediatos del Comandante, así como de las Coordinaciones Territoriales, Estatales y de Batallón, respectivamente, a quienes auxiliarán en la concepción, planeación y conducción de las atribuciones que cada uno de ellos tenga asignadas, para transformar las decisiones en órdenes, directivas e instrucciones y verificar su cumplimiento. El Comandante expedirá los manuales de operaciones de la Jefatura General de Coordinación Policial y de las Jefaturas de Coordinación Policial de las Coordinaciones, los cuales serán aprobados por el Secretario.

Artículo 38. La capacitación y profesionalización del personal de la Guardia Nacional comprenden los tres ejes de formación siguientes:

I. Policial;

II. Académico, y

III. Axiológico.

Los ejes de formación policial, académico y axiológico se elaborarán acorde a lo establecido en el Programa Rector de Profesionalización aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

B. Aspectos relevantes del Manual de Organización General de la Guardia Nacional.

a. COORDINACIÓN OPERATIVA INTERINSTITUCIONAL.

OBJETIVO.- Colaborar en el desarrollo de las acciones orientadas a la optimización de las funciones en materia de seguridad nacional y pública, mediante la coordinación de la Guardia Nacional con las Secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y de Seguridad y Protección Ciudadana y las demás dependencias de la Administración Pública Federal, con el propósito de fortalecer los resultados en materia de prevención y combate del delito en el territorio nacional, así como salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, contribuyendo a la generación y preservación del orden y la paz social.

b. DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA.

OBJETIVO.- Coordinar las estrategias y acciones en materia de inteligencia policial, de acuerdo a su competencia, mediante el análisis y procesamiento de información; cooperación con autoridades nacionales e internacionales, así como de usuarios simulados y operaciones encubiertas, bajo principios institucionales, las disposiciones jurídicas aplicables, así como el respeto a la vida y a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el propósito de generar productos de inteligencia que fortalezcan el desarrollo de las investigaciones de prevención y combate al delito competencia de la Guardia Nacional.

c. JEFATURA DE COORDINACIÓN POLICIAL TERRITORIAL.

OBJETIVO. -Liderar la logística, operación y servicios dentro del territorio bajo su responsabilidad, así como aquellas funciones que le encomiende a la persona Titular de la Coordinación Territorial, de conformidad a las disposiciones jurídicas, vigentes y aplicables a sus atribuciones reglamentarias, con la finalidad de fortalecer las tareas de prevención y combate del delito competencia de la Guardia Nacional.

d. COORDINACIÓN ESTATAL.

OBJETIVO. - Conducir el desarrollo de las operaciones y atribuciones a cargo de la Coordinación Estatal, mediante la aplicación de planes, programas y estrategias operativas, a fin de vigilar el cumplimiento y resultado de los objetivos instruidos por el mando, así como lo correspondiente a la Guardia Nacional en materia de seguridad pública, de acuerdo a su competencia.

Una vez que hemos revisado los aspectos que enmarca la normatividad, analizaremos algunas condiciones generales en la parte táctica y estratégica de la siguiente manera:

Antecedentes

16 de mayo. - En un primer evento, en el poblado de Villa Hidalgo, el personal de la Guardia Nacional se encontraba realizando un patrullaje. No lograron reaccionar ante la agresión de un grupo de personas que se encontraban armados, esta acción arrojó un saldo de cinco heridos. En un segundo evento, en el poblado de Teocaltiche al ingresar al domicilio,el agresor los sorprende y dispara en contra de los elementos, fallecen tres de ellos durante esas acciones. Horas más tarde, hombres armados quemaron vehículos en los accesos carreteros para impedir la llegada de los refuerzos.

En la parte táctica

Es muy importante observar lo siguiente:

1. Se requiere mayor adiestramiento en proximidad social y uso de la fuerza.

2. Se necesita que el efectivo de las patrullas sean por lo menos de nivel sección para que puedan materializar el fuego y movimiento en las áreas de alta incidencia delictiva.

3. El personal de la Guardia Nacional debe manejar con precisión el Mapeo Geográfico del Delito (Análisis Descriptivo, Análisis Territorial, Análisis Temporal y Análisis Causal) ya que con esta información de último momento se pueden tomar mejores decisiones para el desarrollo de los patrullajes y los objetivos específicos que se van a atacar, evitando caer en emboscadas y confusiones que deriven en actos violatorios en contra de los Derechos Humanos.

4. Se precisa de actividades de coordinación previa de los oficiales, mediante un esfuerzo sincrónico entre las autoridades estatales y municipales para: a) establecer un sistema de emergencia para atender agresiones que sufran las autoridades y puedan prestar apoyo en tiempo y espacio, b) establecer cercos de seguridad que impidan que los delincuentes realicen bloqueos en los accesos de las poblaciones y, c) prevenir la sustracción de los delincuentes cuando traten de fugarse.





En la parte estratégica

1. Los mandos de las Coordinaciones tanto Territorial como Estatal, de acuerdo a sus atribuciones, facultades y obligaciones enumeradas con anterioridad, no han tomado en cuenta estas consideraciones generales, que hoy, ante tales hechos, son corresponsables de los fatídicos resultados, ya que no se tomó en cuenta el Atlas Nacional de Riesgos de la entidad federativa, el análisis de riesgos del sector, el Estudio de Política Criminal y el Mapeo Geográfico del Delito.

2. Con base en la información anterior, los diferentes cuerpos de seguridad –en su mayoría– de las entidades federativas y municipales, no han logrado establecer un despliegue operativo acorde a la problemática de los delitos de alto impacto que se han detectado y que afectan el área, (además de la posibilidad de la fuga de información). Los patrullajes por sí solos, no inhiben a la delincuencia organizada. Para que el patrullaje sea efectivo deben existir detenciones o aseguramientos de las personas que realicen actividades ilícitas en flagrancia. A partir de esta secuencia se produce la corrupción, para que la autoridad deje de cumplir con sus funciones y sean omisos. Al desmembrar a los grupos delincuenciales se evita que sigan operando sus negocios criminales (cadena de valor de la organización).

El objetivo final de todas las autoridades de seguridad pública es hacer que las organizaciones NO PUEDAN OPERAR; Ante estos escenarios, es importante que se brinden órdenes claras y concisas para cumplir la misión, las cuales deben quedar muy claras para determinar de manera fehaciente el ¿para qué? y el ¿cómo?. No se pueden ejecutar órdenes que contravengan y violen la constitución, las leyes, los códigos y demás normatividad aplicable. Al no existir un objetivo claro y órdenes precisas para abatir los índices de los delitos de alto impacto, el personal operativo hace lo que puede y lo interpreta a su manera, o caen en las garras de la corrupción al quedar desprotegidos ante la red de complicidades de los actores políticos en cada área geográfica.

3. Se requiere de mayor capacitación y adiestramiento para el personal táctico que materializa la proximidad social y sufre de primera mano las agresiones de los grupos de la delincuencia organizada con armas de alto poder.

Todo Plan Estratégico puede ser el mejor, pero si no cuenta con personal táctico con un alto grado de adiestramiento y un buen despliegue, se continuarán perdiendo vidas inútilmente ante esta guerra de papel, que lejos de brindar soluciones, deja mucho que desear la actuación desparpajada de algunos comisarios e inspectores, los cuales en ocasiones tratan de eludir su responsabilidad e ineptitud repartiendo culpas. Tal parece que se les olvidó el principio de la triple función de un Comandante.

Sin duda, con este planteamiento podemos darnos cuenta que la impunidad que existe en las entidades federativas, es provocada por la omisión de las fiscalías y los secretarios de seguridad pública que solo dan conferencias de su ineptitud. Los delincuentes siguen operando dentro del entorno, no se han ido. Los análisis de los Mapas Delictivos hablan por sí solos del cómo está operando cada grupo y cuáles son los delitos de alto impacto que laceran a la sociedad. Insisto, es necesario que los ciudadanos presenten las denuncias, de otra manera, no podemos exigir a los funcionarios y actores políticos que hagan su trabajo. Ellos reciben un muy buen sueldo con el pago de nuestros impuestos, por lo que si no pueden con el trabajo, deben largarse. No se pueden seguir dando excusas para que no se lleve a cabo el Proyecto de Nación de la Cuarta Transformación.

Por último, se habla de un estado militarizado, se habla de letalidad de las Fuerzas Armadas, de violación de derechos humanos, pero cuando se le procesa al elemento policiaco, al militar al guardia nacional, nadie, absolutamente nadie, sale en su defensa. Esto los convierte claramente en ciudadanos de segunda clase, ya que se les juzga siempre con doble moral. Si hacen su trabajo y aplican la fuerza se les dice represores y asesinos, y si respetan los derechos humanos se les llama cobardes, agachones, protectores de delincuentes. Sin embargo, no veo que alguien venga a hacer su trabajo. Si no les gusta su actuar, los invito a darse de alta como policías, militares o guardias nacionales y nos pongan el ejemplo, de lo contrario con su opinión váyanse al carajo.

