La guerra de desinformación no cesa y continúan diversos ataques para frenar los cambios sustanciales que requiere México para consolidar este ciclo de transformación. Lo que le debe quedar muy claro a los mexicanos es que en estos tiempos -absolutamente todos- debemos comenzar a trabajar para cambiar la mentalidad pobre, las envidias y el ego.

Los mexicanos debemos comenzar a cultivar el conocimiento para comprender qué es lo que necesitamos para crecer, no importa el ámbito en donde cada uno se encuentre; y así tomar mejores decisiones al ejercer el derecho de elegir a nuestros representantes. México ya no debe permitir que lleguen a puestos públicos políticos que solo son títeres del sistema, que solo cobran y pagan favores con tráfico de influencias y redes de complicidades.

México exige que sus políticos y funcionarios dejen de dormir, de ser burócratas y vegetar durante su encomienda. Muchos de ellos solo se esconden en las sombras y no producen ningún beneficio para los ciudadanos. ¡Ya basta de tanta omisión! México requiere reactivar su economía, generar empleos, abatir la inseguridad provocada por la delincuencia, así como proteger la salud de los mexicanos. Todo comienza con un buen proyecto que contenga objetivos alcanzables, el cual debe ser medible en su gestión y desempeño, para generar transparencia y producir esos cambios que se necesitan.

La capacidad de cada funcionario comienza por dar bien las órdenes, construir una organización con fortalezas y disminuir sus debilidades; ejercer una fuerte supervisión en los procesos de cada dependencia, orientada a resultados y no justificaciones del por qué no se pudo. Por eso, a quienes han defraudado la confianza del Ejecutivo -como hemos podido observar en los 37 cambios que van en el gabinete- ha sido necesario su relevo inmediato.

Los mexicanos requerimos funcionarios que cumplan con los objetivos, sin que se tergiversen las órdenes del Ejecutivo. Ya que para justificar las malas prácticas del pasado, han abusado y girado órdenes contrarias que han desembocado en abusos, denuncias, demandas, escándalos, que solo ayudan a los derechistas en su afán de lograr denostar los cambios que se han generado y han logrado equilibrar la situación a un piso más parejo. Estos derechistas lloran amargamente y anhelan volver a obtener beneficios, contratos, chayote, etc. No importando el costo y la millonada que estén gastando.

Aquellos que mientras estuvieron bajo el manto del poder en sexenios pasados -como dice el dicho, perro con hueso no muerde- se mantuvieron callados, vanagloriando y exaltando la doble moral ROBANDO dinero del erario. Disfrutaron de la IMPUNIDAD del fuero o cargo, abusando de quienes no se pueden defender y tenían que vivir bajo el yugo de su PREPOTENCIA. Por esta cuestión, los mexicanos debemos denunciar a quienes NO estén comprometidos en la transformación de México: a todos aquellos traidores que cambian de color para recibir beneficios, a todos aquellos políticos que se prostituyen ante el mejor postor, a los funcionarios de todos los niveles que piden dinero para realizar un trámite que es su obligación realizar. Solo así podremos avanzar a un cambio que consolidará la transformación y que todos los mexicanos bien nacidos necesitamos.

Por último, la política siempre ha sido un juego perverso donde los actores utilizan todos los medios para sacar beneficios. Sin embargo, cualquier persona con un poco de sentido común puede entender y ver cuál es el objetivo principal de estos personajes: poder, dinero y espacios públicos para tener a su gente en los puestos claves y conseguir así a su vez, más poder y dinero. Y no sólo hablamos de espacios públicos en los gobiernos de los tres niveles, nos referimos también a los espacios de opinión pública, los cuales son de suma relevancia.

Desde diferentes frentes se ataca todo aquello que perjudique a un grupo de poder y sus intereses, tanto los temas políticos, económicos, de seguridad, salud y sobre cualquier tema. Estos oportunistas solo buscan generar un mayor impacto. No podemos olvidar que su interés sigue siendo siempre el mismo: la acumulación de poder y dinero para el grupo preponderante que busca tener mayores espacios de poder y privilegio.

Muchos supuestos especialistas en seguridad han cambiado radicalmente sus opiniones, desde los que apoyaban el trabajo de la Fuerzas Armadas hasta los que ahora acusan de una militarización, lo cual no pueden justificar en la realidad. De igual manera hay quienes después de ser parte de esos gobiernos del pasado tratan por todos los medios de desvincularse de quienes hoy están siendo acusados por haber cometido delitos ligados al crimen organizado.

Hay otros que intentan, por todos los medios, de vender la idea de que todo acto de investigación en su contra es un vendetta personal del presidente de la República, y es aquí donde quiero abundar.

Me resulta curioso ver cómo tratan de victimizar a una persona como Carlos Loret de Mola, que es más conocido por sus montajes y cobros por entrevistas que por su trabajo periodístico. ¿Acaso se nos olvida el caso de Israel Vallarta y Florence Cassez? ¿o cuando inventaron el rescate de una niña que nunca existió en el terremoto de 2017? Una niña que supuestamente pedía auxilio, de nombre Frida Sofía, y que nos tuvo a todo un país con la esperanza de que pudiera ser rescatada con vida.

Conociendo todos el lamentable desenlace a dichas mentiras, ese es el personaje que además lavó la cara al ex gobernador Javier Duarte en su programa en vivo para que después éste pudiera fugarse. Ese personaje inventó ser corresponsal de guerra y fue desmentido por los corresponsales auténticos. Ése es el personaje que con el gran apoyo y dispendio de recursos busca ser la punta de lanza de la reconquista del poder para los interés capitalistas de un grupo de políticos y empresarios que se creían dueños de México. Esto además es aberrante.

Un personaje mentiroso, infiel, que vende su dignidad por algunos millones de pesos, no es para mí un ejemplo a seguir. Ahora me doy cuenta que esos grupos que han perdido el poder y que están desesperados por recuperarlo tienen personajes tan poco creíbles e impresentables como el ex candidato a la presidencia de la República Ricardo Anaya. En anteriores columnas comenté que seguramente no se presentaría ante el juez federal de control con sede en el reclusorio norte, ya que era más que claro que sería vinculado a proceso y que además saldría a victimizarse en redes sociales, cosa que hizo. Cantada vale doble.

Es fácil recordar que él está siendo imputado por la Fiscalía General de la República debido a la demanda que se le realiza Emilio Lozoya por haber recibido poco más de seis millones de pesos, por lo que por más que se trate de desviar la atención, se cuenta con datos suficientes para considerar que existen hechos e imputaciones con clara apariencia de delito. Sin embargo, es más fácil tratar de desviar la atención y victimizarse cuando la realidad es que solo necesita contestar por las imputaciones en su contra. Pero no puede hacerlo, por eso siempre es mejor gritar que existe una persecución política a reconocer que cometió un delito.

Finalizo con un comentario que un grupo de amigos hizo en una reunión donde manifestaban que Loret sería buen candidato a presidente, pero que veían mejor a Lorenzo Córdova, más político y con mayores cualidades, a lo que les pregunté ¿No se supone que el presidente del INE es el árbitro electoral y no tiene interés en ningún otro cargo público donde pudiera inclinar la balanza a un lado u otro? Les dejo esto de tarea porque ya lo están cocinando como una posibilidad en este desierto de figuras, en donde se gana más con una guerra de desinformación que con la verdad.

