Desde mediados del mes pasado Andrés Manuel López Obrador decidió hacer una gira de agradecimiento previa a asumir la Presidencia de la República, pero parece que no ha terminado de entender que ya es presidente electo y la responsabilidad es muy distinta a la intención.

Promesas

No ha terminado la gira y se seguirán sumando promesas, pero en lo que lleva es de llamar la atención que se presenta como una especie de benefactor que habla de lo que traerá a nombre propio y no como parte de los bienes públicos que se generan con los impuestos que todos pagamos. Algunas promesas que llaman la atención:

· Descentralización de las instancias federales. Al menos en Morelia hace unos días habló una vez más de que el Seguro Social tendrá sus oficinas centrales en Michoacán, igual que una instancia nueva que se encargará de educación superior en todo México. Descentralizar es una buena idea en muchos aspectos, pero la funcionalidad y conveniencia es un tema que va más allá de discursos... hace unos meses López Obrado dijo que los gobiernos estatales estarían dispuestos a donar inmuebles para albergar las instituciones, pero ¿por qué esa seguridad? Y si llegara a pasar ¿sería bueno?... La única forma de que fuera realmente una medida funcional bajo tres premisas: primero que paguen renta o en su defecto predial e impuestos locales, segundo que las instituciones se renueven con trabajadores que sean contratados en cada lugar y tercero que no sean instancias que requieran la visita de mexicanos de otros estados... hay lugares a los que es realmente caro ir.

· En cada lugar visitado ha prometido universidades nuevas y aquí una vez más... es bueno que haya nuevas universidades y se pueda llegar a mucho más jóvenes, pero hablar de hacer nuevas universidades cuando hay varios rectores pidiendo recursos en la Cámara de Diputados para poder salir de la quiebra es absurdo. Primero hay que hacer funcionar las que ya hay en cada estado y luego ver ampliar la red.

· También ha hablado de acabar con el sindicalismo charro, cuando está aliado con varios líderes sindicales que cabrían en el calificativo de "charros" y si piensa que se erradica dicho problema haciendo elecciones democráticas debería estudiar la historia reciente de México; esa reforma ya se hizo y los líderes sindicales más "charros" del país han sido ratificados democráticamente... el problema es un poco más profundo.

· Ha prometido bajar impuestos, subir el salario, obras de infraestructura carretera, hidráulica y hasta ferroviaria, entre muchas otras cosas.

Todo cuesta

Es importante que se reconozca el momento y lo que involucra todas las cosas que está prometiendo... todo cuesta y cuesta mucho y bajo la premisa de que el país está en quiebra (premisa un poco malinterpretada que dijo AMLO) se ve complicado que todo esto se haga realidad.

Ser presidente es asumir la responsabilidad y ser presidente con mayorías en el Congreso es asumir toda la responsabilidad; ojalá y no empecemos a oír escusas como que no hay dinero o que dejaron muy mal el país y no se podrá porque quien está prometiendo cosas por todo México es el Presidente Electo, no un candidatoá

A marchas forzadas

@JulioCastilloL | @OpinionLSR | @lasillarota