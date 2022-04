La farsa de la consulta

Por fin llegó el día y después de mucho show, mucho dinero, muchos insultos y muchos absurdos se llevará a cabo la consulta de revocación de mandato para satisfacer el frágil ego de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Es obvio que no es competencia electoral porque sólo hay un actor interesado y eso elimina la posibilidad de hablar de competencia alguna, pero sin lugar a dudas es un hecho histórico ya que no sólo es algo que nunca se había hecho en México, es el claro intento de acabar con la democracia por la vía democrática... el sinsentido por el que varios líderes populistas en el mundo han logrado ampliar sus mandatos de forma ilegal, y aunque aquí aun estamos lejos de que eso se concrete, el camino está traslado... algunos comentarios al respecto:

· Para empezar, hay que entender que AMLO no está poniendo en juego la continuidad de su gobierno en la consulta. López Obrador fue electo en el 2018 para ser presidente hasta 2024 y aunque diga que se someterá a la voluntad de la mayoría eso no es ni necesario, ni cierto. La reforma hecha para hacer la votación es posterior al 2018 y la ley no puede ser retroactiva.

· El tema de la "ratificación de mandato" es más complejo porque la gente de Morena y el mismo López Obrador han hablado de que la consulta es "para que se quede AMLO" o "para que continúe AMLO"... eso es totalmente fuera del objetivo de la consulta ya que eso habla de extender el periodo... incluso en el dictamen del Senado del 15 de octubre de 2019 (con el que se aprobó la revocación) dice: "En ningún caso podrá interpretarse la revocación del mandato, como una posible consulta sobre la permanencia en el cargo, o ratificación de la misma".

· Toda la votación ha estado plagada de ilegalidades... desde el burdo intento de modificar las reglas ya iniciado el proceso de "gutierritos", el pequeño presidente de la Cámara de Diputados que no ha entendido que tiene que cumplir la ley, pasando por los miles de posters y de espectaculares ilegales que han puesto, y llegando hasta la triste escena de ver a aviones de la Guardia Nacional transportando a militantes de Morena para promover la votación se han cansado de romper la ley e insultar al INE.

· Por otro lado, en el remoto (remotísimo) caso de que participen más de 37 millones de mexicanos y pierda AMLO, y lo reconozca (cosa que jamás ha pasado cuando lo han derrotado) y decida irse (porque ninguna ley lo obliga a ello) lo que pasaría es que Morena (en el Legislativo) pondría un presidente sustituto para terminar el sexenio y eso es todavía más antidemocrático que la consulta misma porque quiere decir que tendríamos un presidente por el que nadie votó por más de dos años...

· Para entenderlo en cifras... AMLO tuvo 30.11 millones de votos en 2018 (con una participación de 56 y medio millones de personas), en el 2021 Morena tuvo 17 millones de votos (con una participación de 48 millones)... para que la consulta tenga validez tienen que participar como 37 millones de personas y nadie más que el presidente y Morena están interesados... ah y para que se hiciera la farsa de la votación del domingo entregaron como 10 millones de firmas y al menos esas deberían de juntar sin problemas... supongo... pinta para fracaso en cualquier escenario y lo saben... por eso le pidieron a sus gobernadores y secretarios compromisos mínimos de participación, por eso se ve a todos muy movidos rompiendo la ley para convencer a más personas de participar e incluso sé... por muy buena fuente, que le "condicionaron" la candidatura a la Jefa de Gobierno si no cumple un mínimo...

· Además, todo esto sólo tiene un fin: intentar debilitar al INE, pero no está de más recordarle al presidente que el INE tiene más aprobación popular que él y que por mucho que todos los días los ataque no tiene los números en el legislativo para desmantelarlo... México defiende al INE y cada día más personas están entendiendo que son puras mentiras lo de AMLO.

En fin... quien quiera participar es muy respetable su elección, pero sólo estará perdiendo el tiempo y entrando en el juego de un presidente que ha destruido mucho y nada ha logrado construir... en este proceso, a diferencia de las elecciones, el no participar tiene un peso ya que la ley dice que se necesita el 40% de participación para que tenga valor oficial; o sea que no participar le quita valor oficial y esa es la opción por la que yo optaré... si el presidente quiere aventarse confeti solo y celebrar con sus amigos y a cargo de todo México su popularidad (entre sus propios acarreados), conmigo no cuenten.

