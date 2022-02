La esterilización ya es ley, alcaldes deben cumplir

El único camino para evitar que más animales mueran en las calles es la esterilización. Esto no lo digo yo, lo han dicho durante años cientos de organizaciones de la sociedad civil enfocadas al rescate de animales y campañas de esterilización a lo largo de todo el planeta. El tema de la esterilización no es algo que debemos dejar de lado, dado que ahora ya tenemos leyes que obligan a los gobiernos a que no teman la bandera de bienestar animal como un acto electoral o un tema circunstancial y de momento, sino como políticas públicas sustanciales y continuas que le dan base y fundamento al tema del bienestar animal a nivel municipal, estatal, y tendría que ser también a nivel nacional

Como diputada local le recordé a los 16 alcaldes de la CDMX que es obligación de las Alcaldías desarrollar actividades en bienestar de los animales de la Ciudad de México. Como Secretaria de la Comisión de Bienestar Animal envié un oficio a las 16 demarcaciones para recordarles que de su Presupuesto de Egresos deben destinar al menos el 0.1 por ciento a proyectos de inversión en "Esterilización Obligatoria Masiva y Gratuita de Animales", como lo establece la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México.

Dicha ley reconoce a los animales como seres sintientes y, por lo tanto, deben de recibir trato digno, además que las autoridades de la Ciudad deberán garantizar la protección, bienestar, así como el trato digno y respetuoso a los animales y fomentarán una cultura de cuidado y tutela responsable.

La Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México estipula que las demarcaciones están obligadas a coordinarse con la Secretaría de Salud local para realizar campañas de vacunación antirrábica, campañas sanitarias para el control y erradicación de enfermedades zoonóticas, de desparasitación, y de esterilización.

Por lo anterior, recordé a nuestros valiosos alcaldes y alcaldesas su compromiso con los perros y gatos de la capital.

Cabe destacar que la alcaldía Álvaro Obregón debería destinar a este rubro 3 millones 211 mil 792 pesos, Azcapotzalco 1 millón 937 mil 522 pesos, Benito Juárez 2 millones 263 mil 900 pesos, Coyoacán 2 millones 845 mil 415 pesos, Cuajimalpa 1 millón 746 mil 125 pesos, Cuauhtémoc 3 millones 376 mil 156 pesos, Gustavo A. Madero 4 millones 795 mil 30 pesos, Iztacalco 2 millones 40 mil 126 pesos, Iztapalapa 5 millones 879 mil 463 pesos, Magdalena Contreras 1 millón 706 mil 993 pesos, Miguel Hidalgo 2 millones 440 mil 973 pesos, Milpa Alta 1 millón 458 mil 338 pesos, Tláhuac 1 millón 727 mil 975 pesos, Tlalpan 2 millones 705 mil 561 pesos, Venustiano Carranza 2 millones 809 mil pesos y Xochimilco 2 millones 65 mil 88 pesos.

Creo fervientemente que sin esterilizaciones y sin la responsabilidad de autoridades que destinen los recursos suficientes, lo que la ley ya ordena, el tema de protección animal seguirá siendo solo una bandera electoral y no será útil para mermar el gran problema de animales sufriendo en la calle. La población canina y la población felina requieren toda nuestra atención porque este es un tópico que abarca a los mexicanos en general. Ricos, pobres y clase media tienen animales que aman y merecen la protección del Estado.

