La escritura de mujeres: Carmen Boullosa en entrevista con Mónica Maristain

"Nosotras hablamos" es una serie de entrevistas con escritoras y poetas organizada por la revista Este país. Nos trae las voces de Mónica Maristáin y Carmen Boullosa en una delicia de entrevista. Así reunidas, el resultado no podía ser otro. "¿Cómo es ser mujer-escritora?" pregunta Mónica. "Porque ahora pareciera que además de ser escritora, una tiene que ser mujer". Carmen responde: "Cuando empecé jamás me pasaba ni por aquí que fuera yo escritor-a, era involuntario. Recuerdo con mi primer compañero, él tenía todos sus libros y todos mis libros eran de mujeres... ¿qué hacía yo con ellas? Fue un poco una medida de asombro, de afinidad y de extrañeza".

Las escucho y me pregunto cuántas miles de mujeres un día descubrimos que nuestros libreros eran distintos: estaban llenos de autoras. Sucedía por necesidad, por urgencia. Sucedía de hallazgo en hallazgo. Sin darnos cuenta. Un buen día alguien nos lo señalaba y una lo constataba atónita. ¿Seré víctima de algún extraño síntoma? ¿Me falta un tornillo? Carmen narra cómo fueron sucediendo esos encuentros entre mujeres: sus preguntas coincidían. Su descubierta de la revista MS. "Era una revolución de las costumbres privadas..." MS fue una publicación feminista creada por Gloria Steinem y Dorothy Pitman Hughes. Su primer número apareció como un anexo en la revista New York en 1971. Un año después fue lanzada como revista independiente y tuvo un gran éxito. Algo estaba sucediendo. Algo se movía para las mujeres: se estaban buscando. Hacia adentro de cada una y hacia afuera. En la revuelta íntima y en la revuelta colectiva. En la posibilidad de identificarse, sumarse, construir. Crear juntas.

En agosto de 1970 las feministas realizaron en París el acto simbólico que se considera el comienzo del Movimiento de Liberación de las Mujeres (MLF) en Francia: llevaron flores a la tumba del soldado desconocido bajo el Arco del Triunfo. ¿La consigna? "Hay alguien aún más desconocido que el soldado desconocido: su esposa". En 1970 en Italia, Carla Lonzi fundó el colectivo "La revueta de las mujeres" y juntas publicaron un manifiesto feminista. En mayo de 1971 en la Ciudad de México, un grupo de feministas: Marta Acevedo, Ana Victoria Jimenez, Antonieta Zapiain y Greta Grunberg del colectivo "Mujeres en Acción Solidaria" (MAS) convocaron a un inolvidable mitin frente al Monumento a la Madre para reivindicar el derecho a la maternidad deseada y protestar contra la objetivación de las mujeres.

En 1975 Hélène Cixous publicó "La risa de la medusa" En 1977, "La llegada a la escritura". Nombró la posibiidad y la necesidad de lo que ella llamó: "escritura-mujer" (Écrire-femme). La "escritura femenina" ¿propuesta? ¿reivindicada? por los feminismos de la diferencia. En octubre de 1976, Alaíde Foppa, Margarita García Flores, Elena Poniatowska, Marta Lamas, Carmen Lugo, Lourdes Arizpe, Alba Guzmán y Elena Urrutia lanzaron el primer número de la revista (Fem) que fue un punto de unión para los feminismos mexicanos, sobre todo, para las mujeres que nos vivíamos aisladas en los estados.

Carmen escribía sin parar. Hacía libros de autora con la pintora Magali Lara. No pensaba entonces, en nada parecido a una "escritura-mujer". Nos dice: "No creo que el texto literario tenga que tener una consigna". Y, sin embargo: "Ahora volteo y veo mis primeros poemas y eran obsesiones feministas"...estaba todo puesto, pero yo no lo leía así, no era en consciencia... la adultez que mi madre hubiera soñado para mí, no se parece en nada a la mía... fue una creación de mi propio instinto de sobrevivencia...había un ansia que requería el doble impulso del poeta que va a hablar del silencio y de la posibilidad de la poeta que va a hablar de su propia voz". Los setentas fueron un estallido en esa búsqueda de las mujeres de "una voz propia". ¿Acaso las mujeres podíamos ofrecer una mirada distinta a la que hasta ese momento ofrecían mayoritariamente los hombres? Si pintábamos, ¿era distinto? ¿y si escribíamos? ¿La singularidad de cada persona, hasta dónde estaba determinada por su pertenencia sexual?

Mónica pregunta por la historia del feminismo: "A veces, pareciera que el feminismo comenzó ahora y que no hay nada por detrás". Es importante la memoria. Conocer las luchas del pasado. Las reivindicaciones, las escrituras. Las estrategias. Cada generación tiene mucho por aprender de las generaciones que la preceden y de las que la suceden. Carmen cita a la escritora María de Zayas (siglo XVI), prohibida por la Inquisición. A Cristina de Pizan (siglo XIV) y su "Ciudad de las damas"... "( el feminismo) ha sido una presencia de muchos siglos. Creo que la diferencia ahora es que ha tomado -literalmente- el espacio público". Sí es una de las diferencias más importantes: la toma masiva del espacio público ante los elevadísimos índices de violencia. Las redes que facilitan el intercambio de información, talleres, debates, convocatorias a los mítines y marchas. El ¡Ya basta! ante la precarización de la vida de las niñas, adolescentes y mujeres. La participación activa y pensante de un número cada vez mayor de mujeres muy jóvenes.

¿Cómo analizar el pasado desde estas nuevas, masivas "gafas violeta"? una pregunta que inquieta a Mónica. "Hay que ser muy cuidadosos de no convertirse en nuevos inquisidores y sí convertirse en nuevas miradas...Pienso en Cortés y en su mujer asesinada con la almohada, el primer feminicida... la cantidad de mujeres, que no son solo el lote en el que venía la Malinche, que le fueron regalando de victoria en victoria, como botín o como soborno... en todas las artes, en los medios, en el cine, la construcción de una nueva mirada es muy importante. Pero la construcción de la inquisición me preocupa muchísimo. "Las escucho y pienso en los incendiarios debates alrededor de la obra del pintor Balthasar Klossowski (Balthus), o alrededor de "Lolita" de Vladimir Nabokov. ¿Acaso sería deseable desaparecerlos"? Trabajar el parteaguas, la especificidad de los tiempos y "las nuevas miradas".

Carmen dice: "los medios han ido respondiendo -porque no les queda de otra- a una nueva mirada... La construcción de la masculinidad es una educación en la violencia... tienen que buscar otra manera de ser varón... no es resentimiento (de mi parte), es observación... la violencia doméstica, por ejemplo". Sí, transformar esos mandatos de "virilidad" que atraviesan por la apropiación de los espacios privados y públicos, por una manera de entender los vínculos como un ejercicio de poder entre sometedores y sometidas. Como escribió Rosario Castellanos: construir "Otra manera de ser humano y libre/otra manera de ser".

"Todos tus libros revelan lo feminista que eres y la mujer que eres, toda tu literatura está atravesada por ese sentimiento de ser mujer", dice Mónica. Es un hecho: los personajes femeninos de Carmen, su manera de enfrentar la munda. La manera en la que hace piruetas con los géneros literarios y con los géneros. Su escritura misma es una reivindicación de las feminidades. No como decreto, no. Tampoco como consigna. Como rotunda consecuencia de esas corrientes inconscientes que nos llevan hacia elecciones de vida. La necesidad de indagar-se. De encontrar-se en una narrativa distinta que podríamos llamar el "paulatino desmusamiento", para inventarse autoras. La escritura de autoras. El personaje de "El libro de cabecera" que tendía su cuerpo inmóvil para que fuera escrito por los mejores calígrafos, hizo una descubierta telúrica un buen día: existía una mejor opción. Ser la creadora de su propia caligrafía.

Aquí la pueden ver completa.

