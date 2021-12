La escritora Annie Ernaux y su madre

Annie Ernaux ha escrito, sobre todo, obras autobiográficas. Su infancia y adolescencia en un medio modesto, pero en el que, a base de muchos trabajos y esfuerzos se lograba salir adelante. Sus sueños de una vida distinta que de alguna manera eran la prolongación del sueño de su madre. Cada una a su manera. Cada una desde puntos de partida bien diferenciados: los orígenes marginales de la madre. Los orígenes ya un poco más desahogados de la hija. La madre de Annie leía, le importaba "la educación", acompañaba a su hija en sus aprendizajes en la escuela. Intentaba aprender palabras "elegantes". Las ensayaba hasta aprender a usarlas cuando atendía a la clientela. Se pintaba los cabellos de rojo y vaya que sabía ocupar el espacio. "Nada de su cuerpo se me escapaba. Estaba convencida de que cuando creciera yo sería ella".

Recuerdo esa desazón que la escritora narra en "Los armarios vacíos". La tienda de abarrotes de la madre y la mirada de Annie recorriendo los anaqueles en desorden. Su sentimiento de asfixia ante la alienación de los días que interminablemente se repiten. Su deseo de huir de los espacios reducidos. Su pregunta insistente: ¿por dónde queda eso que ella podría considerar "la belleza"? La madre deseaba que su hija llegara a la universidad. Lo deseaba y lo temía. Esa distancia entre las aulas y la modestia de su vida podía separarlas. Sin embargo, la madre se arriesgó. Entre el reproche, los chantajes y un cierto orgullo. "No le gustó verme crecer", escribe la hija. Su libro "Una mujer" es el intento de recorrer pasajes de la vida de su madre. El intento de aceptar el proceso del deterioro del cuerpo. La casa de reposo. La pérdida de la memoria. La muerte: "Mi madre murió el lunes 7 de abril en la residencia de ancianos del hospital de Pontoise, donde la había ingresado dos años antes. El enfermero dijo por teléfono: 'Su madre se ha apagado esta mañana, después de desayunar'. Eran más o menos las diez".

La descripción de los trámites. Los pasillos. La bolsa de plástico con los objetos de su madre. La morgue. El camisón para vestirla por última vez. ¿Qué hace una con esa bolsa donde cupo "todo" lo que llamaron: "las pertenencias de su madre"? Annie hace un viaje al pasado a la búsqueda de esas "pertenencias". Los orígenes de la madre. Sus anhelos. Su realidad. Sus contradicciones. Sus furias. Su amor. Su violencia: "Le notaba enseguida en la cara cuando estaba contrariada. En familia, decía lo que pensaba con palabras abruptas. Me llamaba camello, marrana, pájara o simplemente 'desagradable'. Me pegaba con facilidad, tortas, a veces puñetazos en los hombros ('¡La habría matado si no me retengo!'). Cinco minutos después me estrechaba en sus brazos y me convertía en 'su muñequita'".

?"El coche fúnebre partió inmediatamente para Yvetot, en Normandía, donde mi madre iba a ser enterrada junto a mi padre". La familia que los espera. Las palabras de consuelo que suelen ser tan inadecuadas. "Me decían, 'de qué habría servido que viviera más años en ese estado'. Para todos, era mejor que se hubiera muerto. Es una frase, una certeza, que no entiendo... Se terminó todo, esta vez de verdad... durante toda aquella semana, me echaba a llorar en cualquier sitio. Al despertarme, sabía que mi madre había muerto. Emergía de sueños pesados de los que no recordaba nada, salvo que ella estaba ahí, y muerta... voy a seguir escribiendo sobre mi madre. Es la única mujer realmente importante en mi vida y estaba demente desde hacía dos años..."

"Me parece que ahora escribo sobre mi madre para, a mi vez, traerla al mundo".

Annie escribió antes de su madre. Mucho, en otros libros. Pero éste es distinto. Es una escritura después de la muerte, para aceptar la muerte. O para negarla, por lo menos, por un tiempo. "Para mí, mi madre no tiene historia. Siempre ha estado ahí. Mi primera reacción, al hablar de ella, es fijarla en unas imágenes sin noción de tiempo: 'era violenta', 'era una mujer que encendía todo a su paso', y evocar en desorden escenas en las que aparece. Así solo encuentro a la mujer de mi imaginario, la misma que, desde hace unos días, en mis sueños, vuelvo a ver viva, sin edad precisa, en una atmósfera de tensión semejante a la de las películas de miedo". Annie querría descubrir a esa mujer que fue su madre. Irla hilando a través de fotos, anécdotas escuchadas. Memorias propias. ¿Cuándo fue feliz? ¿está contenta en su foto de bodas? "De la felicidad y el orgullo de recién casada, estoy casi segura. De sus deseos, no sé nada".

Escribir de su madre y tratar de ser "justa". ¿Acaso es posible? La intimidad. Los secretos de la mujer que fue su madre. La opacidad de los vínculos entre madre e hija. Las cargas inconscientes. Esa mujer que durante los bombardeos en la segunda guerra se negaba a bajar a un refugio porque prefería "morir en su casa". La que en su tienda de abarrotes les fiaba a los clientes. La tan enfrascada en su "reputación" y en "el qué dirán" de las comunidades pequeñas. "Querría aprehender también a la mujer que existió fuera de mí, la mujer real, nacida en un barrio rural de una ciudad pequeña de Normandía, y muerta en el servicio de geriatría de un hospital". La madre nació en 1906. Fue hija de una tejedora y un carretero. Estaba muy orgullosa de haber crecido en las periferias de un pueblo pequeño y no en "zona rural". Ella no era "una campesina". ?La que irritaba tanto a su hija con sus pretensiones ingenuas: "¡Hay que saber mantener el estatus!".

"Mi abuela gobernaba y se encargaba, a base de gritos y golpes, de 'enderezar' a sus hijos... Conocía todos los gestos que hacen posible a una arreglárselas con la pobreza. Ese saber, transmitido de madres a hijas durante siglos, se detiene en mí que solo soy la archivista". "La archivista" recuerda: "(mi madre) daba portazos, apilaba las sillas a golpes sobre las mesas, para barrer. Todo lo que hacía, lo hacía con ruido. No colocaba las cosas, parecía arrojarlas". Y la hija huyó. Hacia la universidad, el trabajo intelectual, la escritura. Se casó. Tuvo hijos. Se mudó a esa otra clase social que su madre habría deseado tanto para sí misma. Descubrió el enorme amor de su madre por sus nietes. Su solidaridad, a su manera, su independencia. Y la hija que recién tuvo que enterrar a su madre escribe este párrafo de reconocimiento y gratitud: "Durante la adolescencia me despegué de ella y ya no hubo más que lucha entre nosotras dos... estuvo dispuesta a cualquier sacrificio para que yo tuviera una vida mejor que la suya, hasta al mayor de todos, separarme de ella. Estaba segura de su amor y de esta injusticia: ella servía patatas y leche de la mañana a la noche para que yo estuviera sentada en un anfiteatro oyendo hablar de Platón".

La madre leía con ella. No se le hubiera ocurrido una hija escritora, esperaba lo que esperó para ella misma: un "buen matrimonio". Pero la escuchaba recitar poesías, ahorraba para llevarla a comer pastelitos en un salón de té. A lo largo de su vida mantuvo ese movimiento pendular entre su felicidad por la vida "pequeño burguesa" de la hija y sus resentimientos. Annie no nos dice nada, en "Una mujer" acerca de lo que su madre pensaba de su escritura tan intimista. Llegó el día en que Annie ya no pudo sostener los cuidados necesarios para compartir su hogar con su madre: "Su historia se detiene, esa en la que ella tenía un sitio en el mundo. Perdía. ?Eso se llama enfermedad de Alzheimer, nombre dado por los médicos a un tipo de demencia senil. Desde hace unos días, cada vez me cuesta más escribir, porque no querría haber llegado nunca a este momento. Sin embargo, sé que no puedo vivir sin unir por la escritura a la mujer demente en la que se convirtió con la fuerte y luminosa que había sido".

Los últimos tiempos de la madre. Los lenguajes cambian. La madre no puede reconocerla, pero Annie la peina y a ella le gusta. Le desliza chocolate entre los labios.

"Olvidó el orden y el funcionamiento de las cosas. Perdió prácticamente todos sus enseres personales, un cárdigan que le había gustado mucho en su día, su segundo par de gafas, su neceser. Le daba igual, ya no intentaba encontrar nada". ¿Cómo no recordar "Una muerte muy dulce", el libro autobiográfico en el que Simone de Beauvoir narra las últimas semanas de vida de su madre? Aprehender cada instante. Describir las traiciones del cuerpo. Reconciliarse con la madre ante esa fragilidad que la aleja cada vez más de la mujer que fue. ¿Cómo se transita esa pérdida que no se parece a ninguna otra: la muerte de la madre? Tan imposible. Tan irreal. ¿Cómo se separa de la certeza de la propia muerte que por momentos toma un carácter de inminencia? "No se acordaba de lo que le pertenecía, ya no tenía nada suyo... Pero ella tenía ganas de vivir". Maternar a la madre.

