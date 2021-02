La energía del pasado

La iniciativa preferente del presidente López Obrador se aprobó en la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados el viernes de la semana pasada y en su camino ya va para el Senado. Creo que esta es la primera vez que cumple lo que dice en su "mañanera" y efectivamente no le cambiaron ni una coma a la iniciativa preferente, pero eso será en su propio detrimento, algunos comentarios al respecto:

· La reforma hace a la CFE una empresa hegemónica violando la Constitución, la libre competencia y cerrando un sector de inversión... generando nuevos problemas y más desempleo.

· La reforma ordena retirar los permisos de autoabasto en la industria; esto quiere decir que las empresas que invirtieron en parques eólicos o generadores para abastecerse ya no podrán hacerlo y al parecer el gobierno va contra ellos...

· Ahora estaremos obligados a comprar energía cara y contaminante y eso recaerá directamente en los bolsillos de los ciudadanos... para ponerlo en términos claros, el megawatt más barato que produce la CFE cuesta 35 dólares, el megawatt promedio que compra la CFE a empresas que ganaron las subastas cuesta en promedio 17 dólares... o sea por ley tendremos que pagar los caros... y si llegaran a costar lo mismo, simplemente sería financiándose de impuestos...

· Además, se está ponderando la energía más contaminante y se está poniendo al final la limpia... o sea, producir o invertir en energías limpias simplemente sería absurdo en este país... y no está más decir que quienes invirtieron anteriormente están siendo defraudados.

· El presidente López Obrador, demostrando una vez más su limitado entendimiento de la realidad, dijo que el T-MEC no habla de energía y es cierto no habla de energía, pero sí habla de libre competencia y dice que no se puede legislar para favorecer una empresa en particular y CFE es una empresa y no sólo es una empresa, es una empresa estatal, con lo cual no sólo se beneficia a una empresa... básicamente se nacionaliza un sector... así como en Venezuela o como López Portillo.

· Estamos golpeando una vez más la confianza para invertir en nuestro país y generando más desempleo...

Si no modifican sustancialmente la reforma vendrá una ola de litigios porque evidentemente la reforma trasgrede la Constitución, tratados internacionales y el concepto de propiedad privada...

Si continúan en la necedad pasará lo inevitable... se perderán litigios, se tendrán que pagar compensaciones millonarias y además ni siquiera tendremos la energía que se necesita para cubrir la demanda y eso hará que sigan los apagones... no es que apaguemos la luz de 6 a 11 pm (como si viviéramos), no es que Texas no nos venda gas (eso fue otra mentira del gobierno), tampoco es la calefacción en el norte o los aires acondicionados en el sur... son las consecuencias de un gobierno inepto que simplemente no puede con la responsabilidad de gobernar.

