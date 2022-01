La educación anquilosada

Vivimos una época de gran aceleración, y por lo tanto una en la que los cambios son cada vez más rápidos. Pienso en todo tipo de cambios, desde los tecnológicos hasta los biológicos y los naturales, pasando por los que definen la organización de las actividades y las relaciones humanas.

Eso hace que muchos de los desequilibrios y rezagos indeseables que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo se agranden y se profundicen, ante lo cual en muy pocos ámbitos del conocimiento y de actividad las personas se estén preparando para adaptarse de manera eficaz y conveniente.

De entre el universo de temas que pueden comentarse en este contexto, hoy me referiré a las relaciones entre la educación (en especial la de nivel superior) y las actividades laborales, a la luz de este fenómeno que ya se conoce internacionalmente como la cuarta revolución industrial (4RI).

En términos generales, las primeras tres revoluciones se refieren, primero, a la de los siglos XVIII y XIX con la mecanización de las actividades de producción y el uso de motores de vapor; segundo, a la de principios del siglo XX, con la aparición de líneas de producción en serie y el uso generalizado de la energía eléctrica; y la tercera, la de los años setenta del siglo XX, con la automatización de la producción y los servicios haciendo uso de la electrónica y las tecnologías de la información. La cuarta revolución industrial se presenta como una transformación digital redefine la interacción, o mejor dicho, la simbiosis entre humanos y máquinas.

El internet de las cosas, la cloud computing, el uso de Big Data, el Blockchain, la inteligencia artificial y la nanorobótica, son ejemplos del tipo de tecnologías exponenciales que están revolucionando las actividades laborales. Y uno de los aspectos más preocupantes de esta revolución es el que tiene que ver con la eventual sustitución de seres humanos por máquinas dotadas de inteligencia artificial, lo cual ya no se trata de ciencia ficción, pues la posibilidad de que empiecen a florecer sistemas no humanos que ofrecen servicios médicos, contables, legales, económicos, de diseño arquitectónico o de desarrollos tecnológicos, por poner algunos ejemplos, está al alcance de la mano.

Y ante este panorama, la gran mayoría de las instituciones de educación superior en todo el mundo están reaccionando con desesperante lentitud. Sus programas curriculares siguen arrastrando esquemas tradicionales, acartonados, armados en bloques de conocimientos que desde hace décadas se creía que debían tener los estudiantes para insertarse adecuadamente en las actividades laborales, y que la realidad acabó por desmentir. Las brechas entre los conocimientos, las habilidades y las competencias necesarias para poder realizar los trabajos de hoy y del mañana, y la preparación de las y los egresados del sistema educativo vigente, no dejan de crecer.

El Foro Económico Mundial adelantó en 2018 unas estimaciones interesantes: 65% de los estudiantes del presente trabajarán en trabajos que no existen actualmente y 47% de los trabajos actuales se automatizarán en la próxima década. Y en lo que se refiere a los estudios de posgrado, se estimaba que más del 50% de los contenidos vigentes de un posgrado serán inútiles en 5 años.

Si ya de suyo la mayoría de los programas curriculares no ha podido preparar a los estudiantes para integrarse oportuna, plena y productivamente a los espacios laborales, el escenario que enfrentamos con la cuarta revolución industrial es mucho más complicado, pues observaremos una importante aceleración de la tasa de disrupción de una enorme cantidad de actividades y trabajos.

Para poder enfrentar mejor ese escenario, se requiere repensar a fondo el sistema educativo que tenemos e incluir tanto en el diseño de los programas curriculares como en la práctica docente las mismas tecnologías exponenciales que están transformando las actividades laborales. No se puede hacer como que se enseña computación cuántica, destinando un semestre completo a electricidad básica.

La gama de los beneficios obtenibles de una reconcepción de los sistemas educativos, para que estén a la altura de las necesidades de la cuarta revolución industrial, es muy amplia. Entre ellos están el acceso a nuevos y más efectivos métodos y recursos de aprendizaje, el acceso a más bases de datos, el intercambio de experiencias con personas del mundo entero, el poder continuar el aprendizaje en cualquier momento y en cualquier lugar, más oportunidades aprendizaje individual y colaborativo, y algo cada vez más importante para seguir formando parte de los mercados laborales: proporcionar esquemas para continuar aprendiendo cosas útiles de por vida.

Como estudiantes, todos pensamos o preguntamos alguna vez en clase: ¿y eso para qué me va a servir? Como maestros, a veces sabíamos y explicábamos porqué la pregunta no tenía lugar, pero otras teníamos que reconocer, muy a nuestro pesar, que había que dar el material porque era parte obligatoria del plan curricular. Cada una de estas últimas ocasiones era una pequeña muestra de un mal mayor: el anquilosamiento de un sistema educativo que no atinaba a preparar a las y los alumnos para tener una vida productiva de largo plazo.

La cuarta revolución industrial está mostrando con toda nitidez los costos de ese anquilosamiento. Aprendamos a desaprender, y empecemos a innovar.

