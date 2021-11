La dignidad y Jorge Alcocer

José María Fonollosa y Joan Manuel Serrat fueron cómplices a mediados de los años 90 del siglo pasado. Juntos escribieron una serie de poemas hechos canción para reflejar que en el mundo Nadie es perfecto. Como es.



Por dignidad es una de las mejores canciones de ese disco de 11 observaciones musicales de 1994, cuando el cantautor cumplía 50 años de edad. Describe cómo un hombre determina mudarse de su barrio porque no entiende nadie su amor por una mujer a la que no ven con buenos ojos.

"Apenados me contemplan o sonríen con desprecio. Se les nota que sospechan que sé cuánto saben ellos", dice la letra.

Un poco así pasa con el doctor Jorge Alcocer, quien debió haber renunciado a la Secretaría de Salud hace mucho tiempo. Quizá ya lo haya hecho.

Hace unos días en una conferencia en Colima el presidente Andrés Manuel López Obrador lo regañó en público por el desabasto de medicamentos.

"No quiero excusas de ningún tipo; no podemos dormir tranquilos, por no haber medicamentos", dijo López Obrador el pasado 10 de noviembre.

La semana pasada, el presidente acudió a Washington a una reunión trilateral con el presidente Joe Biden, de Estados Unidos, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

En ese tipo de reuniones, lo que corresponde por cortesía diplomática es que acudan los funcionarios del mismo nivel. Pero Alcocer no fue convocado, López Obrador se llevó al subsecretario Hugo López-Gatell.

Esa fue la segunda bofetada en pleno rostro. Ya no le queda más remedio que mudarse de ese barrio, como dirían Fonollosa y Serrat. Por dignidad.

Para colmo, el viernes 19 Miguel Cantón Zetina, del Grupo Cantón, publicó en Twitter como un hecho la renuncia de Jorge Alcocer a la Secretaría de Salud. Minutos después, la dependencia difundió una foto, lastimosa porque una cabeza estorba a Alcocer, quien se ve desaliñado, aunque sin referir a Cantón dice que estaba en Acapulco en un foro sobre salud mental.

Un rato más tarde, el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez, desmintió la versión de la renuncia de Alcocer. Muchos no olvidaron cuando el mismo jefe de comunicación presidencial negó la salida de Julio Scherer como consejero jurídico de López Obrador... pese a que era un hecho.

No es falso ni se exagera que Hugo López-Gatell le ha movido el piso a su jefe desde el año pasado. Es comprobable y lo sabe el doctor.

Jorge Alcocer es un médico que goza de una gran reputación. Su cercanía con López Obrador viene de hace algunos años por un asunto de carácter personal. Pero la trayectoria de Alcocer es suya, no se la debe al presidente.

En estos tres años Alcocer ha tropezado varias veces. Una de ellas fue cuando tuvo que ofrecer una disculpa a los padres de niños con cáncer por haber minimizado el tema del desabasto de oncológicos.

El 27 de agosto de 2019, Alcocer declaró al salir de Palacio Nacional que si se retrasaba unos días el tratamiento de los menores no afectaba, por lo que no era urgente que lo recibieran.

"Si no se da una dosis, puede esperarse unos días, no hay ninguna urgencia. Ésta es opinión técnica médica, metotrexato tiene su función es un medicamento que se requiere, que ayuda al tratamiento central de cierto tipo de cáncer, pero se puede sustituir por otro y además está ayer desde las 3:00 o 4:00 (en los hospitales)", declaró.

Un día antes los padres de niños realizaron por primera vez un bloqueo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para denunciar el desabasto de medicamentos oncológicos y exigir que se resolviera el problema.

Los dichos de Alcocer causaron molestia en los padres de niños con cáncer y le exigieron que se disculpara.

La disculpa llegó personalmente hasta el 29 de agosto.

En plena pandemia, la reportera Mariluz Roldán documentó con fotografías el 19 de junio de 2020 que Alcocer caminaba en un parque... sin cubrebocas, a pesar de que él por ser funcionario tendría que haber puesto el ejemplo.

Para colmo, en las imágenes se podían apreciar mensajes en color amarillo con la advertencia: "¡Cuidado! Está usted entrando en zona de alto contagio".

El pasado 15 de octubre, el secretario de Salud dijo ante el Senado que él no vacunaría a sus nietos contra covid, en respuesta a la insistencia de senadoras del por qué no inmunizar a menores de 18 años. Semanas después dieron marcha atrás.

El secretario de Salud dijo que "no es que se quiera no vacunar. Si a mí me preguntan, a su nieto le vacuna, no, a esa edad, y esto lo vamos a empezar a definir, igual que la tercera dosis que también está en discusión, a partir del siguiente año, en el primer trimestre, se estima, de 2022.

"No es necedad ni otra cosa y desde luego pues tenemos que estar atentos a esa evolución", aseguró Alcocer Varela.

Durante toda la pandemia, el presidente ha apoyado a López-Gatell. Lo ha empoderado por sobre el titular de Salud.

Por dignidad, Alcocer Varela debe renunciar, no obstante que no sólo es el responsable de la tragedia en el sector Salud: la responsabilidad viene desde el presidente Andrés Manuel López Obrador y pasa por Hugo López-Gatell.

Punto y aparte. Los jirones de oposición alistan la búsqueda de un candidato o candidata presidencial en el 2024.

Punto final. En Morena también se disputan el poder. Esto no va a acabar bien...

