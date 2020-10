La detención de Cienfuegos es un duro golpe para este gobierno

El pasado 15 de octubre el ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, fue detenido al llegar a los Estados Unidos tras ser acusado de delitos contra la salud y delincuencia organizada.

La noticia corrió por todo el mundo, no es común que un general, encargado de la defensa de un país, sea arrestado, menos aún cuando éste llegaba en un vuelo comercial como turista a dicho país.

Un arresto que mancha la imagen de México y sucede en el peor momento para el presidente López y su gobierno.

Dado el enorme apoyo que López ha dado al Ejército y los cambios que se estaban gestando, la detención de Cienfuegos parece diseñada para entorpecer el proyecto de militarizar al país del presidente.

A continuación, propongo una serie de reflexiones que debemos hacernos tras esta detención:

1. Si bien el general Cienfuegos no fue funcionario de esta administración, López alabó públicamente y en reiteradas ocasiones la integridad, patriotismo y desempeño del ex titular de la SEDENA. Su detención no implica que sea culpable ya que por lo menos en los Estados Unidos se respeta el principio de inocencia hasta que se demuestre lo contrario, no obstante, resulta difícil para el presidente mantener una posición neutra acerca de este caso.

2. Si bien Cienfuegos dejó el cargo al terminar la pasada administración, sus ex colaboradores no; entre ellos se encuentra el actual secretario de la defensa, Luís Sandoval. Si el ex titular de la Sedena es imputado por supuestamente proteger a grupos criminales y propiciar el trasiego de drogas hacia nuestro país vecino ¿supone el gobierno de López que lo hacía solo? ¿La detención de Cienfuegos no debería detonar una investigación independiente y profunda acerca de las redes de corrupción que conocían/participaban en este lamentable caso?

3. El presidente ha mostrado real apoyo a las fuerzas armadas: cuando en materia de seguridad el actual gobierno castigó en 2019 y luego en 2020 a policías, procuradurías y fiscalías locales y federal, el gobierno de López ha crecido de manera sustancial los recursos al Ejército y le ha encomendado todo tipo de tareas -desde la construcción de los elefantes blancos de este gobierno como son Dos Bocas o Santa Lucía, hasta la entrega de libros escolares-. De igual manera la SEDENA ha dispuesto de los recursos sin deber recurrir a trámites que hacen trazable la aplicación de los mismos y la cadena de decisión, con el fin de rendirle cuentas a los mexicanos. Todo ello se ha podido hacer bajo el argumento que las fuerzas armadas son impolutas, libres de corrupción ¿es posible sostener que las fuerzas armadas siguen siendo una institución libre de corrupción?

4. Precisamente, la supuesta absoluta integridad de los integrantes de las fuerzas armadas los llevaron a, en un momento en el que la bancada de Morena en la Cámara de Diputados aprobó la desaparición de 109 fideicomisos relacionados con arte, ciencia y tecnología, deporte, defensa de los derechos humanos, educación, protección de la población ante desastre, seguridad pública, por supuesta corrupción; el del Ejército creció en más de 1000% ¿sigue siendo válido desaparecer fideicomisos donde no se probó algún hecho de corrupción y multiplicar otros donde tampoco nadie investigó su manejo?

5. En un hecho sin precedente en el mundo, el gobierno de López desapareció la institución federal de seguridad -Policía Federal-, una de las mejores policías del hemisferio, bajo el argumento de corrupción en favor de una institución militarizada donde quien se integrase -casi por arte de magia-, dejaría de ser corrupto. Con la creación de la Guardia Nacional los policías pasaron a segundo plano de relevancia, la titularidad quedó a manos de un militar, administrada por militares, con todos los mandos intermedios, la formación y supervisión a cargo de militares que hasta hace poco se encontraban bajo el mando del ex secretario Cienfuegos, hoy investigado en los EE. UU.

6. Tras el anuncio que el actual secretario de seguridad, Alfonso Durazo, dejaría el cargo para competir por la candidatura a gobernador de Sonora, han circulado nombres de posibles relevos, entre ellos algunos ex colaboradores de Cienfuegos, y documentos que indican un proyecto para que la Guardia Nacional pase bajo el control del Ejército.

7. En días pasados la organización civil México Unido Contra la Delincuencia y otros actores ganaron un amparo contra las funciones de seguridad pública establecidas en el decreto presidencial por ser inconstitucionales. López atacó la acción y solicitó -¿instruyó?- a la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolver sobre el amparo, ¿es deseo de López insistir en que los militares -esos mismos en donde nadie ha investigado y depurado elementos- sigan encargados de la seguridad de los mexicanos pese a su inconstitucionalidad?

8. Por la naturaleza delicada de este tipo de hechos, por el perfil del detenido, era casi obligado el gobierno de los EE.UU. informase por lo menos al presidente su intención de detener al ex secretario de la defensa nacional ¿qué nos dice que la detención de Cienfuegos se dio sin haber antes informado al presidente López? ¿Cómo queda la relación entre México y los Estados Unidos en términos de colaboración en contra de la delincuencia? ¿Significa que el gobierno americano no confía en el presidente de México?

9. ¿Dónde está la FGR? ¿Dónde están las áreas encargadas de combatir la corrupción en nuestro país? López por años insistió en que el gran cáncer de México era la corrupción ¿cómo es posible que primero García Luna y luego Cienfuegos sean detenidos en los EE. UU. y en México ni siquiera hubiese habido la mínima investigación? Más aún, el presidente declaró que no habría "cacería de brujas" en el Ejército. ¿Ni siquiera harán un mínimo intento para ver quién sí y quién no podría estar involucrado en hechos de corrupción?

10. Dicho sea de paso ¿tampoco se va a investigar a otros ex funcionarios? Si López ha declarado que un presidente está informado de todo lo que sucede en el país, ¿no piensa este gobierno investigar tan siquiera a Peña? ¡Esta sería la excusa perfecta para hacer lo que el presidente hasta llevó a consulta popular!

Es imperativo que recordemos que Cienfuegos está siendo investigado no sentenciado, el ex secretario de la defensa aún debe ser considerado un inocente. No obstante, su detención y los cargos imputados deberían ser considerados seriamente en México y llevar a las autoridades a investigar posibles hechos de colusión entre servidores públicos y delincuencia organizada, así como a generar vacunas que prevengan futuras contaminaciones.

Todas las encuestas de confianza institucional en nuestro país señalan que el Ejército es una de las instituciones en las que los mexicanos confiamos más. Personalmente me consta que la mayor parte de militares en México se conduce con honestidad y patriotismo.

Precisamente por eso me preocupa que López siga usando a las fuerzas armadas como tapafuegos de todas sus ocurrencias, ya decían los antiguos romanos que "occasio furem facit" -la ocasión hace al hombre ladrón-, sin supervisión, sin control, sin contrapesos, con plenos recursos y con tanto poder, el Ejército puede sufrir el destino del Ejército venezolano, una institución corrupta que defiende al presidente, reprime al pueblo y controla la droga del país suramericano.

