La derrota moral de AMLO

He escrito más de una columna en donde abarco el tema de estar “moralmente derrotado” porque es una expresión que utilizó López Obrador para criticar a la oposición, sin embargo y a partir de esta semana, ya no es un tema de crítica a la oposición es un tema de denostación generalizada, un significante vacío que utiliza como peyorativo, como lo hace con conservador, neoliberal y otros cientos de palabras. Ahora fue contra Chumel Torres, un personaje bastante versátil que ha consolidado fama como comunicador, comediante y actor.

Los ataques de López Obrador a la prensa ya trascendieron las fronteras y la imagen del presidente como intento de dictador ya es una realidad mundial, pero es sumamente curioso que vuelva a utilizar la expresión “moralmente derrotado” cuando está en el peor momento de su presidencia precisamente por la disonancia cognitiva entre la realidad y su discurso histórico, cuestión que bien se puede definir con la expresión “moralmente derrotado”.

Son dos cosas que ha defendido toda su vida el presidente: la honestidad y a los pobres; en incontables declaraciones y discursos lo dijo y lo sigue diciendo, su discurso propositivo es exclusivamente eso (el negativo es mucho más amplio) y su discurso propositivo se acabó de derrumbar este año. Después de haber hablado décadas de honestidad y combatir la pobreza:

· Te derrota moralmente que cuando por fin llegaste a gobernar lejos de reducir la pobreza o sacar a personas de la pobreza, los pobres han aumentado. Entre 2018 y 2020 pasó de 7% a 8.5% la pobreza extrema (de 8 millones y medio a casi 11 millones de personas), y la pobreza del 41.9% al 44% en el mismo periodo. Eso es estar moralmente derrotado.

· Te derrota moralmente que cuando estás en el poder y tus dos hermanos salen en videos recibiendo sobornos en efectivo… después de hablar tantos años de honestidad el puro hecho ya es una derrota moral y si además se le suma que no hay investigaciones y están en la total impunidad la realidad es que el presidente López Obrador es un corrupto y un cómplice.

· Te derrota moralmente que salga la casa de tu hijo en Texas y sea inexplicable su forma de vida. Es claro el conflicto de intereses entre PEMEX y la empresa petrolera donde trabaja la esposa de López Beltrán, pero no es el único, ya que al intentar aclarar se evidenció un conflicto de intereses todavía mayor, ahora con una empresa (Grupo Vidanta) que no sólo está involucrada en el Tren Maya, es una empresa turística que vende los productos que fabrican los hijos de AMLO y también tiene intereses en el mercado energético; ahh y por lo visto, los hijos del dueño de dicha empresa, son los valientes que “contrataron” en Texas a un “abogado” sin cédula en México, sin permiso de laborar en Estados Unidos y que ha sido muy claro en que no sabe hacer dada.

· Te derrota moralmente haber defendido toda tu vida la libertad de expresión en el discurso y pasar a la historia como el presidente que más periodistas ha perseguido en la historia moderna de México. Los derrotados no son Loret o Chumel o Brozo… es el intento de dictador que no puede tolerar la verdad que ellos exponen.

El presidente López Obrador no está moralmente derrotado, está moralmente aniquilado… su liderazgo y su discurso no alcanzó ni para convencer de ser honestos a quienes crecieron bajo el mismo techo que él ni para quienes él educó… es realmente triste verlo criticando a sus “rivales” de estar “moralmente derrotados” desde la peor caída en su presidencia… 22 puntos menos que en su mejor momento y de hace un mes a la fecha 8 puntos menos de aprobación en promedio de encuestas… le pasó igual que a Peña con la “casa blanca” de su esposa, pero con la “casa gris” de su hijo… otro presidente moralmente aniquilado.

