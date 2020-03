La debacle ¿en puerta?

No cabe duda que la Secretaría de Hacienda y en particular su titular, Arturo Herrera no la está pasando nada bien: desplome a niveles no vistos desde 1999 en los precios del petróleo y que llevó a tocar mínimos de 10 dólares por barril; la disminución en la calificación por parte de Standard & Poor´s de la deuda soberana de México y de Pemex, pero sobre todo, el grave impacto económico que tendrá la pandemia del covid-19, que durará varias semanas más, por no decir meses.

Todos estos eventos llevarán al país a números negativos de crecimiento. Los más alarmantes son los del banco estadounidense JP Morgan, quien anticipa que la economía mexicana registrará una caída de hasta 7%, cifra que no se había visto desde la crisis de 2005.

Pero todavía no viene lo peor. Nos adelantan que Moody´s y Fitch evalúan con lupa la situación del país y también podrían anunciar un ajuste en la calificación. La decisión de degradar las notas del país y estar a sólo un peldaño que se retire el "Grado de Inversión" tendrá efectos catastróficos ya que empezaría una salida de capitales nacionales y extranjeros, lo que afectará más al tipo de cambio, a los mercados bursátiles y al empleo.

Bajo este escenario, la Secretaría de Hacienda tiene la obligación de entregar a más tardar el 1 de abril, los pre criterios del paquete económico para el ejercicio del 2021; el documento final tendrá que entregarse a la Cámara de Diputados como fecha límite el 8 de septiembre.

Nos adelantan que en el equipo cercano a Arturo Herrera hay preocupación desde hace meses, cuando la economía decreció 0.1% y las posibilidades para lograr un crecimiento sostenido en el mediano plazo eran nulas; esto, incluso, antes del desplome en los precios del petróleo y del avance del covid-19.

En los pre criterios que por ley tendrán que entregarse el 1 de abril, se deben de incluir tres grandes temas: los objetivos para la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del 2021; escenarios sobre las principales variables macroeconómicas -crecimiento, inflación, tasa de interés y precio del petróleo-, panorama general sobre el total del Presupuesto de Egresos y su déficit o superávit y la enumeración de los programas prioritarios y sus montos.

Los que están cerca de la oficina del titular de Hacienda aseguran que la baja en la calificación por parte de Standard & Poor´s fue una sacudida para el presidente Andrés Manuel López Obrador y para su equipo económico; ellos saben, sobre todo Arturo Herrera, que la cada vez más cercana posibilidad de que retiren el Grado de Inversión será grave para el país.

División en el gabinete

El negro panorama que se avecina para la economía nacional y la mundial, ya generó serias divisiones entre los integrantes del gabinete del presidente López Obrador por las acciones a seguir frente a la pandemia: los que pugnan por permitir a la economía continuar sin tener que cerrar todos los comercios y los que avisoran una crisis de grandes magnitudes en el sector salud y piden restringir la circulación para evitar contagios.

Así las cosas...