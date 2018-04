El próximo 1 de julio los mexicanos deberemos optar por la instauración de un modelo de desarrollo basado en el combate a la corrupción y a la monumental inequidad social, o por continuar con el modelo neoliberal que ha lanzado a la pobreza a 53 millones de personas, mientras 43 por ciento de la riqueza es acaparada por el uno por ciento de la población.

En este marco, el pasado domingo 31 de marzo, Andrés Manuel López Obrador comenzó su campaña por la Presidencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, porque, explicó:

Aquí comienza nuestra patria. En este legendario Paso del Norte donde se refugió Juárez en los tiempos de la lucha contra conservadores y el imperio francés

Y porque desde ahí regresó a la Ciudad de México para restaurar la República en 1867.

También porque, en 1911, Francisco I. Madero libró una batalla fundamental en esa ciudad para conseguir, con el apoyo de Pascual Orozco y Pancho Villa, que Porfirio Díaz renunciara a la presidencia para dar origen a la Revolución Mexicana.

En tal contexto, López Obrador afirmó que la decadencia del país comenzó con la instauración del modelo neoliberal. En treinta años, advirtió, el crecimiento real ha sido de cero. "Y lo peor es que ha desatado la corrupción más colosal en nuestra historia. Porque a partir del gobierno de Carlos Salinas se optó por olvidar a nuestra historia para instaurar un modelo que excluye a las mayorías y solo favorece a una pequeña minoría".

El candidato de Juntos Haremos Historia afirmó, asimismo, que hasta antes del neoliberalismo, los gobernantes no se habían atrevido a privatizar minas, electricidad, petróleo. Ni a concesionar, como en el porfiriato, el territorio.

De tal manera, ante la corrupción institucionalizada, anticipó que el principal propósito de su gobierno será desterrar la corrupción y la impunidad.

También aseguró que no permitirá que ninguna potencia extranjera vuelva a agarrar a México de "piñata".

López Obrador tiene la fuerza moral y política para prometer la realización de tal hazaña, porque sabe que Morena se consolida como la primera fuerza electoral del país, incluso en entidades donde su presencia antes era inexistente o mínima, como en Guanajuato, Sonora, Nuevo León, Chihuahua y Jalisco.

AMLO se mantiene

Los resultados de las siete principales encuestadoras concuerdan en que el fundador de Morena encabeza las preferencias electorales.

En efecto, IPSOS, El Financiero, Mitofsky, GEA-ISA, Parametría, SDP Noticias y el Barómetro Electoral Bloomberg le dan un promedio de 40 por ciento o más en las presencias electorales. Además, señalan que hay una tendencia ascendente, al tiempo que revelan el estancamiento de Ricardo Anaya y José Antonio Meade.

En sentido parecido, en su primer pronóstico electoral, el conservador diario español El País coloca a López Obrador como el "presidente más probable" con 79 por ciento de posibilidades, seguido de Ricardo Anaya con 16 y José Antonio Meade con 5 por ciento.

López Obrador es favorito en las encuestas y tiene un 79% de probabilidades de ganar

Días antes del arranque de su campaña, el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia había reiterado que, de ganar la elección, gobernará con austeridad y reducirá a la mitad su salario como presidente. "Voy a seguir viviendo en mi domicilio", señaló, y advirtió que convertirá a la mansión de Los Pinos "en un espacio cultural abierto a las artes y la ciudadanía". Por esas y tantas otras razones, la gran mayoría de mexicanos estamos convencidos que de López Obrador partirá a establecer la cuarta gran transformación de México para continuar la traza libertaria de la Independencia , la Reforma y la Revolución. Innovación y Esperanza

El mismo domingo 31 de marzo, Claudia Sheinbaum Pardo, candidata de Morena, PT y Encuentro Social a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, también presentó su programa de gobierno y al equipo que la acompañará en su campaña electoral.

Su proyecto, intitulado "Innovación y Esperanza", se sustenta en cinco principios fundamentales: 1. Innovación; 2. Sustentabilidad; 3. Igualdad y justicia; 4. Honradez; y 5. Gobierno abierto.

Con base en la constitución local, advirtió Sheinbaum, su gobierno habrá de enfatizar el impulso a los derechos humanos y sociales y a la dignidad de las personas, en el marco de un gobierno laico capaz de promover la formación de ciudadanos participativos, críticos y solidarios.

Categórica, destacó su determinación de "revertir las condiciones de corrupción, inseguridad, desorden en el desarrollo humano, escasez de agua, deterioro de la movilidad, desigualdad, contaminación y carencia de espacios públicos, culturales y comunitarios que han caracterizado a la actual administración de la Ciudad de México".

Asimismo, se comprometió a eliminar las fotomultas, los ilegales aumentos al predial y a incrementar el apoyo a los productores agrícolas de la capital. Además de atender, de forma integral, a los damnificados, cuyas viviendas fueron afectadas por el sismo del pasado 19 de septiembre.

También apuntó que impondrá la alerta de género para proteger a las mujeres y terminar con la oleada de feminicidios que azota a la capital.

La de Tere

Claudia Sheinbaum manifestó su decisión de poner punto final a la violación de los usos de suelo, y su determinación de imponer un "sumamente estricto" control a las construcciones, así como su drástica oposición al "Programa General de Desarrollo Urbano", patrocinado por el actual régimen capitalino, que buscará derogar para proponer otro programa con sentido social, en favor de los auténticos derechos de los vecinos.

Imposible mencionar aquí, en su totalidad, a los integrantes del relevante equipo de campaña que acompañará a Claudia Sheinbaum en su campaña para lograr que la izquierda verdadera reconquiste la Ciudad de México.

En consecuencia, me limito a mencionar que Alejandro Encinas es el coordinador general y Jesús Ramírez Cuevas, el secretario técnico. Y que los coordinadores de campaña son José Alfonso Suárez del Real y Estela Damián.

También acompañarán a Sheinbaum como coordinadores en las diversas áreas de trabajo: Rosa Isela Rodríguez, Ana Laura Magaloni, Alejandro Ernesto Mohar, Florencia Serranía Soto, José Luis Beato, Jaime Morales, Myriam Urzúa, Ramón Domínguez, José Merino y Paco Ignacio Taibo II.

La doctora Sheinbaum me designó como uno de los cuatro voceros de su campaña, un nombramiento que me honra y al cual me dedicaré con el empeño de quien, como tantos otros millones de mexicanos, deseamos la regeneración y reconstrucción de nuestra patria.

