La crisis en Ucrania, cinco reflexiones

Primera reflexión, las mujeres

En este 8 de marzo, no podemos dejar de preguntarnos las razones por las que las convulsiones bélicas del mundo son originadas, controladas y acaso solventadas casi exclusivamente por los señores de la guerra. El siglo XXI demanda la participación equitativa, abierta y contundente, de las mujeres en todo proceso de toma de decisiones políticas que hoy en día, testosterona por delante, llevan con frecuencia a desgraciadas confrontaciones que ponen a la humanidad en las violentas manos masculinas. Estoy convencido que la participación incluyente de la mujer en la política traerá el nuevo equilibrio que hoy urge. La paz tiene cara de mujer. Cito a una mexicana excepcional, a una gran canciller: "Si la guerra no ha eludido a las mujeres, me pregunto por qué la paz si les excluye": Rosario Green.

Segunda reflexión, la diplomacia

Como señalé antes en este espacio, una cosa es segura, la dilación en el inicio de negociaciones reales no será nunca una buena noticia. Otro hecho es cierto, es muy probable que el inicio de las conversaciones tenga varias salidas en falso y el conflicto se recrudezca; serán momentos de gran tensión y riesgo.

Una reunión es ya un éxito; que las conversaciones adquieran una cadencia, será una muy buena señal.

No podemos descartar la posibilidad de que, dada la tensión a la que ha llegado el conflicto, las conversaciones se den en un plano gradual y progresivo, por etapas.

De lo urgente a lo importante

Primero: Asegurar un cese al fuego verificable, la atención de heridos y el intercambio de prisioneros. Ello incluye la designación de zonas de no agresión.

Segundo: Establecer un derecho de paso y acción a representantes de la Cruz Roja u otras organizaciones humanitarias que brinden atención a desplazados y población civil afectada.

Tercero: Obtener un compromiso de iniciar, sin condiciones previas, un diálogo de fondo sobre las causas del conflicto.

Cuarto: Una de las partes más complejas de las negociaciones de fondo será el establecimiento de los puntos que estarán en la mesa.

Por Rusia: Seguridades sobre el no ingreso de Ucrania a la OTAN; la garantía del respeto de la autonomía de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk; la negociación de un acuerdo sobre los límites geográficos a la colocación de baterías de misiles de corto, mediano y largo alcance, con un esquema de verificación; un acuerdo sobre límites geográficos a la colocación de otra infraestructura militar; y un calendario de cumplimiento de compromisos que incluya el levantamiento de sanciones.

Por Ucrania: La adopción de un calendario de retiro total de las tropas rusas de su territorio; el retiro del reconocimiento ruso de la soberanía de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk a cambio de realizar las reformas constitucionales ofrecidas en 2015, en los Acuerdos de Minsk, para darles una mayor autonomía de gestión y el compromiso de respetar sus tradiciones, cultura y lengua; el retorno de Crimea a la soberanía de Ucrania; libertad para negociar el ingreso a la Unión Europea.

Por la OTAN y la Unión Europea: Además de las incluidas en el inciso de Ucrania, arriba, garantías de Rusia que den tranquilidad y seguridad a sus vecinos, miembros de la OTAN o no.

Las líneas rojas

Para Rusia: Que Ucrania nunca forme parte de la OTAN.

Para Ucrania: Garantías de respeto a su soberanía e integridad territorial, incluyendo Donetsk y Lugansk y el respeto a su decisión de adoptar la forma de gobierno que corresponda en el ejercicio de su soberanía. (...)

Hoy ratifico, en líneas generales, mi opinión sobre los puntos arriba mencionados y que aparecerían en la mesa de negociación y reitero la urgencia de contar con acuerdos para establecimiento efectivo y verificable de acuerdos de cese al fuego en corredores humanitarios en zonas de combate. Las lamentables experiencias de los acontecimientos en Mariupol y los alrededores de Kiev, así lo exigen. Por otro lado, es ya inaplazable que la comunidad de naciones involucradas en esta crisis, asegure un esquema para salvaguardar el tránsito y atención de los centenares de miles de desplazados y refugiados que esta crisis está originando.

Finalmente, como preveíamos, la mesa de Gólem, valiosa por ser hoy el único punto de conversación de las partes en el terreno que ya se ha reunido en varias ocasiones, no parece ser el vehículo que lleve a un eventual acuerdo sólido, integral. En las últimas horas del sábado una nueva oportunidad irrumpió en el escenario, la mediación del Primer Ministro de Israel. Como lo destaqué en su momento en Twitter:

Naftali Bennett, en pleno shabat, viajó a Moscú, se entrevistó con Putin y ha mantenido conversaciones con Zelenski, Biden y Scholz. Reitero mi advertencia de que todo proceso de negociación es frágil y requiere de perseverancia, paciencia y, sobre todo, de la voluntad política de las partes. Debe ser juzgado no por la velocidad con la que reúna a las partes, sino porque las mantenga en una conversación que adquiera ritmo y de manera gradual y progresiva pueda producir resultados. Es una carrera de fondo, no un mero sprint. Por otro lado, la mediación es un vehículo muy eficaz para acercar posiciones de las partes en conflicto evitando situaciones cara a cara que podrían generar confrontaciones improductivas o una disrupción fatal. Puede funcionar, démosle tiempo.

Tercera reflexión, impactos regionales

Durante un seminario abierto al público la semana pasada advertí que el conflicto en Ucrania, muy probablemente produciría efectos de rebote en distintas regiones del mundo. Con Valeria Moy coincidía en apuntar que tal y como lo hiciera Rusia durante la crisis de Crimea en 2014, dicho país, junto con otras potencias, como China, estudia de manera atenta el aparatoso arsenal de sanciones económicas desplegado por Occidente. Por otro lado, dada la relevancia de la relación de Rusia con distintos actores, habrá que estar atentos a las implicaciones que el conflicto en Ucrania podría traer en el relacionamiento de Rusia con Venezuela, Nicaragua y Cuba. De la información disponible al momento de escribir esta columna, sabemos que este fin de semana se dio una importante visita de funcionarios y empresarios estadounidenses a Caracas para conversar con el régimen de Maduro sobre temas relacionados con la eventual compra de petróleo. Tema a seguir.

Cuarta reflexión, con la información frente a nosotros

En el desarrollo de este conflicto se han abierto de manera notable dos fuentes de información al público en general.

1. Filtración deliberada de documentos. El diario español "El País" fue el vehículo mediante el cual se dio a conocer el pasado 2 de febrero, la respuesta estadounidense a las demandas rusas presentadas días antes. Las autoridades norteamericanas reconocieron que el documento era legítimo. La finalidad de dicha filtración me parece evidente, era dejar a salvo, fuera de toda duda, que Occidente respondía a los planteamientos rusos con propuestas plausibles. Recordemos que el propio canciller ruso, Sergei Lavrov señaló que dichas respuestas, si bien no respondían a las demandas principales, sí contenían "otros elementos" respecto de los cuales se podría trabajar. Mi deducción, que planteé en este espacio, es que dichas partes correspondían a la propuesta de eventualmente celebrar negociaciones respecto al emplazamiento de misiles de corto y mediano alcance y sobre la realización de ejercicios militares.

2. La aparición visible, ostensible, de información derivada de inteligencia de fuentes abiertas (Open source intelligence, conocida por sus siglas OSINT, en inglés). El lector sin duda se ha topado con imágenes de satélite que le llegan prácticamente en tiempo real y que le proveen de información bastante precisa de la posición que ocupan las tropas rusas en Ucrania y de sus avances, composición y maniobras. Por ejemplo, MAXAR, es una de las empresas que provee ese tipo de información satelital. Nunca fue más fácil que el público interesado tuviera acceso a esa información antes clasificada. En muchas ocasiones hemos visto cómo esta información se usa también como arma propagandística. La desinformación y la propaganda se han sofisticado e invaden no sólo a los medios de información tradicionales sino que se han instalado permanentemente en las redes sociales. El acceso a medios que curan eficazmente su información es una tarea cada vez más ardua para el público ávido de mantenerse al tanto.

Quinta reflexión, las sanciones, el remedio y el candado

La Carta de las Naciones Unidas en el Capítulo VII, establece:

"ARTÍCULO 39

El Consejo de Seguridad determinará la existencia de toda amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión y hará recomendaciones o decidirá qué medidas serán tomadas de conformidad con los Artículos 41 y 42 para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales".

En muchas ocasiones, esta determinación se enfrenta al candado previsto en el artículo 27 de la misma Carta, el veto de alguno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Este hecho ha generado, desde hace décadas un movimiento que busca en la reforma de la Carta de las Naciones Unidas un sistema que democratice el proceso. Numerosas propuestas se han planteado pero la comunidad internacional no ha podido encontrar un consenso. Las consecuencias de ello están a la vista.

Memorias de un embajador

De acuerdo con mis notas, el 31 de marzo de 2014, sostuve una de las reuniones de consulta que frecuentemente mantenía en Moscú con un grupo informal de embajadores. Las reuniones se realizaban en el formato de una comida de trabajo en la residencia de alguno de los diplomáticos que lo componíamos. Ese día, nuestro anfitrión fue el embajador turco y participé junto con los embajadores de Brasil, Francia, España, Sudáfrica, Suiza, India, Egipto, Japón, Bulgaria, e Irlanda.

La agenda de la reunión era, naturalmente, la crisis de Crimea y el impacto que las sanciones de Occidente estaban causando a la economía de Rusia. Coincidimos en apuntar el hecho de que a pesar de que la economía se encontraba en un mal momento: ya desde antes del conflicto, se preveía un crecimiento mediocre del PIB de alrededor del 2%. Apuntamos que dado el altísimo volumen de las reservas en el Banco Central (unos 500 MMDD), y la política de apuntalamiento del rublo que seguía dicho Banco, Rusia parecía lista para soportar el asedio económico. Ello no obstante, recordamos que en menos de una semana el reforzamiento del rublo había ya disminuido las reservas en 1,400 MDD.

Coincidimos también en señalar que nos parecía evidente que el gobierno ruso tomaría medidas para que la población rusa no estableciera un vínculo entre la "aventura ucraniana", las sanciones de Occidente y el pobre desempeño de la economía. Mis notas señalan que algunos colegas apuntaron a la posibilidad de que el panorama a fin de año sería bastante negativo, con una inflación superior al 8% (las previsiones pre conflicto ya eran del 6.7%) y, probablemente, la economía tendría un crecimiento negativo del PIB en lugar de la previsión de crecimiento del 2%, apuntado arriba.

Mis notas de la época señalan que nos llamó la atención la visita a Crimea que realizó ese mismo día el entonces Primer Ministro Dimitri Medvedev, quien aseguró que se crearía una zona económica especial para garantizar el desarrollo económico de Crimea.

Hace pronto 8 años.

